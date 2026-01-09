Calendario oficial del Clásico Mundial de Béisbol de 2026
A pesar de las dudas que rodearon los inicios de la competencia y la inestabilidad en su frecuencia, el Clásico Mundial de Béisbol logró institucionalizarse y en 2026 llega a 20 años de su primera edición.
En esta ocasión hay mucha expectativa, porque el torneo contará con la participación de un número importante de estrellas de MLB encabezadas por los ganadores del MVP de la última temporada, el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, y el astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani. Pero habrá muchos más, como los dominicanos Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., el venezolano Salvador Pérez y el boricua Francisco Lindor, entre otros nombres ilustres de las Grandes Ligas.
La sexta edición del evento está prevista para jugarse del 5 al 17 de marzo (aunque por diferencia horaria con Tokio habrá un partido el 4 de marzo), en cuatro sedes para igual número de grupos: el Tokyo Dome en Japón, el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico, el Daikin Park de Houston -hogar de los Astros- y el loanDepot Park de Miami.
En Florida se espera una fiesta en cada partido, porque este parque siempre ha proporcionado un gran ambiente por la presencia de la afición latina y los esperados duelos entre Venezuela y República Dominicana, novenas que han forjado una interesante rivalidad regional.
¿Cómo se jugará el Clásico Mundial de 2026?
Estarán en competencia selecciones de 20 países, divididas en cuatro grupos de cinco escuadras. Los dos mejores equipos de cada llave avanzarán a cuartos de final, una instancia a partir de la cual habrá eliminación directa hasta llegar a la gran final del 17 de marzo en el hogar de los Miami Marlins.
Con Ohtani como máxima figura, el equipo de Japón buscará su cuarto título tras adueñarse del trofeo en las dos primeras ediciones, en 2006 y 2009, y también en la más reciente, la de 2023, en la que derrotaron a los estadounidenses.
Sin embargo, los nipones no son los principales favoritos. Esa etiqueta la tiene el combinado de Estados Unidos, que tendrá de nuevo a Mark DeRosa como manager y que armó un equipo de estrellas con ganadores del MVP como Judge y Bryce Harper, además del doble ganador del Cy Young Tarik Skubal, el astro Paul Skenes, el slugger Kyle Schwarber y la joven estrella Bobby Witt Jr.
4 de marzo (hora del Este de Estados Unidos)
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
10:00 pm
China Taipei
Australia
Tokyo Dome, Japón
05 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
5:00 am
Chequia
Rep. de Corea
Tokyo Dome, Japón
Grupo C
10:00 pm
Australia
Chequia
Tokyo Dome, Japón
06 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
5:00 am
Japón
China Taipei
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
11:00 am
Cuba
Panamá
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
12:00 pm
Países Bajos
Venezuela
loanDepot park, Miami
Grupo B
1:00 pm
México
Gran Bretaña
Daikin Park, Houston
Grupo A
6:00 pm
Puerto Rico
Colombia
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
7:00 pm
Nicaragua
Rep. Dominicana
loanDepot park, Miami
Grupo B
8:00 pm
USA
Brasil
Daikin Park, Houston
Grupo C
10:00 pm
China Taipei
Chequia
Tokyo Dome, Japón
07 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
5:00 am
Rep. de Corea
Japón
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
11:00 am
Colombia
Canadá
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
12:00 pm
Nicaragua
Países Bajos
loanDepot park, Miami
Grupo B
1:00 pm
Brasil
Italia
Daikin Park, Houston
Grupo A
6:00 pm
Panamá
Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
7:00 pm
Israel
Venezuela
loanDepot park, Miami
Grupo B
8:00 pm
Reino Unido
USA
Daikin Park, Houston
Grupo C
10:00 pm
China Taipei
Rep. de Corea
Tokyo Dome, Japón
08 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
6:00 am
Australia
Japón
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
12:00 pm
Colombia
Cuba
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
12:00 pm
Países Bajos
Rep. Dominicana
loanDepot park, Miami
Grupo B
1:00 pm
Reino Unido
Italia
Daikin Park, Houston
Grupo D
7:00 pm
Nicaragua
Israel
loanDepot park, Miami
Grupo A
7:00 pm
Panamá
Canadá
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
8:00 pm
Brasil
México
Daikin Park, Houston
09 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
6:00 am
Rep. de Corea
Australia
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
12:00 pm
Colombia
Panamá
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
12:00 pm
Rep. Dominicana
Israel
loanDepot park, Miami
Grupo B
1:00 pm
Brasil
Reino Unido
Daikin Park, Houston
Grupo D
7:00 pm
Venezuela
Nicaragua
loanDepot park, Miami
Grupo A
7:00 pm
Cuba
Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
8:00 pm
México
USA
Daikin Park, Houston
10 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
6:00 am
Chequia
Japón
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
7:00 pm
Canadá
Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
7:00 pm
Israel
Países Bajos
loanDepot park, Miami
Grupo B
9:00 pm
Italia
USA
Daikin Park, Houston
11 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo A
3:00 pm
Canadá
Cuba
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
7:00 pm
Italia
México
Daikin Park, Houston
Grupo D
8:00 pm
Rep. Dominicana
Venezuela
loanDepot park, Miami
13 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Cuartos de Final 1
6:30 pm
2° C
1° D
loanDepot park, Miami
Cuartos de Final 2
8:00 pm
2° A
1° B
Daikin Park, Houston
14 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Cuartos de Final 3
3:00 pm
2° B
1° A
Daikin Park, Houston
Cuartos de Final 4
9:00 pm
2° D
1° C
loanDepot park, Miami
15 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Semifinales 1
8:00 pm
CF 1
CF 2
loanDepot Park, Miami
16 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Semifinal 2
8:00 pm
CF 3
CF 4
loanDepot Park, Miami
17 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Final
8:00 pm
SF 1
SF 2
loanDepot Park, Miami
