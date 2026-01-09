Sports Illustrated Fútbol

Calendario oficial del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El evento llega a su sexta edición en 20 años y esta vez 20 equipos se repartirán en cuatro sedes: Miami, Houston, Tokio y San Juan de Puerto Rico
Mariana Moreno|
Está listo el calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Está listo el calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026 | NurPhoto/GettyImages

A pesar de las dudas que rodearon los inicios de la competencia y la inestabilidad en su frecuencia, el Clásico Mundial de Béisbol logró institucionalizarse y en 2026 llega a 20 años de su primera edición.

En esta ocasión hay mucha expectativa, porque el torneo contará con la participación de un número importante de estrellas de MLB encabezadas por los ganadores del MVP de la última temporada, el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, y el astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani. Pero habrá muchos más, como los dominicanos Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., el venezolano Salvador Pérez y el boricua Francisco Lindor, entre otros nombres ilustres de las Grandes Ligas.

La sexta edición del evento está prevista para jugarse del 5 al 17 de marzo (aunque por diferencia horaria con Tokio habrá un partido el 4 de marzo), en cuatro sedes para igual número de grupos: el Tokyo Dome en Japón, el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico, el Daikin Park de Houston -hogar de los Astros- y el loanDepot Park de Miami.

En Florida se espera una fiesta en cada partido, porque este parque siempre ha proporcionado un gran ambiente por la presencia de la afición latina y los esperados duelos entre Venezuela y República Dominicana, novenas que han forjado una interesante rivalidad regional.

¿Cómo se jugará el Clásico Mundial de 2026?

Estarán en competencia selecciones de 20 países, divididas en cuatro grupos de cinco escuadras. Los dos mejores equipos de cada llave avanzarán a cuartos de final, una instancia a partir de la cual habrá eliminación directa hasta llegar a la gran final del 17 de marzo en el hogar de los Miami Marlins.

Con Ohtani como máxima figura, el equipo de Japón buscará su cuarto título tras adueñarse del trofeo en las dos primeras ediciones, en 2006 y 2009, y también en la más reciente, la de 2023, en la que derrotaron a los estadounidenses.

Sin embargo, los nipones no son los principales favoritos. Esa etiqueta la tiene el combinado de Estados Unidos, que tendrá de nuevo a Mark DeRosa como manager y que armó un equipo de estrellas con ganadores del MVP como Judge y Bryce Harper, además del doble ganador del Cy Young Tarik Skubal, el astro Paul Skenes, el slugger Kyle Schwarber y la joven estrella Bobby Witt Jr.

4 de marzo (hora del Este de Estados Unidos)

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

10:00 pm

China Taipei

Australia

Tokyo Dome, Japón

05 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

5:00 am

Chequia

Rep. de Corea

Tokyo Dome, Japón

Grupo C

10:00 pm

Australia

Chequia

Tokyo Dome, Japón

06 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

5:00 am

Japón

China Taipei

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

11:00 am

Cuba

Panamá

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

12:00 pm

Países Bajos

Venezuela

loanDepot park, Miami

Grupo B

1:00 pm

México

Gran Bretaña

Daikin Park, Houston

Grupo A

6:00 pm

Puerto Rico

Colombia

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

7:00 pm

Nicaragua

Rep. Dominicana

loanDepot park, Miami

Grupo B

8:00 pm

USA

Brasil

Daikin Park, Houston

Grupo C

10:00 pm

China Taipei

Chequia

Tokyo Dome, Japón

07 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

5:00 am

Rep. de Corea

Japón

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

11:00 am

Colombia

Canadá

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

12:00 pm

Nicaragua

Países Bajos

loanDepot park, Miami

Grupo B

1:00 pm

Brasil

Italia

Daikin Park, Houston

Grupo A

6:00 pm

Panamá

Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

7:00 pm

Israel

Venezuela

loanDepot park, Miami

Grupo B

8:00 pm

Reino Unido

USA

Daikin Park, Houston

Grupo C

10:00 pm

China Taipei

Rep. de Corea

Tokyo Dome, Japón

08 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

6:00 am

Australia

Japón

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

12:00 pm

Colombia

Cuba

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

12:00 pm

Países Bajos

Rep. Dominicana

loanDepot park, Miami

Grupo B

1:00 pm

Reino Unido

Italia

Daikin Park, Houston

Grupo D

7:00 pm

Nicaragua

Israel

loanDepot park, Miami

Grupo A

7:00 pm

Panamá

Canadá

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

8:00 pm

Brasil

México

Daikin Park, Houston

09 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

6:00 am

Rep. de Corea

Australia

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

12:00 pm

Colombia

Panamá

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

12:00 pm

Rep. Dominicana

Israel

loanDepot park, Miami

Grupo B

1:00 pm

Brasil

Reino Unido

Daikin Park, Houston

Grupo D

7:00 pm

Venezuela

Nicaragua

loanDepot park, Miami

Grupo A

7:00 pm

Cuba

Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

8:00 pm

México

USA

Daikin Park, Houston

10 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

6:00 am

Chequia

Japón

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

7:00 pm

Canadá

Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

7:00 pm

Israel

Países Bajos

loanDepot park, Miami

Grupo B

9:00 pm

Italia

USA

Daikin Park, Houston

11 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo A

3:00 pm

Canadá

Cuba

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

7:00 pm

Italia

México

Daikin Park, Houston

Grupo D

8:00 pm

Rep. Dominicana

Venezuela

loanDepot park, Miami

13 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Cuartos de Final 1

6:30 pm

2° C

1° D

loanDepot park, Miami

Cuartos de Final 2

8:00 pm

2° A

1° B

Daikin Park, Houston

14 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Cuartos de Final 3

3:00 pm

2° B

1° A

Daikin Park, Houston

Cuartos de Final 4

9:00 pm

2° D

1° C

loanDepot park, Miami

15 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Semifinales 1

8:00 pm

CF 1

CF 2

loanDepot Park, Miami

16 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Semifinal 2

8:00 pm

CF 3

CF 4

loanDepot Park, Miami

17 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Final

8:00 pm

SF 1

SF 2

loanDepot Park, Miami

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.