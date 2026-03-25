El calendario de New York Yankees de marzo y abril de la temporada 2026

Los New York Yankees están listos para hacer un nuevo intento de saldar su deuda con la afición y romper la sequía de títulos en esta temporada de MLB. Su camino comenzó en San Francisco, donde desafiaron a los Giants en el Opening Night, un partido único con el que se inauguró la campaña de 2026.

Entre la última semana de marzo y el mes de abril, el conjunto del Bronx deberá disputar un total de 31 encuentros, de los cuales 15 (incluyendo las dos primeras series en San Francisco y Seattle) las cumplirá como visitante. Será hasta el primer fin de semana de abril cuando los aficionados puedan ver a Aaron Judge y compañía en acción en el Yankee Stadium.

Los desafíos llegarán pronto para la escuadra que dirige Aaron Boone y que tiene serias aspiraciones de disputar el banderín de la División Este de la Liga Americana. El duelo inaugural contra los Giants será una prueba de fuego para el pitcheo neoyorquino, pero más complicada será la serie contra los Mariners, que están entre los equipos que despuntan como favoritos esta temporada.

En poco menos de un mes tendrán otros dos compromisos exigentes, con la primera confrontación de la temporada contra los Boston Red Sox (que se disputará en Fenway Park) y una serie de tres partidos contra Houston Astros.

¿Cómo se presentan los Yankees?

Aaron Boone decidió enviar a Luis Gil a las menores y comenzar la campaña con una rotación de cuatro abridores con Max Fried como as, aunque el derecho dominicano podría ser reintegrado en un par de semanas.

Este departamento está esperando la incorporación del zurdo Carlos Rodón -que tuvo un procedimiento quirúrgico en el receso de invierno- en “algún momento del mes de abril”, si sigue progresando en su rehabilitación. Para ver sobre el montículo a Gerrit Cole habrá que esperar todavía algunos meses, hasta el verano, y Clarke Schmidt probablemente no lance en 2026.

Otro que puede sumarse al equipo en un lapso breve es el campocorto Anthony Volpe, que tendrá unos partidos de rehabilitación para completar su recuperación de una cirugía en el hombro.

Calendario de Yankees en marzo 2026

25 de marzo (visitante)

Opening Night vs. San Francisco Giants (Juego inaugural de la temporada 2026).

27 y 28 de marzo (visitante)

Final de la serie vs. San Francisco Giants.

30 y 31 de marzo (visitante)

Inicio de la serie vs. Seattle Mariners.

Calendario de Yankees en abril 2026

1 de abril (visitante)

Cierre de serie vs. Seattle Mariners.

3 al 5 de abril (local)

Home Opener en Yankee Stadium vs. Miami Marlins (3 juegos).

7 al 9 de abril (local)

Serie vs. Athletics (3 juegos).

10 al 12 de abril (visitante)

Serie en Tampa Bay Rays (3 juegos).

13 al 16 de abril (local)

Serie vs. Los Angeles Angels (4 juegos). Incluye el juego del Día de Jackie Robinson el 15 de abril.

17 al 19 de abril (local)

Serie vs. Kansas City Royals (3 juegos).

21 al 23 de abril (visitante)

Primera serie de la temporada contra los Boston Red Sox (en Fenway Park).

24 al 26 de abril (visitante)

Serie en Houston Astros (3 juegos).

27 al 29 de abril (visitante)

Serie en Texas Rangers (3 juegos).

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