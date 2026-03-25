El calendario de San Diego Padres de marzo y abril de la temporada 2026

Año tras año los San Diego Padres se rearman con la esperanza de ver al equipo llegar hasta la Serie Mundial para conseguir el primer título en la historia de la franquicia. Y aunque hasta ahora no han podido cumplir el objetivo, no se rinden y en la temporada de 2026 de MLB harán un nuevo intento.

Los Padres entienden que la meta es ambiciosa, siendo rivales directos de los bicampeones de las Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers. Pero confían en dar la batalla. Para esta zafra comenzarán con una estancia de seis juegos consecutivos en su renovada casa del Petco Park antes de salir a la carretera para su primera gira.

En San Diego jugarán 16 de sus 30 partidos de las próximas cinco semanas, otros 12 los disputarán como visitantes y hay dos choques internacionales (la Mexico City Series, contra Arizona Diamondbacks) en los que para efectos administrativos estarán también como visitantes. Esa serie en la capital mexicana será el 25 y 26 de abril y representa uno de los eventos más importantes para los Padres en el comienzo de la temporada.

Otras series interesantes tendrán al grupo de Fernando Tatís Jr. y Manny Machado enfrentando a uno de sus rivales directos, los San Francisco Giants, también desafiando a uno de los favoritos de esta campaña, Seattle Mariners, y finalmente, en la última semana, en una confrontación contra los Chicago Cubs. Curiosamente, en estos primeros días de acción tiene programadas dos series contra los Colorado Rockies.

¿Cómo llegan los Padres al Opening Day de 2026?

Ha habido algunos cambios en la escuadra de los Padres para esta temporada. Mike Shildt se retiró y su lugar como manager lo tomó Craig Stammen, un ex relevista de 42 años de edad que tendrá en San Diego su primera experiencia como dirigente de un equipo de Grandes Ligas.

Su primer obstáculo a vencer es la ausencia de Yu Darvish, quien tuvo una cirugía en el receso de la campaña y no lanzará en 2026. Incluso el veterano japonés ha considerado rescindir el contrato con los frailes, un acuerdo al que le quedan tres años. Tampoco cuenta el cuerpo técnico con otro de sus abridores, Joe Musgrove, quien comenzará la zafra en lista de lesionados.

Stammen ya tuvo su primer desacuerdo con una de las estrellas del equipo, Manny Machado, pero puede tener la tranquilidad de saber que tanto el antesalista como Fernando Tatís Jr. llegan en buena forma por su paso por el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de República Dominicana, y confía en que la adquisición de Nick Castellanos y Walker Buehler serán de ayuda para ser competitivos en la división.

El calendario de los Padres en marzo de 2026

26 de marzo (local)

Opening Day vs. Detroit Tigers.

27 y 28 de marzo (local)

Cierre de serie vs. Detroit Tigers.

30 y 31 de marzo (local)

Inicio de serie vs. San Francisco Giants.

El calendario de los Padres en abril de 2026

1 de abril (local)

Cierre de serie vs. San Francisco Giants (1 juego).

3 al 5 de abril (visitante)

Serie contra los Boston Red Sox en Fenway Park (3 juegos).

6 al 8 de abril (visitante)

Serie contra los Pittsburgh Pirates (3 juegos).

9 al 12 de abril (local)

Serie vs. Colorado Rockies (4 juegos).

14 al 16 de abril (local)

Serie vs. Seattle Mariners (3 juegos).

17 al 19 de abril (visitante)

Serie contra los Los Angeles Angels (3 juegos).

21 al 23 de abril (visitante)

Serie contra los Colorado Rockies (3 juegos).

25 y 26 de abril (visitante)

MLB Mexico City Series vs. Arizona Diamondbacks (2 juegos).

27 al 29 de abril (local)

Serie vs. Chicago Cubs (3 juegos).

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