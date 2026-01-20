Calendario Yankees vs. Boston Red Sox de 2026: ¿Cuándo juegan este año?

Uno de los momentos más esperados por los seguidores de MLB durante el receso de la temporada es la publicación del calendario de la siguiente campaña regular. Desde mucho antes del Opening Day se aprestan a marcar las fechas más importantes y los duelos que prometen mayor emoción

Y desde luego, entre los más ansiosos son los fanáticos de New York Yankees y Boston Red Sox, que necesitan saber con precisión cuándo se librarán las nuevas batallas, esos duelos que prometen escribir nuevos capítulos en una rivalidad legendaria que supera los 100 años de historia y miles de anécdotas inolvidables.

En 2026 está previsto que se disputen 13 partidos de temporada regular entre el conjunto del Bronx y el de Nueva Inglaterra, llamados a tener una dura competencia por los lugares de vanguardia de la División Este y hacerle competencia a los Toronto Blue Jays, vigentes campeones de la Liga Americana.

Los primeros choques entre Yankees y Red Sox de la temporada de 2026 se llevarán a cabo en el centenario Fenway Park (que será sede de 7 de los 13 partidos), pero los últimos tendrán lugar en Yankee Stadium. Antes de inaugurarse la campaña la serie particular favorece a los neoyorquinos por 1249-1037 en temporada regular y 14-13 en playoffs desde el año 1900.

¿Qué podemos esperar de la serie particular en 2026?

Es difícil pronosticar cómo terminará este enfrentamiento particular en la temporada de 2026. En Boston hicieron movimientos interesantes para reforzar su rotación de abridores y fácilmente pueden posicionarse como uno de los favoritos a llevarse el banderín, mientras en el Bronx siguen apelando a una ofensiva liderada por el capitán Aaron Judge, que viene de ganar su tercer premio MVP.

Unas palabras de Judge cuando los Yankees eliminaron a los Red Sox en la Serie Divisional de 2025 gracias a una actuación histórica del novato Cam Schlittler deja saber el espíritu que tienen estos enfrentamientos, sin importar la instancia.

“Éramos un grupo con confianza, al entrar en esta serie contra los Medias Rojas”, dijo el outfielder al portal de MLB. “Ellos nos dominaron en la temporada regular, pero sabíamos lo que debíamos hacer. Este grupo sabía lo que teníamos por delante”.

Los pronósticos apuntan a que estarán de nuevo disputándose un lugar en los playoffs. Lo único cierto es que las series entre Yankees y Red Sox nunca decepcionan y que en 2026 de seguro veremos nuevas batallas épicas.

El calendario completo para la temporada regular entre Yankees y Red Sox:

Fecha Juego Hora Estadio 21 de abril Yankees vs. Red Sox 6:45 PM Fenway Park 22 de abril Yankees vs. Red Sox 6:45 PM Fenway Park 23 de abril Yankees vs. Red Sox 6:10 PM Fenway Park 5 de junio Red Sox vs. Yankees 7:05 PM Yankee Stadium 6 de junio Red Sox vs. Yankees 7:35 PM Yankee Stadium 7 de junio Red Sox vs. Yankees 1:35 PM Yankee Stadium 25 de junio Yankees vs. Red Sox 7:10 PM Fenway Park 26 de junio Yankees vs. Red Sox 7:10 PM Fenway Park 27 de junio Yankees vs. Red Sox 1:10 PM Fenway Park 28 de junio Yankees vs. Red Sox 4:20 PM Fenway Park 28 de agosto Red Sox vs. Yankees 7:05 PM Yankee Stadium 29 de agosto Red Sox vs. Yankees 7:15 PM Yankee Stadium 30 de agosto Red Sox vs. Yankees 1:35 PM Yankee Stadium

