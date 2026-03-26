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Sports Illustrated

Las camisetas mas populares de MLB para la temporada de 2026

Los Angeles Dodgers destacan en este ranking, con tres de sus peloteros en el top 5 y un total de 4 jugadores entre los primeros 12
John Griswold|
Los Dodgers cuentan con algunos de los peloteros que más camisetas venden en MLB
Los Dodgers cuentan con algunos de los peloteros que más camisetas venden en MLB | Kirby Lee-Imagn Images

El fenómeno global de Shohei Ohtani sigue alcanzando nuevas alturas tanto dentro como fuera del terreno. Tras liderar a Los Angeles Dodgers hacia su segundo anillo consecutivo de Serie Mundial y deslumbrar a los aficionados en el Tokyo Dome durante el último Clásico Mundial de Béisbol, el astro de dos vías reafirma su condición de máxima superestrella de MLB.

Ese impacto también es reflejado en el ámbito comercial, dado que por tercer año consecutivo, el ganador de cuatro MVP en Grandes Ligas encabeza el ranking de camisetas vendidas en dicha competición. En efecto, el jersey Nike del seleccionado a cinco All-Star ha sido el más adquirido en Estados Unidos, su natal Japón y a nivel global, según datos recopilados por la empresa Fanatics una vez culminado el curso anterior.

El dominio de Ohtani en esta clasificación marca un hito histórico, debido a que en el segundo lugar aparece su compañero en los Dodgers y también integrante de la selección nipona, Yoshinobu Yamamoto. Por ende, es la primera ocasión que dos nacidos en el país asiático lideran la lista al inicio de una temporada, reflejando el creciente peso del deporte del bate, el guante y la pelota en aquellas tierras.

Entretanto, el triple MVP de la Americana y capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, ocupa la tercera posición, seguido del receptor de Seattle Mariners, Cal Raleigh, quien terminó segundo en la votación para dicho galardón en 2025. Ambas luminarias mantienen una fuerte presencia mediática y comercial gracias a su rendimiento y carisma.

Por otro lado, los Dodgers continúan dominando el mencionado ranking con las presencias del veterano inicialista Freddie Freeman, en el quinto puesto, y del utility puertorriqueño Kiké Hernández en la duodécima posición, dato que confirma el sorprendente ascenso en la popularidad de este último.

De igual forma, resaltan en el listado en cuestión estrellas latinoamericanas de la talla del jardinero dominicano de los Mets, Juan Soto (14), así como su coterráneo, pero inicialista de Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. (15); mientras que en la posición 16 emerge el campocorto boricua de los propios metropolitanos, Francisco Lindor, seguido de inmediato por el guardabosque venezolano de Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr.

Aunado al rendimiento deportivo, el escalafón de camisetas vendidas también refleja el alcance global de las figuras actuales de MLB, con Ohtani a la cabeza.

Las 20 camisetas más vendidas de MLB en 2026

Jugador

Equipo

Shohei Ohtani

Los Angeles Dodgers

Yoshinobu Yamamoto

Los Angeles Dodgers

Aaron Judge

New York Yankees

Cal Raleigh

Seattle Mariners

Mookie Betts

Los Angeles Dodgers

Nolan Arenado

Arizona Diamondbacks

Freddie Freeman

Los Angeles Dodgers

Pete Alonso

Baltimore Orioles

Roman Anthony

Boston Red Sox

Pete Crow-Armstrong

Chicago Cubs

Kyle Schwarber

Philadelphia Phillies

Kiké Hernández

Los Angeles Dodgers

Bryce Harper

Philadelphia Phillies

Juan Soto

New York Mets

Vladimir Guerrero Jr.

Toronto Blue Jays

Francisco Lindor

New York Mets

Ronald Acuña Jr.

Atlanta Braves

Paul Skenes

Pittsburgh Pirates

Josh Naylor

Seattle Mariners

Christian Yelich

Milwaukee Brewers

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Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

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