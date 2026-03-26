Las camisetas mas populares de MLB para la temporada de 2026

El fenómeno global de Shohei Ohtani sigue alcanzando nuevas alturas tanto dentro como fuera del terreno. Tras liderar a Los Angeles Dodgers hacia su segundo anillo consecutivo de Serie Mundial y deslumbrar a los aficionados en el Tokyo Dome durante el último Clásico Mundial de Béisbol, el astro de dos vías reafirma su condición de máxima superestrella de MLB.

Ese impacto también es reflejado en el ámbito comercial, dado que por tercer año consecutivo, el ganador de cuatro MVP en Grandes Ligas encabeza el ranking de camisetas vendidas en dicha competición. En efecto, el jersey Nike del seleccionado a cinco All-Star ha sido el más adquirido en Estados Unidos, su natal Japón y a nivel global, según datos recopilados por la empresa Fanatics una vez culminado el curso anterior.

El dominio de Ohtani en esta clasificación marca un hito histórico, debido a que en el segundo lugar aparece su compañero en los Dodgers y también integrante de la selección nipona, Yoshinobu Yamamoto. Por ende, es la primera ocasión que dos nacidos en el país asiático lideran la lista al inicio de una temporada, reflejando el creciente peso del deporte del bate, el guante y la pelota en aquellas tierras.

Shohei Ohtani leads the way for the third straight season as MLB’s most popular jersey 🔥



1 Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

2 Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers

3 Aaron Judge, New York Yankees

4 Cal Raleigh, Seattle Mariners

5 Mookie Betts, Los Angeles Dodgers

6 Nolan… pic.twitter.com/ZcwHdZDrAV — MLB (@MLB) March 26, 2026

Entretanto, el triple MVP de la Americana y capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, ocupa la tercera posición, seguido del receptor de Seattle Mariners, Cal Raleigh, quien terminó segundo en la votación para dicho galardón en 2025. Ambas luminarias mantienen una fuerte presencia mediática y comercial gracias a su rendimiento y carisma.

Por otro lado, los Dodgers continúan dominando el mencionado ranking con las presencias del veterano inicialista Freddie Freeman, en el quinto puesto, y del utility puertorriqueño Kiké Hernández en la duodécima posición, dato que confirma el sorprendente ascenso en la popularidad de este último.

De igual forma, resaltan en el listado en cuestión estrellas latinoamericanas de la talla del jardinero dominicano de los Mets, Juan Soto (14), así como su coterráneo, pero inicialista de Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. (15); mientras que en la posición 16 emerge el campocorto boricua de los propios metropolitanos, Francisco Lindor, seguido de inmediato por el guardabosque venezolano de Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr.

Aunado al rendimiento deportivo, el escalafón de camisetas vendidas también refleja el alcance global de las figuras actuales de MLB, con Ohtani a la cabeza.

Las 20 camisetas más vendidas de MLB en 2026

Jugador Equipo Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto Los Angeles Dodgers Aaron Judge New York Yankees Cal Raleigh Seattle Mariners Mookie Betts Los Angeles Dodgers Nolan Arenado Arizona Diamondbacks Freddie Freeman Los Angeles Dodgers Pete Alonso Baltimore Orioles Roman Anthony Boston Red Sox Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs Kyle Schwarber Philadelphia Phillies Kiké Hernández Los Angeles Dodgers Bryce Harper Philadelphia Phillies Juan Soto New York Mets Vladimir Guerrero Jr. Toronto Blue Jays Francisco Lindor New York Mets Ronald Acuña Jr. Atlanta Braves Paul Skenes Pittsburgh Pirates Josh Naylor Seattle Mariners Christian Yelich Milwaukee Brewers

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