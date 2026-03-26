Las camisetas mas populares de MLB para la temporada de 2026
El fenómeno global de Shohei Ohtani sigue alcanzando nuevas alturas tanto dentro como fuera del terreno. Tras liderar a Los Angeles Dodgers hacia su segundo anillo consecutivo de Serie Mundial y deslumbrar a los aficionados en el Tokyo Dome durante el último Clásico Mundial de Béisbol, el astro de dos vías reafirma su condición de máxima superestrella de MLB.
Ese impacto también es reflejado en el ámbito comercial, dado que por tercer año consecutivo, el ganador de cuatro MVP en Grandes Ligas encabeza el ranking de camisetas vendidas en dicha competición. En efecto, el jersey Nike del seleccionado a cinco All-Star ha sido el más adquirido en Estados Unidos, su natal Japón y a nivel global, según datos recopilados por la empresa Fanatics una vez culminado el curso anterior.
El dominio de Ohtani en esta clasificación marca un hito histórico, debido a que en el segundo lugar aparece su compañero en los Dodgers y también integrante de la selección nipona, Yoshinobu Yamamoto. Por ende, es la primera ocasión que dos nacidos en el país asiático lideran la lista al inicio de una temporada, reflejando el creciente peso del deporte del bate, el guante y la pelota en aquellas tierras.
Entretanto, el triple MVP de la Americana y capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, ocupa la tercera posición, seguido del receptor de Seattle Mariners, Cal Raleigh, quien terminó segundo en la votación para dicho galardón en 2025. Ambas luminarias mantienen una fuerte presencia mediática y comercial gracias a su rendimiento y carisma.
Por otro lado, los Dodgers continúan dominando el mencionado ranking con las presencias del veterano inicialista Freddie Freeman, en el quinto puesto, y del utility puertorriqueño Kiké Hernández en la duodécima posición, dato que confirma el sorprendente ascenso en la popularidad de este último.
De igual forma, resaltan en el listado en cuestión estrellas latinoamericanas de la talla del jardinero dominicano de los Mets, Juan Soto (14), así como su coterráneo, pero inicialista de Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. (15); mientras que en la posición 16 emerge el campocorto boricua de los propios metropolitanos, Francisco Lindor, seguido de inmediato por el guardabosque venezolano de Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr.
Aunado al rendimiento deportivo, el escalafón de camisetas vendidas también refleja el alcance global de las figuras actuales de MLB, con Ohtani a la cabeza.
Las 20 camisetas más vendidas de MLB en 2026
Jugador
Equipo
Shohei Ohtani
Los Angeles Dodgers
Yoshinobu Yamamoto
Los Angeles Dodgers
Aaron Judge
New York Yankees
Cal Raleigh
Seattle Mariners
Mookie Betts
Los Angeles Dodgers
Nolan Arenado
Arizona Diamondbacks
Freddie Freeman
Los Angeles Dodgers
Pete Alonso
Baltimore Orioles
Roman Anthony
Boston Red Sox
Pete Crow-Armstrong
Chicago Cubs
Kyle Schwarber
Philadelphia Phillies
Kiké Hernández
Los Angeles Dodgers
Bryce Harper
Philadelphia Phillies
Juan Soto
New York Mets
Vladimir Guerrero Jr.
Toronto Blue Jays
Francisco Lindor
New York Mets
Ronald Acuña Jr.
Atlanta Braves
Paul Skenes
Pittsburgh Pirates
Josh Naylor
Seattle Mariners
Christian Yelich
Milwaukee Brewers
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