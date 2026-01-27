El capitán de los Yankees, Aaron Judge, vuelve a ser portada de MLB The Show
Es oficial: Aaron Judge volverá a ser la imagen principal de MLB The Show. La superestrella de los New York Yankees fue anunciada como el atleta de portada del popular videojuego de béisbol en su versión de 2026, marcando la segunda ocasión en su carrera que obtiene el honor.
Con esta designación, el capitán de los Bombarderos del Bronx se convierte en apenas el segundo jugador en la historia de la franquicia de videoconsola en repetir en la tapa, tras hacerlo por primera vez en 2018. Es que previo al triple ganador del MVP en la Americana, el único antecedente era el de Joe Mauer, ex receptor de Minnesota Twins y miembro del Salón de la Fama, quien apareció en ediciones consecutivas en 2010 y 2011.
Según la web oficial de las mayores, el lanzamiento oficial de MLB The Show 26 será el 17 de marzo y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Por su parte, aquellos aficionados que adquieran la Edición Digital De Lujo podrán acceder de manera anticipada desde el 13 de marzo, mientras que las preventas, tanto en formato estándar como en digital premium comenzarán el 3 de febrero a las 11:00 a.m. hora del este de Estados Unidos, a través de TheShow.com y tiendas autorizadas.
La portada del nuevo título destaca por un detalle histórico, pues Judge aparece con el uniforme a rayas de los Yankees y con la indumentaria del Team USA, selección de la que también lucirá la capitanía durante el Clásico Mundial de este año. Incluso, el jardinero de 33 años protagoniza la primera tapa de The Show que incluye a un pelotero representando a su país; además, el propio WBC volverá a estar disponible dentro del modo Diamond Dynasty.
Desde su primera irrupción en el videojuego (2018), la carrera de Judge ha alcanzado niveles de élite, ya que tras una histórica campaña de novato, en 2017, en la que conectó 52 jonrones y ganó el premio al mejor rookie de la Americana, el cañonero ha construido un currículum digno de Cooperstown, tanto que en los últimos años ha sido elegido siete veces al All Star, aunado a conquistar tres premios MVP, cinco Bates de Plata y liderar MLB en cuadrangulares en tres ocasiones, incluida la zafra récord de 62, en 2022.
De ese modo, El Juez llega nuevamente a la portada de The Show tras alcanzar el último de sus citados galardones de Más Valioso en 2025, curso en el que sumó su primera corona de bateo del joven circuito, cortesía de .331 puntos.
Todas las portadas de MLB The Show en su historia
Año
Jugador
Equipo
2026
Aaron Judge
New York Yankees / Team USA
2025
Paul Skenes, Gunnar Henderson y Elly De La Cruz
Pittsburgh Pirates, Baltimore Orioles y Cincinnati Reds
2024
Vladimir Guerrero Jr.
Toronto Blue Jays
2023
Jazz Chisholm Jr.
Miami Marlins
2022
Shohei Ohtani
Los Angeles Angels
2021
Fernando Tatís Jr.
San Diego Padres
2020
Javier Báez
Chicago Cubs
2019
Bryce Harper
Philadelphia Phillies
2018
Aaron Judge
New York Yankees
2017
Ken Griffey Jr.
Seattle Mariners
2016
Josh Donaldson
Toronto Blue Jays
2015
Yasiel Puig
Los Angeles Dodgers
2014
Miguel Cabrera
Detroit Tigers
2013
Andrew McCutchen
Pittsburgh Pirates
2012
Adrián González
Boston Red Sox
2011
Joe Mauer
Minnesota Twins
2010
Joe Mauer
Minnesota Twins
2009
Dustin Pedroia
Boston Red Sox
2008
Ryan Howard
Philadelphia Phillies
2007
David Wright
New York Mets
2006
David Ortiz
Boston Red Sox
