Carlos Beltrán y Andruw Jones son exaltados al Salón de la Fama de MLB: Porcentajes y votación completa

Los reportes que se periódicamente se hicieron en las últimas semanas sobre las boletas públicas lo venían advirtiendo y este martes se confirmó que el Salón de la Fama de MLB tendrá nuevos integrantes, una elección que el mundo del béisbol ha celebrado.

Andruw Jones y Carlos Beltrán -ambos destacados jugadores del jardín central que llegaron a vestir la camiseta de New York Yankees- estarán develando sus placas en la ceremonia en Cooperstown programada para el próximo 26 de julio.

Jones, que estaba en penúltimo año de elegibilidad, se convirtió en el primer jugador nacido en Curazao en ser inmortalizado. Beltrán, por su parte, es el quinto puertorriqueño con presencia en el Salón. Junto a ellos en el acto de exaltación estará Jeff Kent, elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol.

El boricua ya venía dando avisos de que conseguiría la entrada al Templo de los Inmortales. Esta era la cuarta vez que su nombre aparecía en las papeletas y su porcentaje de apoyo mantenía una tendencia de ascenso. Necesitaba 75% para entrar y logró un 84.2% de respaldo de los 425 cronistas de Grandes Ligas que emitieron su voto en esta oportunidad.

Sin dudas pesó más su brillante carrera de 20 temporadas (fue Novato del Año, ganó 2 Bates de Plata y 3 Guantes de Oro, campeón de Serie Mundial y 9 veces All Star) que el escándalo.

Beltrán estuvo vinculado con el tema de robo de señas de Houston Astros, lo que incluso le hizo perder su puesto como manager de New York Mets sin haber dirigido un solo partido. Pero es que es apenas uno de los ocho peloteros en la historia de las mayores con al menos 300 jonrones y 300 bases robadas y se ubica en el top 30 de todos los tiempos en extrabases y dobles.

A Jones se le recuerda por su grandeza defensiva en el bosque central que le hizo ganar 10 Guantes de Oro. Pero fue mucho más que eso. El curazoleño estuvo en cinco Juegos de Estrellas y ganó un Bate de Plata en su trayectoria de 17 temporadas en las Grandes Ligas en las que dejó 434 jonrones y 1.289 carreras impulsadas. Su paso de 12 años por Atlanta Braves es memorable y entró al Salón de la Fama con una votación de 78.4%.

Take a bow, Andruw Jones.



Congratulations to the new Hall of Famer!

¿Quiénes pueden ser los próximos inmortales?

Los analistas de MLB destacan el crecimiento que tuvieron tres jugadores en particular en la votación de este año. Uno de ellos es Chase Utley, que pasó de 50% de respaldo en su tercera oportunidad (59.1%) y vio subir el apoyo a su candidatura casi en 20%.

También se perfilan con buenas posibilidades el ex lanzador de los Yankees Andy Pettitte y el venezolano Félix Hernández, que lanzó un juego perfecto con Seattle Mariners. Ambos “tuvieron aumentos superiores al 20% respecto al año anterior”, destaca el portal de MLB.

Alex Rodríguez sigue con opciones, pero Manny Ramírez ya se quedó sin oportunidad de entrar al Salón de la Fama por la vía del voto de los cronistas y sus esperanzas se reducen a ser elegido por el Comité.

La votación completa al Salón de la Fama de 2026

Jugador Año Porcentaje de votos Carlos Beltrán 4 84.2% Andruw Jones 9 78.4% Chase Utley 3 59.1% Andy Pettitte 8 48.5% Félix Hernández 2 46.1% Alex Rodríguez 5 40.0% Manny Ramírez 10 38.8% Bobby Abreu 7 30.8% Jimmy Rollins 5 25.4% Cole Hamels 1 23.8% Dustin Pedroia 2 20.7% Mark Buehrle 6 20.0% Omar Vizquel 9 18.4% David Wright 3 14.8% Francisco Rodríguez 4 11.8% Torii Hunter 6 8.7% Ryan Braun 1 3.5% Edwin Encarnación 1 1.4% Shin-Soo Choo 1 0.7% Hunter Pence 1 0.5% Matt Kemp 1 0.5% Rick Porcello 1 0.5% Nick Markakis 1 0.2% Alex Gordon 1 0.2% Gio González 1 0.0% Howie Kendrick 1 0.0% Daniel Murphy 1 0.0%

