Carlos Beltrán será exaltado al Salón de la Fama de MLB con la gorra de los Mets

Cuando se lleve a cabo la ceremonia de inducción para los nuevos miembro del Salón de la Fama de MLB el 26 de julio, Carlos Beltrán develará una placa que lo mostrará con la gorra de New York Mets.

Hace un par de semanas, cuando se revelaron los resultados de la votación y el boricua apareció en 84.2% de las papeletas para asegurarse un lugar entre los inmortales de este deporte, dijo que era pronto para tomar una decisión sobre qué equipo representaría y que quería consultarlo con su familia.

Pero todo apuntaba a que serían los Mets. Beltrán jugó 20 temporadas en las Grandes Ligas, un tiempo en el que vistió los uniformes de siete escuadras. Es comprensible su indecisión inicial, porque con Kansas City Royals debutó en las mayores y con Houston Astros fue campeón de la Serie Mundial, pero con los Mets fue una estrella.

Carlos Beltrán will officially wear a Mets cap on his Baseball Hall of Fame plaque 👏 pic.twitter.com/RdlZ9TrmYN — New York Mets (@Mets) February 3, 2026

“Con los Mets, experimenté mi mayor crecimiento y éxito individual”, declaró Beltrán en un comunicado que fue replicado por el Salón de la Fama. “Me siento honrado de que mi placa del Salón de la Fama lleve el logo de los Mets, y estoy orgulloso de que cada club para el que jugué estará listado en la placa”.

En su paso por el conjunto de Queens entre 2005 y 2011, el puertorriqueño consiguió cinco de sus nueve invitaciones al Juego de Estrellas, ganó sus tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata. También fue la vez que más cerca estuvo de ser MVP, con el cuarto lugar de 2006.

Beltrán es el sexto jugador de Puerto Rico con un lugar en Cooperstown y también será el tercer inmortal que aparezca con la gorra de los Mets, después de Tom Seaver y Mike Piazza.

¿Qué equipos eligieron Andruw Jones y Jeff Kent?

Junto a Beltrán serán exaltados en el verano el curazoleño Andrus Jones (primer jugador de su país en el Salón de la Fama) y Jeff Kent. Este último entró por elección del Comité de la Era Contemporánea.

Los dos eligieron también el logo que aparecerá en sus placas y en ningún caso resultó una sorpresa. Jones tendrá una gorra de los Atlanta Braves, donde jugó 12 de sus 17 temporadas en MLB, mientras que Kent decidió representar a los San Francisco Giants.

"Bravos fue el equipo que me dio mi primera oportunidad de perseguir el sueño que quería desde que era un niño pequeño", dijo Jones en declaraciones que publica el portal de MLB.com. "Estoy orgulloso de llevar la 'A' en mi placa, que también rendirá homenaje a todos mis equipos. Estoy muy agradecido con todas las ciudades y franquicias que representé".

“Cada etapa de mi carrera fue importante, pero fue con los Gigantes donde tuve más éxito y donde pasé la mayor parte de mi carrera”, declaró Kent.

