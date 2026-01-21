¿Qué hizo Carlos Beltrán para ser un miembro del Salón de la Fama?

Puerto Rico celebró el anuncio de la entrada de Carlos Beltrán al Salón de la Fama de MLB. El antiguo jardinero central que jugó para siete equipos en las mayores se convirtió en el sexto boricua con una placa en Cooperstown, contando a Edgar Martínez.

Desde 2025 se proyectaba que Beltrán conseguiría los votos necesarios, pues había estado viendo subir el respaldo de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Terminó cumpliéndose, pues logró 84.2% de apoyo en su cuarta aparición en las boletas. Es el primer jugador nacido en Puerto Rico que llega a Cooperstown tras ser elegido en el Draft amateur.

“No cabe duda de que hoy mi vida verdaderamente ha cambiado”, dijo Beltrán en una rueda de prensa telefónica reseñada por el portal de MLB.com. “Lo que significa esto para mí, para Puerto Rico, para nuestra familia… la verdad es maravilloso que durante mi carrera, durante mis altibajos en el béisbol, hoy puedo decir que soy un miembro del Salón de la Fama”.

Sus números en MLB

Todavía no ha hecho un anuncio formal, pero todo apunta a que en su placa parecerá con una gorra de New York Mets, el conjunto con el que jugó durante siete campañas y con el que ganó sus tres Guantes de Oro como jardinero central y tres Bates de Plata.

“No cabe duda de que los Mets son gran parte de mi identidad”, destacó Beltrán tras conocer su elección. “No cabe duda de que los Mets tienen un gran peso sobre esa decisión”.

Su paso por las mayores comenzó con Kansas City Royals y también vistió las camisetas de San Francisco Giants. Texas Rangers, St. Louis Cardinals, New York Yankees y Houston Astros, con los que fue campeón en la Serie Mundial de 2017 en su último año como jugador activo.

Beltrán -que fue Novato del Año, 9 veces All Star y ganó el premio Roberto Clemente- es uno de los ocho jugadores en la historia de MLB con al menos 300 jonrones y 300 bases robadas. Su nombre aparece en otro exclusivo club, el de peloteros con por lo menos 500 dobles (565), 400 jonrones (435) y 300 bases robadas (312), una lista en la que acompaña a Willie Mays, Andre Dawson, Barry Bonds y Alex Rodríguez.

De por vida dejó una línea ofensiva de .279/.350/.486, OPS de .837, 1.587 remolcadas y 1.582 anotadas En playoffs esos números mejoraron a .307/.412/.609, con OPS de 1.021, 16 cuadrangulares, 15 dobles y 42 carreras impulsadas.

The Hall of Fame achievements of Carlos Beltrán! pic.twitter.com/chERI6n4D3 — MLB (@MLB) January 20, 2026

Las críticas a su elección al Salón de la Fama

Aunque su talentosa combinación de poder y velocidad ha sido elogiada por años y sus números muestran sus méritos para estar en el Salón de la Fama, no han dejado de surgir críticas por su elección.

El nombre de Carlos Beltrán fue el único directamente señalado entre los jugadores involucrados en el escándalo del robo de señas de los Astros, una situación que le costó el cargo de manager de los Mets en 2020 sin poder dirigir un solo encuentro. Tuvo que pasar dos años fuera del béisbol y consiguió regresar como comentarista en TV antes de unirse a las oficinas de los metropolitanos.

“No cabe duda de que la situación de los Astros ha sido un tema”, reconoció. “Además, no cabe duda de que basado en las historias que la gente en ocasiones comparte o lo que la gente habla sobre lo que sucedió con los Astros, creo que muchas veces las opiniones no están a mi favor… Comprendo que esa es una historia y debo lidiar con eso”.

