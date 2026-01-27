Carlos Correa no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Se siguen sumando bajas de nivel para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y la última fue la de Carlos Correa, estrella de los Houston Astros, quien no participará en el torneo con Puerto Rico tras no recibir respuesta positiva de su seguro, reportó el periodista de The Athletic Chandler Rome.

Correa estaba llamado a formar parte de un infield de lujo en el conjunto boricua, con jugadores estelares como Francisco Lindor y Nolan Arenado. Sin embargo, el tres veces All-Star en la MLB ha tenido lesiones recientes que pudieron afectar su candidatura para actuar en el torneo de selecciones.

El jugador de 30 años de edad viene de disputar 144 encuentros la temporada pasada, con los Minnesota Twins y los Houston Astros, con un promedio de .276, con 13 jonrones, 52 carreras remolcadas, 45 boletos y 113 ponches.

Su contrato es de 31 millones de dólares para la temporada del 2026 y al no obtener el seguro, podría perder parte de esta cifra si se llega a lesionar de gravedad.

"Definitivamente estoy molesto porque me he estado preparando muy duro esta temporada baja para mejorar este año y estar listo temprano para poder estar listo para el WBC", dijo Correa a The Athletic.

El boricua ya había comenzado a enfrentar lanzamientos en vivo en preparación para jugar para el equipo de su país, pero ahora esos entrenamientos servirán para llegar en buenas condiciones al campo de entrenamiento de los Astros.

"También entiendo el lado comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande, jugar sin seguro", agregó Correa.

Esta noticia se suma a la de su compañero de equipo, José Altuve, quien apareció también en un reporte reciente como no disponible para participar en el Clásico con Venezuela por petición de los Astros, tras su lesión en el torneo de selecciones en 2023.

Mientras Japón confirmó a ocho jugadores estelares de Grandes Ligas para participar en el torneo y Estados Unidos tiene una nómina repleta de estrellas, equipos como Venezuela y Puerto Rico sufren las batallas contra la compañía aseguradora del torneo para poder conformar el mejor roster posible.

Todos los jugadores inscritos en los equipos del Clásico Mundial de Béisbol y están en el roster de 40 de sus equipos en Grandes Ligas son evaluados por una una compañía de seguros establecida por la MLB y el sindicato de jugadores. Si esta empresa dictamina que un pelotero no es apto para participar sea por fatiga extrema o lesiones recientes, el jugador se arriesga a perder parte o su salario completo de la temporada 2026 si surge una lesión.

