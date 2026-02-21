La cifra que pedirá Jazz Chisholm Jr. para extender su contrato con los Yankees

Jazz Chisholm Jr. tiene claro cuál es su meta tanto en el terreno de juego como en la mesa de negociaciones. El dos veces All Star considera que puede alcanzar un WAR de 10 en 2026 y, con ese rendimiento, entiende que su próximo contrato debe ser de primera línea, con New York Yankees u otra escuadra.

Es que el habilidoso infielder será agente libre tras la nueva zafra y percibirá 10.2 millones de dólares; no obstante, ya piensa en un acuerdo a largo plazo, tal y como reveló al periodista Randy Miller.

"¿Qué te dije el año pasado? ¿300 millones?. Probablemente sea más grande ahora, probablemente 35 millones. Tengo 28 años y quiero de ocho a 10 temporadas", expuso el ex Miami Marlins, quien también reconoce que le gustaría quedarse mucho tiempo en el Bronx.

De concretarse un contrato bajo esos términos, Jazz se convertiría en el segunda base mejor pagado en la historia de MLB, superando el pacto de 10 años y 240 millones de dólares que firmó Robinson Canó con los Seattle Mariners en 2014.

Jazz Chisholm Jr. says he would not give the Yankees a hometown discount, and would go elsewhere for his desired amount of money. 😅 https://t.co/NNFQMIEYm7 pic.twitter.com/Uu3uLmgtAV — theScore (@theScore) February 21, 2026

Entretanto, el próximo receso invernal podría tener otros nombres interesantes en la posición 4, del calibre de Nico Hoerner, Gleyber Torres, Brandon Lowe, Luis Arráez y Ozzie Albies (si los Atlanta Braves declinan su opción de club). También está en capacidad de sumarse a la lista Bo Bichette, campocorto natural pero que recientemente ha tenido experiencia en la intermedia y que se unió semanas atrás a los Mets.

A pesar de manifestar su afinidad por la organización del Bronx, Chisholm Jr. dejó en claro que no aceptaría un descuento significativo para permanecer en el Yankee Stadium. "Diría que no (si los Yankees le ofrecieran un salario anual promedio de 25 millones de dolares) porque sé que puedo conseguir $35.000.000 en otro lugar. Eso son 10 millones menos al año".

El carismático pelotero también sorprendió al descartar públicamente a uno de los equipos más poderosos del momento, Los Angeles Dodgers, actuales bicampeones y verdugos de los Bombarderos en la Serie Mundial de 2024. Incluso aseguró que preferiría unirse a los Angels antes que a los azules.

A partir de su canje a Yankees, a mediados del 2024 procedente de Marlins, Chisholm ha sido pieza clave para que los dirigidos por Aaron Boone alcanzaran la postemporada en campañas consecutivas, aunado a conseguir el Bate de Plata en 2025 tras firmar un OPS de .813 y lograr su primer 30-30 en jonrones y bases robadas.

