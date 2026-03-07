Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Brasil vs. México en TV, streaming y lineups

La ascendente selección amazónica intentará sorprender a unos aztecas quienes no defraudaron en su debut en la actual justa
John Griswold|
México venció a Gran Bretaña en su estreno en el Clásico Mundial de 2026
México sabe que haber superado a Gran Bretaña en su estreno en este Clásico Mundial de Béisbol no es ni mucho menos una garantía de avanzar a los cuartos de final. En consecuencia, la selección que dirige Benjamín Gil también está obligada a vencer este domingo a su par de Brasil.

En efecto, los aztecas sufrieron pero terminaron apaleando 8x2 a los británicos el viernes, al tiempo de descansar el sábado para buscar, al día siguiente, su segundo triunfo en misma cantidad de presentaciones, ahora contra unos sudamericanos que fueron castigados por la poderosa Estados Unidos 15-5 en su primer desafío.

México está encuadrado en el Grupo B con amazónicos, estadounidenses e Italia, siempre con el Daikin Park de Houston como sede. Vale acotar que solamente los primeros dos de dicho segmento conseguirán su boleto hacia los cuartos de final del WBC.

Por su parte, Brasil no tuvo opciones frente al Team USA en su primer cotejo en el Clásico Mundial desde la edición de 2013. Pero a diferencia de los aztecas, los hombres del manager Yuichi Matsumoto sí accionarán en la jornada sabatina, ya que medirán fuerzas versus los italianos.

El veterano diestro de los Philadelphia Phillies, Taijuan Walker, será quien suba al morrito por México, aunque no está confirmado quién hará lo propio del lado de La Canarinha.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brasil vs. México?

  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
  • Fecha: 8 de marzo.
  • Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).
  • Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Brasil vs. México en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)

FOX App, Tubi, fuboTV y Sling TV

México

Canal 9 (El Nu9ve), TUDN e ESPN

ViX y Disney+

Brasil

ESPN

Disney+

Resto de Latinoamérica

ESPN y 1Baseball Network

Disney+ y BeisbolPlay

Últimas noticias de Brasil

  • El jardinero Lucas Ramírez, hijo de la leyenda dominicana Manny Ramírez, pegó dos jonrones el viernes versus Estados Unidos, por lo que se erigió en el tercer jugador de menor edad (20 años) en sacar al menos una pelota del parque en un Clásico Mundial. Lucas, quien pertenece a Los Angeles Angels, es estadounidense pero defiende los colores de Brasil debido a que su madre, Juliana, es de dicho país.

Últimas noticias de México

  • Benji Gil señaló en conferencia de prensa tras el triunfo ante Gran Bretaña que Nacho Álvarez Jr. será su tercera base titular a lo largo del torneo. El pelotero de los Atlanta Braves ingresó en el roster a última hora por el veterano Ramón Urías; sin embargo, pegó cuadrangular en el citado duelo contra los europeos.
  • El estelar jardinero nacido en Cuba, Randy Arozarena, ratificó en la propia conferencia de prensa post partido que "me siento mexicano", así que representará a la selección azteca cada vez que sea convocado.

Lineups probables

Brasil

Jugador

Posición

Lucas Ramírez

Jardinero derecho

Osvaldo Carvalho

Primera base

Leonardo Reginatto

Tercera base

Dante Bichette Jr.

Bateador designado

Vítor Ito

Campocorto

Lucas Rojo

Segunda base

Víctor Mascai

Jardinero izquierdo

Gabriel Carmo

Receptor

Gabriel Maciel

Jardinero central

México

Jugador

Posición

Jarren Duran

Jardinero derecho

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Jonathan Aranda

Primera base

Alejandro Kirk

Receptor

Rowdy Tellez

Bateador designado

Nacho Álvarez Jr.

Tercera base

Nick Gonzales

Segunda base

Alek Thomas

Jardinero central

Joey Ortiz

Campocorto

