Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Colombia vs. Cuba en TV, streaming y lineups

Si los neogranadinos pierden contra los antillanos prácticamente se despiden de sus opciones de avanzar a los cuartos de final
Yoán Moncada es uno de los referentes actuales de esta selección de Cuba en el Clásico Mundial
Yoán Moncada es uno de los referentes actuales de esta selección de Cuba en el Clásico Mundial | Sam Navarro-Imagn Images

Sin el aval de selección poderosa de antaño, Cuba dio una muestra de su buen hacer el viernes en su estreno en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol al vencer 3x1 a Panamá. Por consiguiente y tras descansar el sábado, los antillanos intentarán hundir a Colombia este domingo.

La novena que dirige Germán Mesa se encuentra en un Grupo A en el que también debe batallar con Puerto Rico y Canadá, además del citado Panamá y de los cafeteros, a fin de obtener uno de los dos boletos para los cuartos de final del certamen.

Aunque Mesa no ha confirmado a su abridor para el choque contra Colombia, algunos medios creen que el diestro Yosimar Cousin o el zurdo Julio Robaina subirán al box del Hiram Bithorn al momento de cantarse "play ball".

Por su parte, el combinado nacional neogranadino cayó en su primera prueba del evento a manos de Puerto Rico 5x0, en tanto que enfrentaba este sábado a otro de los duros escollos del segmento, Canadá. De cualquier manera, la tropa que timonea José Mosquera no puede darse el lujo de perder más de dos cotejos si aspira meterse dentro de la etapa de los mejores ocho.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colombia vs. Cuba?

  • Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
  • Fecha: 8 de marzo.
  • Hora: 12:00 p.m. (Este de USA); 11:00 a.m. (México DF).
  • Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Colombia vs. Cuba en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)

FOX Sports App y Tubi

México

Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y ESPN

ViX y Disney+

Colombia

Win Sports y Caracol Televisión

DITU y Disney+

Cuba

Tele Rebelde

Tele Rebelde Online

Resto de Latinoamérica

ESPN y 1Baseball Network

Disney+ y BeisbolPlay

Últimas noticias de Colombia

  • A pesar de modificar a última hora su rotación abridora para el choque frente a Canadá, dándole la responsabilidad de iniciar a Austin Bergner en lugar de Adrián Almeida, el manager Mosquera irá con el ex grandeliga Julio Teherán para el duelo versus Cuba, según reportes del medio Noticias Uno.
  • Asimismo, al antesalista de los cafeteros, Gio Urshela, aseguró en la web oficial de MLB que actuarán con la mayor intensidad posible ante los antillanos. "Sabemos que debemos mantener la misma intensidad para cada partido y jugar cada partido bien fuerte. No podemos confiarnos con nadie, porque es un torneo bien corto, así que habrá bastante energía".

Últimas noticias de Cuba

  • Germán Mesa aseguró al periodista Jorge Morejón que Leonel Moas Jr. será su jardinero izquierdo en todo el Clásico Mundial, dando por cerrando una de las dudas de su lineup.
  • Igualmente, el dirigente de los caribeños confía en que el veterano Alfredo Despaigne, quien se encuentra en su quinto WBC, pueda seguir siendo una pieza elemental en su ataque.

Lineups probables

Colombia

Jugador

Posición

Michael Arroyo

Bateador designado

Harold Ramírez

Jardinero izquierdo

Reynaldo Rodríguez

Primera base

Donovan Solano

Segunda base

Gio Urshela

Tercera base

Jesús Marriaga

Jardinero derecho

Daniel Vellojín

Receptor

Tito Polo

Jardinero central

Dayán Frías

Campocorto

Cuba

Jugador

Posición

Roel Santos

Jardinero central

Yoán Moncada

Tercera base

Ariel Martínez

Primera base

Alfredo Despaigne

Bateador designado

Erisbel Arruebarrena

Campocorto

Omar Hernández

Receptor

Yoelkis Guibert

Jardinero derecho

Leonel Moas Jr.

Jardinero izquierdo

Yiddi Cappe

Segunda base

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

