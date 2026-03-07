Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Colombia vs. Cuba en TV, streaming y lineups
Sin el aval de selección poderosa de antaño, Cuba dio una muestra de su buen hacer el viernes en su estreno en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol al vencer 3x1 a Panamá. Por consiguiente y tras descansar el sábado, los antillanos intentarán hundir a Colombia este domingo.
La novena que dirige Germán Mesa se encuentra en un Grupo A en el que también debe batallar con Puerto Rico y Canadá, además del citado Panamá y de los cafeteros, a fin de obtener uno de los dos boletos para los cuartos de final del certamen.
Aunque Mesa no ha confirmado a su abridor para el choque contra Colombia, algunos medios creen que el diestro Yosimar Cousin o el zurdo Julio Robaina subirán al box del Hiram Bithorn al momento de cantarse "play ball".
Por su parte, el combinado nacional neogranadino cayó en su primera prueba del evento a manos de Puerto Rico 5x0, en tanto que enfrentaba este sábado a otro de los duros escollos del segmento, Canadá. De cualquier manera, la tropa que timonea José Mosquera no puede darse el lujo de perder más de dos cotejos si aspira meterse dentro de la etapa de los mejores ocho.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colombia vs. Cuba?
- Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
- Fecha: 8 de marzo.
- Hora: 12:00 p.m. (Este de USA); 11:00 a.m. (México DF).
- Estadio: Hiram Bithorn.
¿Cómo se podrá ver el Colombia vs. Cuba en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)
FOX Sports App y Tubi
México
Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y ESPN
ViX y Disney+
Colombia
Win Sports y Caracol Televisión
DITU y Disney+
Cuba
Tele Rebelde
Tele Rebelde Online
Resto de Latinoamérica
ESPN y 1Baseball Network
Disney+ y BeisbolPlay
Últimas noticias de Colombia
- A pesar de modificar a última hora su rotación abridora para el choque frente a Canadá, dándole la responsabilidad de iniciar a Austin Bergner en lugar de Adrián Almeida, el manager Mosquera irá con el ex grandeliga Julio Teherán para el duelo versus Cuba, según reportes del medio Noticias Uno.
- Asimismo, al antesalista de los cafeteros, Gio Urshela, aseguró en la web oficial de MLB que actuarán con la mayor intensidad posible ante los antillanos. "Sabemos que debemos mantener la misma intensidad para cada partido y jugar cada partido bien fuerte. No podemos confiarnos con nadie, porque es un torneo bien corto, así que habrá bastante energía".
Últimas noticias de Cuba
- Germán Mesa aseguró al periodista Jorge Morejón que Leonel Moas Jr. será su jardinero izquierdo en todo el Clásico Mundial, dando por cerrando una de las dudas de su lineup.
- Igualmente, el dirigente de los caribeños confía en que el veterano Alfredo Despaigne, quien se encuentra en su quinto WBC, pueda seguir siendo una pieza elemental en su ataque.
Lineups probables
Colombia
Jugador
Posición
Michael Arroyo
Bateador designado
Harold Ramírez
Jardinero izquierdo
Reynaldo Rodríguez
Primera base
Donovan Solano
Segunda base
Gio Urshela
Tercera base
Jesús Marriaga
Jardinero derecho
Daniel Vellojín
Receptor
Tito Polo
Jardinero central
Dayán Frías
Campocorto
Cuba
Jugador
Posición
Roel Santos
Jardinero central
Yoán Moncada
Tercera base
Ariel Martínez
Primera base
Alfredo Despaigne
Bateador designado
Erisbel Arruebarrena
Campocorto
Omar Hernández
Receptor
Yoelkis Guibert
Jardinero derecho
Leonel Moas Jr.
Jardinero izquierdo
Yiddi Cappe
Segunda base
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold