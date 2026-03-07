Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Colombia vs. Cuba en TV, streaming y lineups

Sin el aval de selección poderosa de antaño, Cuba dio una muestra de su buen hacer el viernes en su estreno en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol al vencer 3x1 a Panamá. Por consiguiente y tras descansar el sábado, los antillanos intentarán hundir a Colombia este domingo.

La novena que dirige Germán Mesa se encuentra en un Grupo A en el que también debe batallar con Puerto Rico y Canadá, además del citado Panamá y de los cafeteros, a fin de obtener uno de los dos boletos para los cuartos de final del certamen.

Aunque Mesa no ha confirmado a su abridor para el choque contra Colombia, algunos medios creen que el diestro Yosimar Cousin o el zurdo Julio Robaina subirán al box del Hiram Bithorn al momento de cantarse "play ball".

Por su parte, el combinado nacional neogranadino cayó en su primera prueba del evento a manos de Puerto Rico 5x0, en tanto que enfrentaba este sábado a otro de los duros escollos del segmento, Canadá. De cualquier manera, la tropa que timonea José Mosquera no puede darse el lujo de perder más de dos cotejos si aspira meterse dentro de la etapa de los mejores ocho.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colombia vs. Cuba?

Ciudad: San Juan, Puerto Rico.

Fecha: 8 de marzo.

Hora: 12:00 p.m. (Este de USA); 11:00 a.m. (México DF).

Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Colombia vs. Cuba en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano) FOX Sports App y Tubi México Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y ESPN ViX y Disney+ Colombia Win Sports y Caracol Televisión DITU y Disney+ Cuba Tele Rebelde Tele Rebelde Online Resto de Latinoamérica ESPN y 1Baseball Network Disney+ y BeisbolPlay

Últimas noticias de Colombia

A pesar de modificar a última hora su rotación abridora para el choque frente a Canadá, dándole la responsabilidad de iniciar a Austin Bergner en lugar de Adrián Almeida, el manager Mosquera irá con el ex grandeliga Julio Teherán para el duelo versus Cuba, según reportes del medio Noticias Uno.

Asimismo, al antesalista de los cafeteros, Gio Urshela, aseguró en la web oficial de MLB que actuarán con la mayor intensidad posible ante los antillanos. "Sabemos que debemos mantener la misma intensidad para cada partido y jugar cada partido bien fuerte. No podemos confiarnos con nadie, porque es un torneo bien corto, así que habrá bastante energía".

Últimas noticias de Cuba

Germán Mesa aseguró al periodista Jorge Morejón que Leonel Moas Jr. será su jardinero izquierdo en todo el Clásico Mundial, dando por cerrando una de las dudas de su lineup.

Igualmente, el dirigente de los caribeños confía en que el veterano Alfredo Despaigne, quien se encuentra en su quinto WBC, pueda seguir siendo una pieza elemental en su ataque.

Lineups probables

Colombia

Jugador Posición Michael Arroyo Bateador designado Harold Ramírez Jardinero izquierdo Reynaldo Rodríguez Primera base Donovan Solano Segunda base Gio Urshela Tercera base Jesús Marriaga Jardinero derecho Daniel Vellojín Receptor Tito Polo Jardinero central Dayán Frías Campocorto

Cuba

Jugador Posición Roel Santos Jardinero central Yoán Moncada Tercera base Ariel Martínez Primera base Alfredo Despaigne Bateador designado Erisbel Arruebarrena Campocorto Omar Hernández Receptor Yoelkis Guibert Jardinero derecho Leonel Moas Jr. Jardinero izquierdo Yiddi Cappe Segunda base

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol