Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Brasil en TV, streaming y lineups

Si Estados Unidos quiere demostrar que tiene todo para ganar su segundo Clásico Mundial de Béisbol, necesita empezar fuerte la edición del 2026, ya que este viernes enfrenta en Houston a Brasil en su primer juego del Grupo B.

Para el conjunto dirigido por Mark DeRosa el objetivo es claro: recuperar el trono y cobrar revancha tras caer en la final de 2023 ante Japón, así que para el recién iniciado evento intentará apelar de nuevo a un roster repleto de luminarias de MLB tanto en ataque como en pitcheo. A su vez, el as de los San Francisco Giants, Brandon Webb, tomará la bola en este careo inicial por los norteamericanos.

Por su parte, Brasil llega a este cotejo inaugural con la meta de dar la sorpresa y consolidar su crecimiento internacional después de haber logrado su segunda clasificación para el mediático torneo, y primera desde 2013.

Aaron Judge y Bryce Harper estarán en el lineup titular de Estados Unidos contra Brasil en el Clásico Mundial | Rick Scuteri-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Brasil?

Ciudad: Houston, Estados Unidos.

Fecha: 6 de marzo.

Hora: 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Brasil en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano) FOX App y Tubi Brasil ESPN Disney+ Latinoamérica ESPN y 1Baseball Network Disney+ y ViX (México)

Últimas noticias de Estados Unidos

El dirigente DeRosa reconoció al USA Today que ya tiene en mente su alineación para el partido versus Brasil, y que puede ser similar a la que apaleó el miércoles a Colorado Rockies 14x4.

Alex Bregman quizás juegue algunos encuentros en segunda base, para cederle la tercera a Gunnar Henderson.

Tras lanzar 3.0 innings de una carrera el martes ante los Giants, el vigente Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, quedó listo para abrir el próximo lunes versus México en el penúltimo compromiso de Estados Unidos en la ronda inicial del Clásico.

Por último, el zurdo Ryan Yarbrough podría ocupar el cuarto lugar del staff abridor norteamericano en dicha primera ronda si Nolan McLean no se recupera del cuadro de enfermedad que lo ha aquejado recientemente.

Últimas noticias de Brasil

El manager Yuichi Matsumoto dio a entender en el portal oficial de las mayores que Gabriel Barbosa y Thiago Da Silva serán las cartas crédito del staff abridor en la selección sudamericana.

Joseph Contreras, hijo del ex lanzador de New York Yankees y Chicago White Sox, José Ariel Contreras, reconoció en MLB.com que participará en el Clásico Mundial para honrar a su padre, quien no pudo actuar en dicho evento con su Cuba natal. A su 17 años, el jugador más joven del WBC representa a Brasil debido a que su madre, Isabel, nació en ese país.

Lineups probables

Estados Unidos

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Jardinero izquierdo Alex Bregman Segunda base Cal Raleigh Bateador designado Byron Buxton Jardinero central Will Smith Receptor Gunnar Henderson Tercera base

Brasil

Jugador Posición Gabriel Gomes Bateador designado Lucas Ramírez Jardinero derecho Osvaldo Carvalho Primera base Leonardo Reginatto Tercera base Vítor Ito Campocorto Lucas Rojo Segunda base Víctor Mascai Jardinero izquierdo Enzo Hadashida Receptor Gabriel Maciel Jardinero central

