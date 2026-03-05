Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Brasil en TV, streaming y lineups
Si Estados Unidos quiere demostrar que tiene todo para ganar su segundo Clásico Mundial de Béisbol, necesita empezar fuerte la edición del 2026, ya que este viernes enfrenta en Houston a Brasil en su primer juego del Grupo B.
Para el conjunto dirigido por Mark DeRosa el objetivo es claro: recuperar el trono y cobrar revancha tras caer en la final de 2023 ante Japón, así que para el recién iniciado evento intentará apelar de nuevo a un roster repleto de luminarias de MLB tanto en ataque como en pitcheo. A su vez, el as de los San Francisco Giants, Brandon Webb, tomará la bola en este careo inicial por los norteamericanos.
Por su parte, Brasil llega a este cotejo inaugural con la meta de dar la sorpresa y consolidar su crecimiento internacional después de haber logrado su segunda clasificación para el mediático torneo, y primera desde 2013.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Brasil?
- Ciudad: Houston, Estados Unidos.
- Fecha: 6 de marzo.
- Hora: 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm (México DF).
- Estadio: Daikin Park.
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Brasil en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)
FOX App y Tubi
Brasil
ESPN
Disney+
Latinoamérica
ESPN y 1Baseball Network
Disney+ y ViX (México)
Últimas noticias de Estados Unidos
- El dirigente DeRosa reconoció al USA Today que ya tiene en mente su alineación para el partido versus Brasil, y que puede ser similar a la que apaleó el miércoles a Colorado Rockies 14x4.
- Alex Bregman quizás juegue algunos encuentros en segunda base, para cederle la tercera a Gunnar Henderson.
- Tras lanzar 3.0 innings de una carrera el martes ante los Giants, el vigente Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, quedó listo para abrir el próximo lunes versus México en el penúltimo compromiso de Estados Unidos en la ronda inicial del Clásico.
- Por último, el zurdo Ryan Yarbrough podría ocupar el cuarto lugar del staff abridor norteamericano en dicha primera ronda si Nolan McLean no se recupera del cuadro de enfermedad que lo ha aquejado recientemente.
Últimas noticias de Brasil
- El manager Yuichi Matsumoto dio a entender en el portal oficial de las mayores que Gabriel Barbosa y Thiago Da Silva serán las cartas crédito del staff abridor en la selección sudamericana.
- Joseph Contreras, hijo del ex lanzador de New York Yankees y Chicago White Sox, José Ariel Contreras, reconoció en MLB.com que participará en el Clásico Mundial para honrar a su padre, quien no pudo actuar en dicho evento con su Cuba natal. A su 17 años, el jugador más joven del WBC representa a Brasil debido a que su madre, Isabel, nació en ese país.
Lineups probables
Estados Unidos
Jugador
Posición
Bobby Witt Jr.
Campocorto
Bryce Harper
Primera base
Aaron Judge
Jardinero derecho
Kyle Schwarber
Jardinero izquierdo
Alex Bregman
Segunda base
Cal Raleigh
Bateador designado
Byron Buxton
Jardinero central
Will Smith
Receptor
Gunnar Henderson
Tercera base
Brasil
Jugador
Posición
Gabriel Gomes
Bateador designado
Lucas Ramírez
Jardinero derecho
Osvaldo Carvalho
Primera base
Leonardo Reginatto
Tercera base
Vítor Ito
Campocorto
Lucas Rojo
Segunda base
Víctor Mascai
Jardinero izquierdo
Enzo Hadashida
Receptor
Gabriel Maciel
Jardinero central
