Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el México vs. Estados Unidos en TV, streaming y lineups

Finalmente llegó el día de ver el tan esperado duelo entre las selecciones de Estados Unidos y México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Los boletos están agotados y el ambiente promete ser el mejor de lo que va de esta edición del torneo, en un partido que puede definir el primer lugar del Grupo A y que es una revancha para los norteamericanos.

Ya México los derrotó en el Clásico de 2023, cuando contra todo pronóstico terminaron líderes de ese segmento. Y ahora, el manager Benjamín Gil sigue apostando a su equipo, que tiene idéntico récord que la tropa capitaneada por Aaron Judge (2-0) y que ha contado con el respaldo de la afición en Houston.

La escuadra dirigida por Mark DeRosa viene de tener un día libre. No sólo tiene a un lineup de estrellas de MLB, también se reservó para este choque a un ganador del Cy Young, el derecho de Pittsburgh Pirates Paul Skenes, para que sea el abridor. Gil le encargó la responsabilidad de iniciar el juego al veterano Manny Barreda.

Randy Arozarena signing autographs for Mexico fans in the middle of an inning is awesome 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/LunrCZFO1H — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 9, 2026

Siempre polémico, Gil dejó claro que está más que listo para esta confrontación. “Lo he dicho, ellos son un súper equipo. Tienen un roster repleto de jugadores estrellas, peloteros que van al Juego de Estrellas, candidatos a MVP, candidatos al Cy Young, Guantes de Oro, Bates de Plata, pero esto no es de joyas, es de ganar un partido y nosotros vamos a salir a dar lo mejor de nosotros”, aseguró en una conferencia de prensa el fin de semana. “Si nos alcanza, ¡qué bien!, si no nos alcanza, salimos a dar lo mejor de nosotros”.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Estados Unidos?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: 9 de marzo.

Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 6:00 pm (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el México vs. Estados Unidos en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming México Televisa, TUDN, ESPN Disney+ Estados Unidos FOX, Fox Deportes FOX App, FuBo América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de México

Jonathan Aranda no ha jugado una Serie Mundial, pero está convencido de que los juegos de este Clásico Mundial superarían en emoción al Clásico de Otoño. “No hay comparación. Es mejor porque nada se compara con representar a tu propio país y tener el nombre en el pecho. No hay comparación”, aseguró.

Benjamín Gil está ansioso por enfrentarse de nuevo contra Estados Unidos: “Estamos emocionados. Creo que ellos (EE.UU.) están emocionados. Al final del día, se ha convertido en una rivalidad cuando nunca debió ser una rivalidad. Tal vez su rival deba ser Japón, Dominicana, Puerto Rico. Pero se ha convertido en una rivalidad porque hemos tenido éxito”.

En las últimas cuatro ediciones del Clásico Mundial, México ha derrotado al equipo de Estados Unidos tres veces, incluyendo la victoria por 11-5 en 2023 en el Chase Field de Phoenix.

Últimas noticias de Estados Unidos

El as de Detroit Tigers y doble ganador del Cy Young, Tarik Skubal, está contemplando lanzar en otro juego en el Clásico Mundial, aunque inicialmente habló de una sola apertura. “Esta será una de las decisiones más difíciles que he tomado en lo que va de mi carrera”, dijo el zurdo, que se tomará unos días para pensarlo.

Paul Skenes, el abridor de esta noche, sabe que estará lanzando en un escenario bastante ruidoso. “Obviamente, va a ser un gran ambiente. Lo más grande será salir a ejecutar. Entonces, lo anticipo con gusto”, afirmó.

Brice Turang está disfrutando su paso por el Clásico Mundial de 2026. "Es una experiencia increíble estar con estos chicos. Poder competir y representar a tu país es un sueño, sin duda. Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de hacerlo. Y aprender de ellos ha sido increíble”.

Lineups probables de México y Estados Unidos

México

Jugador Posición Jarren Duran Jardinero derecho Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jonathan Aranda Primera base Alejandro Kirk Receptor Rowdy Téllez Bateador designado Nacho Álvarez Jr. Tercera base Nick Gonzales Segunda base Alek Thomas Jardinero central Joey Ortiz Campocorto

Estados Unidos

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Cal Raleigh Receptor Roman Anthony Jardinero izquierdo Byron Buxton Jardinero central Brice Turang Segunda base

