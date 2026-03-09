Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el México vs. Estados Unidos en TV, streaming y lineups
Finalmente llegó el día de ver el tan esperado duelo entre las selecciones de Estados Unidos y México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Los boletos están agotados y el ambiente promete ser el mejor de lo que va de esta edición del torneo, en un partido que puede definir el primer lugar del Grupo A y que es una revancha para los norteamericanos.
Ya México los derrotó en el Clásico de 2023, cuando contra todo pronóstico terminaron líderes de ese segmento. Y ahora, el manager Benjamín Gil sigue apostando a su equipo, que tiene idéntico récord que la tropa capitaneada por Aaron Judge (2-0) y que ha contado con el respaldo de la afición en Houston.
La escuadra dirigida por Mark DeRosa viene de tener un día libre. No sólo tiene a un lineup de estrellas de MLB, también se reservó para este choque a un ganador del Cy Young, el derecho de Pittsburgh Pirates Paul Skenes, para que sea el abridor. Gil le encargó la responsabilidad de iniciar el juego al veterano Manny Barreda.
Siempre polémico, Gil dejó claro que está más que listo para esta confrontación. “Lo he dicho, ellos son un súper equipo. Tienen un roster repleto de jugadores estrellas, peloteros que van al Juego de Estrellas, candidatos a MVP, candidatos al Cy Young, Guantes de Oro, Bates de Plata, pero esto no es de joyas, es de ganar un partido y nosotros vamos a salir a dar lo mejor de nosotros”, aseguró en una conferencia de prensa el fin de semana. “Si nos alcanza, ¡qué bien!, si no nos alcanza, salimos a dar lo mejor de nosotros”.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Estados Unidos?
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
- Fecha: 9 de marzo.
- Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 6:00 pm (México DF).
- Estadio: Daikin Park.
¿Cómo se podrá ver el México vs. Estados Unidos en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
México
Televisa, TUDN, ESPN
Disney+
Estados Unidos
FOX, Fox Deportes
FOX App, FuBo
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de México
- Jonathan Aranda no ha jugado una Serie Mundial, pero está convencido de que los juegos de este Clásico Mundial superarían en emoción al Clásico de Otoño. “No hay comparación. Es mejor porque nada se compara con representar a tu propio país y tener el nombre en el pecho. No hay comparación”, aseguró.
- Benjamín Gil está ansioso por enfrentarse de nuevo contra Estados Unidos: “Estamos emocionados. Creo que ellos (EE.UU.) están emocionados. Al final del día, se ha convertido en una rivalidad cuando nunca debió ser una rivalidad. Tal vez su rival deba ser Japón, Dominicana, Puerto Rico. Pero se ha convertido en una rivalidad porque hemos tenido éxito”.
- En las últimas cuatro ediciones del Clásico Mundial, México ha derrotado al equipo de Estados Unidos tres veces, incluyendo la victoria por 11-5 en 2023 en el Chase Field de Phoenix.
Últimas noticias de Estados Unidos
- El as de Detroit Tigers y doble ganador del Cy Young, Tarik Skubal, está contemplando lanzar en otro juego en el Clásico Mundial, aunque inicialmente habló de una sola apertura. “Esta será una de las decisiones más difíciles que he tomado en lo que va de mi carrera”, dijo el zurdo, que se tomará unos días para pensarlo.
- Paul Skenes, el abridor de esta noche, sabe que estará lanzando en un escenario bastante ruidoso. “Obviamente, va a ser un gran ambiente. Lo más grande será salir a ejecutar. Entonces, lo anticipo con gusto”, afirmó.
- Brice Turang está disfrutando su paso por el Clásico Mundial de 2026. "Es una experiencia increíble estar con estos chicos. Poder competir y representar a tu país es un sueño, sin duda. Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de hacerlo. Y aprender de ellos ha sido increíble”.
Lineups probables de México y Estados Unidos
México
Jugador
Posición
Jarren Duran
Jardinero derecho
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Jonathan Aranda
Primera base
Alejandro Kirk
Receptor
Rowdy Téllez
Bateador designado
Nacho Álvarez Jr.
Tercera base
Nick Gonzales
Segunda base
Alek Thomas
Jardinero central
Joey Ortiz
Campocorto
Estados Unidos
Jugador
Posición
Bobby Witt Jr.
Campocorto
Bryce Harper
Primera base
Aaron Judge
Jardinero derecho
Kyle Schwarber
Bateador designado
Alex Bregman
Tercera base
Cal Raleigh
Receptor
Roman Anthony
Jardinero izquierdo
Byron Buxton
Jardinero central
Brice Turang
Segunda base
