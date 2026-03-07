Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Países Bajos vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
Tras descansar el sábado, la República Dominicana retorna al IoanDepot park en la jornada dominical del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para hacer de local ante Países Bajos.
La selección que dirige Albert Pujols avaló su poderío en su estreno en esta justa, la noche del viernes, cuando sometió a base de productividad y bullpen a Nicaragua, apaleándolo 12x3.
Pujols enviará al box al derecho Luis Severino, de los Athletics en MLB y quien debuta a modo global en esta clase de eventos.
Por su parte, la novena neerlandesa estaba obligada a superar a Nicaragua el sábado, luego de caer en su estreno, un día antes, a manos de Venezuela 6-2. La escuadra que pilota el inmortal Andruw Jones aún no tenía claro quién tomaría la bola de inicio para medirse a los estelares maderos de la nación merenguera.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Países Bajos vs. República Dominicana?
- Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 8 de marzo.
- Hora: 12:00 p.m. (Este de USA); 11:00 a.m. (México DF).
- Estadio: loanDepot park.
¿Cómo se podrá ver el Países Bajos vs. República Dominicana en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)
FOX App y Fubo
México
Imagen TV, Canal 9 y ESPN
ViX y Disney+
República Dominicana
VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39
Disney+
Países Bajos
ESPN y KNBSB
Disney+
Resto de Latinoamérica
ESPN y 1Baseball Network
Disney+ y BeisbolPlay
Últimas noticias de Países Bajos
- El manager de la novena neerlandesa, Andruw Jones, señaló en la conferencia de prensa post derrota contra Venezuela que en un torneo como el Clásico Mundial no hay tiempo de pensar en lo que no se hizo en el partido anterior, así que su equipo sólo debe pensar en lo que tiene que hacer bien para los choques versus Nicaragua y Dominicana. "Sabemos en qué nos equivocamos, pero no hay que pensar en eso, sólo tenemos que salir y corregir todos esos errores que cometimos. Mañana (sábado) y pasado mañana (domingo) serán otros días”. Asimismo, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown cree que a pesar de no batear frente a los sudamericanos, su lineup tiene piezas de jerarquía y calidad para despertar.
Últimas noticias de República Dominicana
- Albert Pujols confirmó a ESPN que, pese al poco descanso recibido recientemente por los compromisos con Dominicana y Miami Marlins, Sandy Alcántara será el abridor del último juego del Grupo D contra la poderosa Venezuela.
- Luego de pegar dantesco jonrón de tres carreras como emergente versus Nicaragua, Oneil Cruz pudiera entrar en la alineación titular de Quisqueya ante Países Bajos en rol de campocorto, una de sus dos posiciones en Grandes Ligas (también juega de centerfielder), en lugar de Geraldo Perdomo.
Lineups probables
Países Bajos
Jugador
Posición
Ray-Patrick Didier
Jardinero izquierdo
Ceddane Rafaelan
Jardinero central
Xander Bogaerts
Campocorto
Ozzie Albies
Segunda base
Didi Gregorius
Tercera base
Hendrik Clementina
Bateador designado
Sharlon Schoop
Primera base
Chadwick Tromp
Receptor
Druw Jones
Jardinero derecho
República Dominicana
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Ketel Marte
Segunda base
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Manny Machado
Tercera base
Junior Caminero
Bateador designado
Oneil Cruz
Campocorto
Julio Rodríguez
Jardinero central
Austin Wells
Receptor
