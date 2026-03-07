Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Países Bajos vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

Los neerlandeses están obligados a ganarle a los favoritos quisqueyanos para conservar opciones de meterse en los cuartos de final
John Griswold|
República Dominicana espera volver a vencer en el Clásico Mundial, pero ahora a Países Bajos
Tras descansar el sábado, la República Dominicana retorna al IoanDepot park en la jornada dominical del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para hacer de local ante Países Bajos.

La selección que dirige Albert Pujols avaló su poderío en su estreno en esta justa, la noche del viernes, cuando sometió a base de productividad y bullpen a Nicaragua, apaleándolo 12x3.

Pujols enviará al box al derecho Luis Severino, de los Athletics en MLB y quien debuta a modo global en esta clase de eventos.

Por su parte, la novena neerlandesa estaba obligada a superar a Nicaragua el sábado, luego de caer en su estreno, un día antes, a manos de Venezuela 6-2. La escuadra que pilota el inmortal Andruw Jones aún no tenía claro quién tomaría la bola de inicio para medirse a los estelares maderos de la nación merenguera.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Países Bajos vs. República Dominicana?

  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 8 de marzo.
  • Hora: 12:00 p.m. (Este de USA); 11:00 a.m. (México DF).
  • Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Países Bajos vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)

FOX App y Fubo

México

Imagen TV, Canal 9 y ESPN

ViX y Disney+

República Dominicana

VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39

Disney+

Países Bajos

ESPN y KNBSB

Disney+

Resto de Latinoamérica

ESPN y 1Baseball Network

Disney+ y BeisbolPlay

Últimas noticias de Países Bajos

  • El manager de la novena neerlandesa, Andruw Jones, señaló en la conferencia de prensa post derrota contra Venezuela que en un torneo como el Clásico Mundial no hay tiempo de pensar en lo que no se hizo en el partido anterior, así que su equipo sólo debe pensar en lo que tiene que hacer bien para los choques versus Nicaragua y Dominicana. "Sabemos en qué nos equivocamos, pero no hay que pensar en eso, sólo tenemos que salir y corregir todos esos errores que cometimos. Mañana (sábado) y pasado mañana (domingo) serán otros días”. Asimismo, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown cree que a pesar de no batear frente a los sudamericanos, su lineup tiene piezas de jerarquía y calidad para despertar.

Últimas noticias de República Dominicana

  • Albert Pujols confirmó a ESPN que, pese al poco descanso recibido recientemente por los compromisos con Dominicana y Miami Marlins, Sandy Alcántara será el abridor del último juego del Grupo D contra la poderosa Venezuela.
  • Luego de pegar dantesco jonrón de tres carreras como emergente versus Nicaragua, Oneil Cruz pudiera entrar en la alineación titular de Quisqueya ante Países Bajos en rol de campocorto, una de sus dos posiciones en Grandes Ligas (también juega de centerfielder), en lugar de Geraldo Perdomo.

Lineups probables

Países Bajos

Jugador

Posición

Ray-Patrick Didier

Jardinero izquierdo

Ceddane Rafaelan

Jardinero central

Xander Bogaerts

Campocorto

Ozzie Albies

Segunda base

Didi Gregorius

Tercera base

Hendrik Clementina

Bateador designado

Sharlon Schoop

Primera base

Chadwick Tromp

Receptor

Druw Jones

Jardinero derecho

República Dominicana

Jugador

Posición

Fernando Tatís Jr.

Jardinero derecho

Ketel Marte

Segunda base

Juan Soto

Jardinero izquierdo

Vladimir Guerrero Jr.

Primera base

Manny Machado

Tercera base

Junior Caminero

Bateador designado

Oneil Cruz

Campocorto

Julio Rodríguez

Jardinero central

Austin Wells

Receptor

