Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Panamá vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups

La acción del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol continúa este sábado con el choque entre la selección de Panamá, dirigida por José Mayorga, y un equipo de Puerto Rico que juega alentado por su gente en el Hiram Bithorn de San Juan.

Los panameños, que llegan a esta edición del torneo con un equipo joven, tienen ante sí un gran desafío, el de vencer a los boricuas para tomar desquite de la derrota con la que fueron eliminados en 2023. Para Puerto Rico hay mucho en juego, y a pesar de las ausencias de varias de sus figuras más importantes tienen el deber de responder ante su afición y conseguir triunfos que los acerquen a la segunda ronda.

Ariel Jurado, un lanzador derecho de 30 años que juega en la Liga de Corea pero tiene experiencia en MLB, será el abridor de la escuadra canalera. Por su parte, el manager puertorriqueño Yadier Molina anunció al zurdo Eduardo Rivera para iniciar el encuentro. Rivera tiene 22 años y pertenece a la organización de Boston Red Sox.

A deeper look at Puerto Rico in the WBC 🇵🇷



Team Rubio. Perennially underrated. Few teams have experienced as much adversity over the last few months. That won’t stop San Juan from being an absolutely electric atmosphere. They’ve never finished outside the top 6 in the Classic.… pic.twitter.com/lVRBWDxeGj — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) March 6, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Panamá?

Ciudad: San Juan, Puerto Rico.

Fecha: 7 de marzo.

Hora: 6:00 pm (Este de USA), 5:00 pm (México DF).

Estadio: Hiram Bithorn.

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Panamá en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Panamá Medcom, ESPN Disney+ Puerto Rico ESPN, WAPA Deportes

Disney+ Estaods Unidos FS1, FOX Deportes FOX App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Puerto Rico

El manager Yadier Molina habló del espíritu del equipo "Cuando sufres bajas así como Báez, Lindor, Correa, duele no tenerlos porque esos son hermanos que sudan la camisa”, reconoció al portal de MLB. “Pero estamos concentrados de que los muchachos están ‘ready’ para representarnos, para enseñarle al pueblo de Puerto Rico que sí podemos contar con ellos”.

Eduardo Rivera está ansioso por salir al montículo. “En verdad, no importa el rival. Hay que ir a trabajar y darlo todo por Puerto Rico, por la familia de uno, que es lo que uno representa en el torneo. A darlo todo en el parque mío de la invernal. Que vean a (Eduardo) Rivera tirando en el Clásico se siente súper bien”, declaró a la prensa de su país. “Nunca pensé que iba a estar. Le decía a mi papá que si no me seleccionaban este año pues creía que no iba a estar. Gracias a Dios se me dio la oportunidad”.

Últimas noticias de Panamá

El manager José Mayorga quedó complacido con lo que mostró su equipo en los juegos de exhibición, especialmente el último contra Detroit. “Creo que es positivo, la defensa estuvo espectacular y el pitcheo grandioso haciendo su trabajo, limitando a tres imparables a los Tigres”.

La defensa es justamente uno de los puntos fuertes del equipo canalero, que apuesta también por la velocidad y el juego táctico. Uno de los jugadores más importantes en el equipo es José Caballero, de Yankees, que terminó la temporada 2025 de MLB como líder en bases robadas.

Lineups probables de Puerto Rico y Panamá

Panamá

Jugador Posición José Caballero Campocorto Allen Córdoba Jardinero izquierdo Edmundo Sosa Tercera base Miguel Amaya Receptor Johan Camargo Primera base José Ramos Jardinero derecho Christian Bethancourt Bateador designado Leo Jiménez Segunda base Enrique Bradfield Jr. Jardinero central

Puerto Rico

Jugador Posición Willie Castro Segunda base Heliot Ramos Jardinero izquierdo Nolan Arenado Bateador designado Carlos Cortés Jardinero derecho Emmanuel Rivera Primera base Christian Vázquez Receptor Edwin Arroyo Campocorto Matthew Lugo Jardinero central Luis Vázquez Tercera base

