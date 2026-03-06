Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Panamá vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups
La acción del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol continúa este sábado con el choque entre la selección de Panamá, dirigida por José Mayorga, y un equipo de Puerto Rico que juega alentado por su gente en el Hiram Bithorn de San Juan.
Los panameños, que llegan a esta edición del torneo con un equipo joven, tienen ante sí un gran desafío, el de vencer a los boricuas para tomar desquite de la derrota con la que fueron eliminados en 2023. Para Puerto Rico hay mucho en juego, y a pesar de las ausencias de varias de sus figuras más importantes tienen el deber de responder ante su afición y conseguir triunfos que los acerquen a la segunda ronda.
Ariel Jurado, un lanzador derecho de 30 años que juega en la Liga de Corea pero tiene experiencia en MLB, será el abridor de la escuadra canalera. Por su parte, el manager puertorriqueño Yadier Molina anunció al zurdo Eduardo Rivera para iniciar el encuentro. Rivera tiene 22 años y pertenece a la organización de Boston Red Sox.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Panamá?
- Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
- Fecha: 7 de marzo.
- Hora: 6:00 pm (Este de USA), 5:00 pm (México DF).
- Estadio: Hiram Bithorn.
¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Panamá en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Panamá
Medcom, ESPN
Disney+
Puerto Rico
ESPN, WAPA Deportes
Disney+
Estaods Unidos
FS1, FOX Deportes
FOX App
México
Televisa, ESPN
Disney+
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Puerto Rico
- El manager Yadier Molina habló del espíritu del equipo "Cuando sufres bajas así como Báez, Lindor, Correa, duele no tenerlos porque esos son hermanos que sudan la camisa”, reconoció al portal de MLB. “Pero estamos concentrados de que los muchachos están ‘ready’ para representarnos, para enseñarle al pueblo de Puerto Rico que sí podemos contar con ellos”.
- Eduardo Rivera está ansioso por salir al montículo. “En verdad, no importa el rival. Hay que ir a trabajar y darlo todo por Puerto Rico, por la familia de uno, que es lo que uno representa en el torneo. A darlo todo en el parque mío de la invernal. Que vean a (Eduardo) Rivera tirando en el Clásico se siente súper bien”, declaró a la prensa de su país. “Nunca pensé que iba a estar. Le decía a mi papá que si no me seleccionaban este año pues creía que no iba a estar. Gracias a Dios se me dio la oportunidad”.
Últimas noticias de Panamá
- El manager José Mayorga quedó complacido con lo que mostró su equipo en los juegos de exhibición, especialmente el último contra Detroit. “Creo que es positivo, la defensa estuvo espectacular y el pitcheo grandioso haciendo su trabajo, limitando a tres imparables a los Tigres”.
- La defensa es justamente uno de los puntos fuertes del equipo canalero, que apuesta también por la velocidad y el juego táctico. Uno de los jugadores más importantes en el equipo es José Caballero, de Yankees, que terminó la temporada 2025 de MLB como líder en bases robadas.
Lineups probables de Puerto Rico y Panamá
Panamá
Jugador
Posición
José Caballero
Campocorto
Allen Córdoba
Jardinero izquierdo
Edmundo Sosa
Tercera base
Miguel Amaya
Receptor
Johan Camargo
Primera base
José Ramos
Jardinero derecho
Christian Bethancourt
Bateador designado
Leo Jiménez
Segunda base
Enrique Bradfield Jr.
Jardinero central
Puerto Rico
Jugador
Posición
Willie Castro
Segunda base
Heliot Ramos
Jardinero izquierdo
Nolan Arenado
Bateador designado
Carlos Cortés
Jardinero derecho
Emmanuel Rivera
Primera base
Christian Vázquez
Receptor
Edwin Arroyo
Campocorto
Matthew Lugo
Jardinero central
Luis Vázquez
Tercera base
