Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el República Dominicana vs. Israel en TV, streaming y lineups

La novena caribeña buscará amarrar su cupo a los cuartos de final ante unos europeos obligados a ganar para mantenerse con vida
John Griswold|
Juan Soto y República Dominicana están bateando mucho en este Clásico Mundial de 2026
Juan Soto y República Dominicana están bateando mucho en este Clásico Mundial de 2026 | Sam Navarro-Imagn Images

República Dominicana (2-0) e Israel (1-1) se miden este lunes en un duelo crucial del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park de Miami, sede de un difícil Grupo D en el que también accionan Nicaragua, Países Bajos y la talentosa Venezuela.

La novena quisqueyana, bajo el mando del futuro inmortal Albert Pujols, llega encendida a este choque tras aplastar por nocaut 12-1 a Países Bajos el domingo y derrotar previamente a Nicaragua, 12x3.

Por su parte, Israel viene de una victoria vital 5-0 ante Nicaragua que lo mantiene con vida, a pesar de haber caído el sábado a manos de Venezuela 11-3.

La joya de los Boston Red Sox, Brayan Bello, abrirá por el combinado nacional caribeño, mientras que el piloto de los europeos, Brad Ausmus, no había confirmado a su lanzador inicial para dicho encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. Israel?

  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 9 de marzo.
  • Hora: 12:00 p.m. (Este de USA); 11:00 a.m. (México DF).
  • Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs.Iarael en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)

FOX App, Tubi y Fubo

México

Imagen TV, Canal 9 y ESPN

ViX y Disney+

República Dominicana

VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39

Disney+

Resto de Latinoamérica

ESPN y 1Baseball Network

Disney+ y BeisbolPlay

Israel

MLB.TV

MLB At Bat

Últimas noticias de República Dominicana

  • Geraldo Perdomo es duda para el desafío de este lunes debido a un "virus", tal y como indicó Albert Pujols a la web oficial de MLB. De hecho, el campocorto de Arizona Diamondbacks no accionó en la felpa de Dominicana contra Países Bajos debido al citado motivo. "No se siente muy bien. Tiene un resfriado o algo así. Ya conocen a Perdomo; está dispuesto a jugar, pero tenemos que cuidarlo. Está recibiendo tratamiento y le estamos dando un poco de suero", confesó el dirigente de los merengueros.
  • Entretanto, el gerente general de la selección quisqueyana, Nelson Cruz, señaló a la web de las mayores que ni el diestro Luis Castillo, de Seattle Mariners, ni el zurdo Framber Valdez, ahora en Detroit Tigers, se incorporarán al roster para los cuartos de final, pese a rumores que indicaban tal información.

Últimas noticias de Israel

  • El dirigente Ausmus señaló en la previa al desafío contra Dominicana que su escuadra tendrá que afrontar éste de una forma similar como contra Venezuela, sabiendo que "es un lineup con 7, 8 o los 9 bateadores siendo estrellas de Grandes Ligas. Así que hay que intentar ir inning a inning, hacer las jugadas de rutina, tratar de que ellos no tengan su día y nosotros estar inspirados".

Lineups probables

República Dominicana

Jugador

Posición

Fernando Tatís Jr.

Jardinero derecho

Ketel Marte

Segunda base

Juan Soto

Jardinero izquierdo

Vladimir Guerrero Jr.

Primera base

Manny Machado

Bateador designado

Junio Caminero

Tercera base

Oneil Cruz

Campocorto

Julio Rodríguez

Jardinero central

Austin Wells

Receptor

Israel

Jugador

Posición

Spencer Horwitz

Primera base

Harrison Bader

Jardinero central

RJ Schreck

Jardinero derecho

Zach Levenson

Jardinero izquierdo

Garrett Stubbs

Bateador designado

Cole Carrigg

Campocorto

Jake Gelof

Tercera base

Noah Mendilinger

Segunda base

C.J. Stubbs

Receptor

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

