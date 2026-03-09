Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el República Dominicana vs. Israel en TV, streaming y lineups
República Dominicana (2-0) e Israel (1-1) se miden este lunes en un duelo crucial del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park de Miami, sede de un difícil Grupo D en el que también accionan Nicaragua, Países Bajos y la talentosa Venezuela.
La novena quisqueyana, bajo el mando del futuro inmortal Albert Pujols, llega encendida a este choque tras aplastar por nocaut 12-1 a Países Bajos el domingo y derrotar previamente a Nicaragua, 12x3.
Por su parte, Israel viene de una victoria vital 5-0 ante Nicaragua que lo mantiene con vida, a pesar de haber caído el sábado a manos de Venezuela 11-3.
La joya de los Boston Red Sox, Brayan Bello, abrirá por el combinado nacional caribeño, mientras que el piloto de los europeos, Brad Ausmus, no había confirmado a su lanzador inicial para dicho encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. Israel?
- Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 9 de marzo.
- Hora: 12:00 p.m. (Este de USA); 11:00 a.m. (México DF).
- Estadio: loanDepot park.
¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs.Iarael en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports (FOX, FS1 y FS2) y Fox Deportes (castellano)
FOX App, Tubi y Fubo
México
Imagen TV, Canal 9 y ESPN
ViX y Disney+
República Dominicana
VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39
Disney+
Resto de Latinoamérica
ESPN y 1Baseball Network
Disney+ y BeisbolPlay
Israel
MLB.TV
MLB At Bat
Últimas noticias de República Dominicana
- Geraldo Perdomo es duda para el desafío de este lunes debido a un "virus", tal y como indicó Albert Pujols a la web oficial de MLB. De hecho, el campocorto de Arizona Diamondbacks no accionó en la felpa de Dominicana contra Países Bajos debido al citado motivo. "No se siente muy bien. Tiene un resfriado o algo así. Ya conocen a Perdomo; está dispuesto a jugar, pero tenemos que cuidarlo. Está recibiendo tratamiento y le estamos dando un poco de suero", confesó el dirigente de los merengueros.
- Entretanto, el gerente general de la selección quisqueyana, Nelson Cruz, señaló a la web de las mayores que ni el diestro Luis Castillo, de Seattle Mariners, ni el zurdo Framber Valdez, ahora en Detroit Tigers, se incorporarán al roster para los cuartos de final, pese a rumores que indicaban tal información.
Últimas noticias de Israel
- El dirigente Ausmus señaló en la previa al desafío contra Dominicana que su escuadra tendrá que afrontar éste de una forma similar como contra Venezuela, sabiendo que "es un lineup con 7, 8 o los 9 bateadores siendo estrellas de Grandes Ligas. Así que hay que intentar ir inning a inning, hacer las jugadas de rutina, tratar de que ellos no tengan su día y nosotros estar inspirados".
Lineups probables
República Dominicana
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Ketel Marte
Segunda base
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Manny Machado
Bateador designado
Junio Caminero
Tercera base
Oneil Cruz
Campocorto
Julio Rodríguez
Jardinero central
Austin Wells
Receptor
Israel
Jugador
Posición
Spencer Horwitz
Primera base
Harrison Bader
Jardinero central
RJ Schreck
Jardinero derecho
Zach Levenson
Jardinero izquierdo
Garrett Stubbs
Bateador designado
Cole Carrigg
Campocorto
Jake Gelof
Tercera base
Noah Mendilinger
Segunda base
C.J. Stubbs
Receptor
