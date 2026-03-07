7 superestrellas de la MLB que debutan en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 empieza a demostrar por qué es el máximo escenario internacional de este deporte.

De hecho y a diferencia de ediciones anteriores, las principales superestrellas de MLB participan en este WBC, incluyendo siete que se estrenan de forma absoluta en la justa, elevando aún más el nivel competitivo e interés global.

Pues la presencia de este enorme grupo de luminarias en el torneo ya iniciado, demuestra cómo el mismo ha evolucionado hasta convertirse en un evento de dimensiones universales. En efecto, cuando las figuras de Grandes Ligas deciden representar a sus países, el espectáculo alcanza otro nivel.

En definitiva, Sports Illustrated preparó un ranking con siete astros de las mayores que dicen presente por primera vez en el Clásico Mundial, ahora en 2026.

7. Fernando Tatís Jr. (San Diego Padres) | República Dominicana

Fernando Tatís Jr. ya empieza a producir con Dominicana en el actual Clásico Mundial | Jim Rassol-Imagn Images

Pocas estrellas de este deporte generan tanta excitación como El Niño. La versátil luminaria de San Pedro de Macorís combina velocidad, poder y espectáculo de una manera única.



A pesar de haber enfrentado momentos difíciles en su carrera, ha demostrado ser uno de los talentos más dinámicos del juego, al punto que en sólo seis cursos de Major League Baseball ostenta tres invitaciones al All-Star, dos Bates de Plata y dos Guantes de Oro, igual que un par de Platino. Por si fuera poco, dio dos hits en tres turnos, con dos anotadas en su debut con Quisqueya en este WBC ante Países Bajos.

6. Cal Raleigh (Seattle Mariners) | Estados Unidos

Cal Raleigh ya debutó con Estados Unidos en el WBC | Troy Taormina-Imagn Images

Aunque menos mediático que otros, el cañonero que posee la marca de vuelacercas para un receptor en una misma temporada (60), y de remolcadas (125), tampoco podía ausentarse del escalafón en cuestión, considerando que también luce una notable mascota en la posición 2 y que representa a los favoritos norteamericanos.



Pese a no conectar batazos sin enemigos en la victoria de Estados Unidos el viernes versus Brasil, el finalista al MVP de la Liga Americana en 2025 es capaz de ligar cuadrangulares importantes y guiar al cuerpo de lanzadores de la selección de las barras y las estrellas en el presente certamen internacional.

5. Paul Skenes (Pittsburgh Pirates) | Estados Unidos

Con apenas 23 años de edad, el diestro de los Pirates es la principal joya a futuro encima del montículo en todo el béisbol, dado que junto a los numeritos que aporta, significa el rostro del cambio generacional en las mayores.



Después de una espectacular campaña de novato (11-3, 1.96 EFE, 170 K, 123.0 IP), su 2025 rozó lo histórico en Pittsburgh, tanto que comandó la contienda con 1.97 de efectividad en 187.1 capítulos y 216 ponches, dígitos que lo enviaron al triunfo unánime del Cy Young en la Nacional. Por consiguiente, Skenes también luce listo para apuntalar el pitcheo del Team USA desde el lunes próximo cuando suba al box ante México.

4. Bryce Harper (Philadelphia Phillies) | Estados Unidos

Bryce Harper es una de las grandes luminarias del WBC 2026 | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Hablar de Bryce Harper es hablar de una de las trayectorias más impactantes de su era.



El astro de los Phillies ha ganado dos MVP del viejo circuito, y con dos organizaciones distintas (el primero con Washington Nationals), mientras que cosecha ocho selecciones al Juego de Estrellas y ha sido protagonista constante en la postemporada. Su intensidad, capacidad para responder en momentos de presión y liderazgo (polémico pero liderazgo al fin) en el clubhouse lo convierten en una pieza vital dentro del esquema del manager estadounidense, Mark DeRosa, en un torneo de esta magnitud. Debutó el viernes con un sencillo en cinco turnos.

3. Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) | República Dominicana

Aunado a ser considerado uno de los peloteros más electrizantes del béisbol moderno, el hijo del miembro de Cooperstown, del mismo nombre, irrumpió como una luminaria de Grandes Ligas en 2021 al momento de encabezar la justa en nueve categorías distintas, incluyendo jonrones e impulsadas, y finalizando segundo en el galardón de MVP.



Ahora, tras cinco invitaciones al hilo al evento de mitad de zafra, junto a dos Bates de Plata, un Guante de Oro y un MVP de Serie de Campeonato con los Jays, Vladdy está cumpliendo su sueño de representar a Dominicana. De momento, ya produjo tres anotaciones en la paliza de su nación a costa de Nicaragua.

2. Tarik Skubal (Detroit Tigers) | Estados Unidos

La máxima referencia actual de los Tigers ha convertido la consistencia y calidad en una obra de arte. Y para prueba un botón: dos Cy Young consecutivos en la Americana y 469 ponches desde 2024, cifra número 1 de MLB en ese lapso.



A priori, sólo realizará una presentación con Estados Unidos en el Clásico Mundial, la noche del sábado frente a Gran Bretaña; no obstante, si su selección se mete a semifinales, nadie debe descartar que se intente conseguir un permiso especial para que el mejor zurdo del planeta regrese al box.

1. Aaron Judge (New York Yankees) | Estados Unidos

El capitán de los Yankees y del Team USA se estrenó por todo lo alto en el World Baseball Classic al descargar vuelacerca en la paliza contra Brasil. Asimismo, ostenta un aval casi sin parangón en cuanto a jugadores presentes en la edición de 2026: 364 jonrones y 820 empujadas desde 2017, las mejores cifras en las mayores y tres premios de Más Valioso en la Americana en las recientes cuatro campañas.



En consecuencia, la combinación de poder, disciplina en el plato y presencia física del Juez, con liderazgo, lucen idóneos para guiar a su nación al objetivo final, el título. Si la tropa que pilota DeRosa se lleva los máximos honores, el ícono de los Bombarderos seguramente estará en la conversación por la distinción individual.

