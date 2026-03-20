Cleveland Guardians no pagarán el sueldo a Emmanuel Clase y Luis Ortiz

Los Cleveland Guardians atraviesan una situación delicada tras confirmarse nuevas medidas en torno a los pitchers dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, quienes continúan bajo investigación por su presunta implicación en un caso de manipulación de lanzamientos vinculado a apuestas deportivas.

Ambos derechos habían sido apartados a mediados del 2025 por Major League Baseball, con suspensión remunerada (Ortiz desde el 3 de julio y Clase desde el 28 del mismo mes), lo que les permitió percibir sus salarios durante el resto de la temporada, pese a no ver acción. Sin embargo, la situación cambió de forma significativa después de la imputación formal, debido a cargos federales el pasado 9 de noviembre.

Con el proceso judicial en marcha y un juicio inicialmente programado para el venidero 4 de mayo, aunque susceptible de retraso, MLB y la Asociación de Jugadores decidieron endurecer las condiciones de la suspensión, de acuerdo a reportes del periodista Jeff Passan. A partir de ahora, los dos lanzadores permanecerán inactivos sin cobrar sueldos hasta que terminen las investigaciones.

Emmanuel Clase and Luis Ortiz will remain on non-disciplinary leave that will shift from paid to unpaid, per an agreement between MLB and MLBPA.



(Via: @JeffPassan) pic.twitter.com/dvKmlqxSvF — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) March 20, 2026

“Mientras los procedimientos legales que involucran a los pitchers de Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, siguen avanzando, MLB y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) han acordado que los mencionados peloteros permanecerán suspendidos sin goce de salarios hasta nuevo aviso”, rezaba el comunicado del viernes.

"Este acuerdo no implica una admisión de culpabilidad por parte de Clase ni de Ortiz. MLB ha estado siguiendo de cerca el asunto desde que alertó a las autoridades federales al inicio de su investigación y no hará más comentarios hasta que la investigación haya concluido", continuó el escrito.

Desde el punto de vista contractual, la medida tiene un impacto notable, dado que Clase debía percibir 6 millones de dólares en 2026, en la última campaña garantizada de su pacto de cinco años y 20 millones. A su vez, Ortiz, aún sin suficiente tiempo de servicio para acceder al arbitraje salarial, se encontraba en el rango del sueldo mínimo de las mayores, cercano a los $780.000.

Según la fiscalía federal, los citados monticulistas habrían recibido pagos ilícitos de varios miles de dólares por parte de apostadores en República Dominicana, con el objetivo de influir en variables específicas de sus lanzamientos. Estas acciones habrían permitido a terceros generar ganancias superiores a los 460.000 dólares mediante apuestas especializadas.

Los cargos que enfrentan incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y manipulación de competiciones deportivas. Vale acotar que a pesar de la gravedad de las acusaciones, Clase y Ortiz se declararon inocentes ante un tribunal federal en Brooklyn.

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