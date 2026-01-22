Cody Bellinger firma con los Yankees: Contrato, cláusulas, bonos y lineup de 2026

La noticia que esperaban los seguidores de New York Yankees llegó: Cody Bellinger por fin acordó en la agencia libre de MLB con los Bombarderos y se quedará en el Bronx. Este es, de momento, el movimiento más importante que ha hecho la gerencia de Brian Cashman en el presente receso de campaña.

No fue una sorpresa verlo de vuelta, a pesar de que en las últimas semanas corrieron múltiples rumores que vincularon al jardinero con los New York Mets y Toronto Blue Jays, entre otras escuadras, y que se dijo que los mulos le habían presentado ya algunas ofertas que no aceptó.

Cuando los Yankees cayeron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado, los periodistas le preguntaron a Bellinger si le gustaría regresar. “Definitivamente”, respondió. “Fue una experiencia increíble ponerme este uniforme. El Yankee Stadium, los fanáticos, la organización, la cultura que estos muchachos han creado en este vestidor… realmente es especial. Es un grupo muy divertido”.

Venía de dejar números de .272/.334/.480 con 29 jonrones, 98 impulsadas y 13 bases robadas en 152 juegos. Ahora el jugador de 30 años de edad se quedará junto Aaron Judge y el resto del grupo tal vez por mucho tiempo, tras firmar un contrato multianual que tiene algunas particularidades.

Yankees, 1B/OF Cody Bellinger reportedly agree to deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/LzH8BD7ICs — MLB (@MLB) January 21, 2026

¿Cuánto ganará Cody Bellinger con Yankees?

Los detalles sobre los aspectos económicos del contrato los reportó el periodista de ESPN Jeff Passan. Todavía los Yankees no han hecho el anuncio oficial, pero en principio se dice que el acuerdo sería por cinco años y $162.5 millones, para un promedio anual de $32.5 millones. Como parte del convenio Bellinger recibirá un bono de firma por 20 millones de dólares.

¿Cody Bellinger puede salirse del contrato?

El contrato, de acuerdo con la información que maneja Mark Feinsand, de MLB.com, contiene una cláusula con poder de veto sobre cualquier cambio y opciones de salida después de las temporadas 2027 y 2028. Se dice, incluso, que hay una cláusula especial en caso de que se dé una huelga en las Grandes Ligas.

¿Están establecidos diferimientos de pago?

La información de la que se dispone hasta ahora en portales especializados en MLB señala que no hay diferimientos de pago incluidos en el acuerdo entre Cody Bellinger y los Yankees, que está pendiente de confirmación tras las pruebas físicas.

¿Qué viene ahora para los Yankees?

En el Bronx comenzarán la temporada sin su campocorto titular, ya que Anthony Volpe tuvo una cirugía en el hombro en el receso de la campaña, y con tres de sus abridores (Gerrit Cole, Clarke Schmidt y Carlos Rodón) en lista de lesionados. Se piensa que irán ahora por un lanzador y han estado vinculados a conversaciones con defensores del cuadro interno.

Algunos analistas han interpretado que con el regreso de Bellinger al outfield se abre la puerta a que el dominicano Jasson Domínguez pueda ser cambiado.

¿Cómo quedará el lineup de los Yankees con Bellinger?

Orden Jugador Posición 1 Trent Grisham Jardinero central 2 Aaron Judge Jardinero derecho 3 Cody Bellinger Jardinero izquierdo 4 Ben Rice Primera base 5 Giancarlo Stanton Bateador designado 6 Jazz Chisholm Jr. Segunda base 7 Ryan McMahon Tercera base 8 José Caballero Campocorto 9 Austin Wells Receptor

Más noticias sobre los New York Yankees