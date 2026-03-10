Lanzador colombiano Julio Teherán anuncia su retiro del béisbol

Julio Teherán anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional, poniendo fin a una carrera de más de una década en la que se consolidó como uno de los mejores pitchers de Colombia en MLB.

El propio derecho de 35 años anunció que colgaba los ganchos a través de una rueda de prensa, tras el último juego de su selección en el Clásico Mundial de 2026. Paradójicamente, el nacido en Cartagena no accionó en ninguno de los cuatro desafíos del Grupo A, celebrado en Puerto Rico, y donde los cafeteros culminaron con foja de 1-3.

“Quiero aprovechar para anunciar oficialmente que es mi retiro del juego”, expresó el lanzador ante los medios. “Ha sido una decisión que he estado pensando por muchos años, pero pienso que éste es el momento indicado”, explicó Teherán.

De ese modo, el veterano monticulista pone fin a una trayectoria de 13 campañas en las Grandes Ligas, período en el que se convirtió en uno de los latinoamericanos más constantes, ya que coleccionó dos invitaciones al Juego de Estrellas, con marca total de 81-82 y 3.85 de efectividad en 1470.2 entradas.

Su mejor etapa llegó con los Atlanta Braves, organización con la que debutó en 2011 y donde se consolidó durante varios años como pieza clave de la rotación. No en vano, el 7 de mayo de ese año hizo historia al convertirse en el primer colombiano en abrir un encuentro en las mayores, enfrentando a Philadelphia Phillies; en tanto que meses después, el 8 de septiembre, consiguió su primera victoria versus New York Mets.

Además, durante su etapa con Atlanta estableció una racha de seis aperturas en el Día Inaugural, marca dentro de la franquicia, sólo superada por figuras míticas y del calibre de Greg Maddux y Phil Niekro.

Tras su salida de los Braves, "El Caballo de Olaya" también pasó por organizaciones como Los Angeles Angels, Detroit Tigers y Milwaukee Brewers. Asimismo, en 2024 tuvo vínculos contractuales con Chicago Cubs y Baltimore Orioles, aunque en esos casos permaneció en ligas menores, a diferencia de unos Mets con los que sí realizó una apertura de 2.2 innings, cediendo cuatro anotaciones (13.50 EFE).

Su despedida coincidió con la reciente participación de su país en el Clásico Mundial. Allí esperaba realizar una última aparición internacional; de hecho, estaba programado para abrir el choque frente a Canadá; no obstante, una molestia en el hombro derecho durante el calentamiento previo le impidió subir al box.

“Ha sido difícil, no lo voy a negar; una decisión muy difícil, pero sé que las señales que Dios mandó son las indicadas”, concluyó Teherán.

