¿Cómo es el contrato de Andy Pages con Los Angeles Dodgers?

Los Angeles Dodgers están comenzando a ver el progreso de Andy Pages, a quien le encargaron la responsabilidad de repetir como el jardinero central titular en esta temporada de MLB después de demostrar que fue una buena decisión entregare la posición en 2025, y está respondiendo con un gran comienzo ofensivo.

El jugador cubano de 25 años de edad tiene seis extrabases y 12 remolcadas en sus primeros 11 juegos de la campaña 2026 y es líder entre los bateadores de la Liga Nacional en inatrapables con 19, WAR con 1.3, average (.452), slugging (.738) y OPS (1.215).

Pages está disputando su tercera zafra en las Grandes Ligas y a pesar de su buena defensa y los números ofensivos que está poniendo, un reporte del analista Fabian Ardaya para The Athletic señala que en la organización de Los Angeles no han tenido ninguna conversación con sus representantes para ofrecerle una renovación de contrato.

Andy Pages, the hottest hitter in baseball. 🔥



Congratulations Andy on being named the NL Player of the Week! pic.twitter.com/nd3O1Y90jX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 6, 2026

¿Cuándo firmó Andy Pages como profesional?

Andy Pages siempre ha pertenecido a la organización de Los Angeles Dodgers, que lo firmó como profesional en octubre de 2017, después de que el jugador salió de Cuba. El outfielder recibió un bono de 300.000 dólares cuando tenía 16 años de edad. En 2018 comenzó su paso por las sucursales de ligas menores y llegó a ser calificado como el prospecto número 3 del equipo. También figuró en el Top 100 general de MLB Pipeline (#94).

¿Cómo es su contrato con los Dodgers?

El cubano de 25 años de edad ganará salario mínimo en la temporada de 2026: $770.000. Algunos reportes señalan que ha recibido bonos por desempeño, pero será a partir de la próxima temporada cuando podrá aspirar a un aumento, porque comenzará a ser elegible para el arbitraje a partir de 2027.

¿Cuándo será agente libre?

A Pages le quedan al menos tres años de arbitraje y podrá ser elegible para negociar en la agencia libre para la temporada de 2030, cuando tendrá 30 años de edad, a menos de que la gerencia de los Dodgers decida darle una extensión de contrato.

¿Qué números tiene Andy Pages de por vida en MLB?

Andy Pages no jugó en la Serie Mundial de 2024 contra los Yankees, pero sí en la de 2025 contra Toronto, pero como era parte del roster tiene dos anillos de campeón. Está en su tercera zafra en Grandes Ligas y muestra una línea ofensiva de por vida de .270/.316/.451, OPS de .767, 43 jonrones, 53 dobles y 144 carreras impulsadas.

En este lapso ha participado en seis series de postemporada y está en deuda con sus números ofensivos, aunque su defensa del jardín central ha sido impecable: .114/.151/.214, OPS de .365, tres extrabases (un jonrón y dos dobles) y cinco remolcadas.

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