¿Cómo es el contrato de Ildemaro Vargas con los Arizona Diamondbacks?

Ildemaro Vargas tiene que ser el pelotero de Grandes Ligas con mejor relación precio-desempeño. El venezolano de los Arizona Diamondbacks ha conectado al menos un indiscutible en los 23 juegos que lleva disputados esta campaña.

De hecho, el utility de 34 años de edad tiene una racha de 26 encuentros conectando de hit, sumando los últimos tres compromisos que disputó en la temporada pasada. Su adición ha sido una obra maestra para la organización de Arizona.

Vargas llegó al campo de entrenamiento de los D-Backs como invitado, después de firmar un contrato de ligas menores con la organización. Sin embargo, su tórrida ofensiva durante la primavera hizo que el venezolano hiciera el equipo grande de Arizona.

Su sueldo en esta temporada es de $1,250,000. En total en su carrera, Vargas ha ganado $5,206,583 en 10 años de servicio en la MLB. Sin embargo, nunca ha podido disputar más de 95 partidos y sus roles se han limitado a ser un jugador del banco.

Vargas, quien ha trabajado principalmente como primera base esta temporada, lidera la MLB en promedio de bateo con .378. Ha conectado 6 cuadrangulares (igualando su récord personal de 2019) y ha remolcado 20 carreras.

Con su seguidilla de 23 compromisos en esta temporada, Vargas igualó la marca de su compatriota Willson Ramos, quien es junto con Vargas los jugadores de Venezuela con la seguidilla más larga de juegos conectando de hit en una temporada.

En su carrera de 10 temporadas en la MLB, Vargas, que nunca había sido titular en ninguna organización, ha jugado con los Washington Nationals, Minnesota Twins, Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates y Arizona Diamondbacks.

MLB.com destacó que Vargas, con 23 partidos seguidos bateando de hit, logró la segunda mejor marca al inicio de una campaña desde 1940, igualando lo hecho por el colombiano Edgar Rentería con los Bravos en 2006.

En lo que respecta a la organización de Arizona, los 23 encuentros seguidos ocupan el tercer lugar detrás del cubano Luis González (30 en 1999) y Tony Womack (24 en el 2000).

El utility apunta a pelear por su primera invitación para un Juego de Estrellas, algo que sería un logro muy importante para un veterano de 34 años de edad que llegó al campo de entrenamiento como invitado. En su natal Venezuela, Vargas es el capitán de Cardenales de Lara, uno de los equipos más tradicionales de la LVBP.

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