Venezolano Ildemaro Vargas extiende a 23 su cadena de juegos dando hit en 2026

La historia de Ildermaro Vargas es una de resiliencia más importantes de las Grandes Ligas en los últimos años. De pasar de ser un jugador que nunca ha superado más de 95 juegos en una temporada, a figura estelar de los Arizona Diamondbacks.

El veterano de 34 años de edad firmó un contrato de ligas menores con invitación al campo de entrenamiento de los D-Backs en este 2026. En los entrenamientos, demostró que su bate estaba en un buen momento y no hubo manera de que no hiciera el equipo del Opening Day.

Ahora, tras 23 juegos disputados, el venezolano tiene al menos un hit en cada una de sus presentaciones, en una racha histórica. De hecho, contando la temporada pasada, son 26 encuentros en los que lleva llegando a salvo a las bases producto de indiscutibles.

MLB.com destacó que Vargas, con 23 partidos seguidos bateando de hit, logró la segunda mejor marca al inicio de una campaña desde 1940, igualando lo hecho por el colombiano Edgar Rentería con los Bravos en 2006.

El récord absoluto de la era moderna pertenece a Ron LeFlore (Tigres), quien en 1976 hiló 30 juegos, mientras que Joe Torre (Cardenales) queda ahora en el cuarto puesto tras su seguidilla de 22 encuentros en 1971.

En lo personal, Vargas tiene la racha activa más larga de la MLB y superó a Bryan Reynolds, quien bateó de hit en 25 encuentros consecutivos con los Pirates en el 2024.

El infielder se ha mantenido actuando en la MLB gracias a su capacidad para jugar en varias posiciones, pero nunca había sido titular. Tiene experiencia de 10 temporadas en las mayores, pero con apenas 481 partidos disputados.

En su natal Venezuela, Vargas es el capitán de Cardenales de Lara, uno de los equipos de mayor tradición en el beisbol invernal. Comenzó su carrera con Arizona en 2017 y regresó a la organización el año pasado.

También ha actuado con los Washington Nationals, Minnesota Twins, Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates. Ahora está haciendo méritos para seguir en la organización por algunas campañas más.

Vargas amaneció este viernes con el mejor promedio de bateo de toda la MLB, con .378 de average. Tiene 6 jonrones y 20 carreras remolcadas. Con su sexto cuadrangular del año, igualó su marca personal del año 2019, cuando también pertenecía a Arizona.

En esta temporada ha sido utilizado más como primera base, pero Vargas puede ocupar cualquier posición del infield.

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