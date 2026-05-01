¿Cómo le fue a Carlos Rodón en su segundo juego de asignación en ligas menores de los Yankees ?

Carlos Rodón está bien encaminado a volver a Grandes Ligas en un gran nivel y lo demostró el jueves, en su segunda apertura de asignación en ligas menores. El zurdo de los New York Yankees ponchó a 8 bateadores en cinco entradas y un tercio en Doble A.

Esta apertura es parte de su proceso de rehabilitación, de una cirugía en el codo izquierdo a la que fue sometido en octubre de 2025. El zurdo también sufrió una lesión en el tendón de la corva mientras corría, en una práctica del equipo.

En su salida, Rodón permitió cinco hits y no dio boletos, con 51 de sus 75 pitcheos en zona de strike. Dominó a la toletería de los Portland Sea Dogs, filial de los Boston Red Sox.

La única carrera que permitió Rodón fue un cuadrangular de Miguel Bleis, en la victoria de la sucursal de los Yankees 9 carreras por 6.

En su primera salida de asignación en ligas menores, Rodón trabajó en Clase A el pasado 24 de abril, realizando 65 pitcheos. Se espera que el lanzador de 33 años de edad tenga una salida más antes de subir al equipo grande de los Yankees.

En 2025, Rodón alcanzó topes personales en triunfos (18), aperturas (33) e innings lanzados (195.1), dejó efectividad de 3.09 y consiguió los 200 ponches por segunda vez en su carrera.

Los Yankees esperan agregar a Rodón a la rotación a finales de mes, pero todo dependerá de cómo se sienta después de su próxima salida.

¿Cómo le fue al prospecto George Lombard Jr. en su primer partido en Triple A?

George Lombard Jr., principal prospecto de los New York Yankees, recibió un ascenso esta semana a Triple A y debutó com en el equipo de esa categoría de los Mulos del Bronx.

El campocorto se fue de 3-1 con un par de boletos, en la victoria de su equipo 5-1 en 10 entradas, ante la sucursal de los Toronto Blue Jays. Lombard Jr. conectó sencillo, se ponchó en una ocasión, fue dominado con un elebado y fue puesto out robando base en una ocasión.

El infielder, considerado el prospecto 27 de toda la MLB, conectó 24 hits en 77 turnos al bate ( .312) en la categoría Doble A de los Yankees, ligando ocho dobles, cuatro jonrones e impulsando 10 carreras con cuatro bases robadas, antes de ser promovido.

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