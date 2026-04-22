¿Cómo les ha ido a los jugadores que firmaron o adquirieron los Mets para la temporada de 2026?

Para los New York Mets fue un golpe quedarse sin opciones de avanzar a los playoffs en el primer año en el equipo de Juan Soto, a quien le dieron un contrato histórico en MLB. La eliminación tuvo consecuencias y para 2026 se reestructuró el cuerpo técnico (aunque se ratificó a Carlos Mendoza como manager) y se cambió la cara de la plantilla.

Parecía que los movimientos hechos por la gerencia en el receso de la campaña daban solución a los problemas de la escuadra. Y, aunque las malas noticias llegaron desde la primavera con la cirugía de Francisco Lindor, había optimismo por lo que proyectaban para 2026.

“Si lo analizamos posición por posición, definitivamente el equipo es mejor”, dijo Lindor a SNY en el Spring Training sobre los nuevos rostros. "Siento que tenemos lo que se necesita. Abordaron la defensa. Abordaron el corrido de bases. Abordaron el bateo. Abordaron el pitcheo”.

Realmente hubo cambios en cada uno de los departamentos del roster. pero a pesar de ellos, los Mets son hoy en día los dueños del peor récord en MLB (7-15), ocupan el sótano de una división que estaba llamados a ganar y suman 12 derrotas consecutivas, un hecho que ha encendido alarmas, que hace temer por una nueva eliminación aunque apenas estemos en abril y que ha llevado a evaluar las adquisiciones hechas por la gerencia.

The Mets lost their 12th game in a row tonight.



No MLB team has ever made the postseason after suffering a 12-game losing streak during the regular season. pic.twitter.com/xWKDwjgDnu — SNY Mets (@SNY_Mets) April 22, 2026

Freddy Peralta

Al derecho dominicano de 29 años de edad lo trajeron en un cambio desde Milwaukee Brewers por Jett Williams y Brandon Sproat para que fuese el as de la rotación de Carlos Mendoza y, de hecho, fue el abridor del Opening Day. No se puede decir que Peralta haya fracasado, pero no ha tenido el dominio que se esperaba y hay otros dos abridores en los Mets con mejores números. En 5 apariciones tiene récord de 1-2, efectividad de 4.05 y 28 ponches por 10 boletos en 26.2 innings.

Jorge Polanco

El veterano Polanco, también dominicano, fue firmado en la agencia libre. Venía de dejar buenos números ofensivos en Seattle, que no ha podido replicar en Queens. Aunque ha pasado la mayor parte de su carrera de sus 12 primeras campañas en MLB como jugador de la segunda base y el campocorto, los Mets lo trajeron para que jugara en la inicial. Sólo ha jugado 14 partidos y fue inscrito en lista de lesionados de 10 días. Batea para .179/.246/.286, OPS de .532, un jonrón, tres dobles y sólo dos carreras impulsadas.

Bo Bichette

Si fue extraño que Jorge Polanco llegara como inicialista, más arriesgada fue la decisión de contratar en la agencia libre a Bo Bichette, un campocorto natural, para que se desempeñara como tercera base. Esa es una posición que no había jugado en su carrera profesional. Bichette no sólo ha tenido problemas en la defensa de la antesala, tampoco ha podido ayudar en la producción de carreras. Tiene una línea ofensiva de .219/.255/.281, con OPS de .536, 3 dobles, un cuadrangular y 9 carreras impulsadas.

Devin Williams

Los Yankees no hicieron ningún intento por retener a Devin Williams en la agencia libre porque lo vieron fracasar en el rol de cerrador después de adquirirlo en un cambio en 2025. Pero en Queens pensaron que era buena idea firmarlo para que se encargara del final de los partidos y han presenciado cómo el derecho ha tenido responsabilidad en varias de las derrotas de la cadena. Williams ha permitido siete carreras limpias en sus últimas tres salidas y en general tiene efectividad de 9.95 en 8 partidos, con balance de 0-1 y 2 salvados.

Luis Robert Jr.

Se sabía que el conjunto de Queens estaba en busca de un outfielder con perfil ofensivo, pero aún así fue una sorpresa verlos sacrificar al venezolano Luisangel Acuña para traer desde Chicago a Luis Robert Jr. Se sabe que el cubano tenía potencial de estrella (es un All Star y ganador del Guante de Oro y el Bate de Plata), pero era un riesgo su adquisición debido a las lesiones que han impactado su desempeño. Ha estado sano, pero no a la altura de lo que se esperaba de su producción. Tiene promedios de .243/.349/.351, .700 de OPS, dos jonrones, dos dobles y 7 remolcadas.

Luke Weaver

Todos pensaron que Weaver se quedaría con los Yankees después de haber sido una pieza clave en el bullpen de Aaron Boone durante dos temporadas y media, pero en la agencia libre el derecho de 32 años de edad eligió irse al otro lado de la ciudad de Nueva York. En Queens no le ha ido tan bien, y en 9 apariciones en la campaña de 2026 (su número 11 en Grandes Ligas) muestra un balance de 1-0, efectividad de 6.23 (la más alta para él desde 2023) y cuatro ponches por tres boletos en 8.2 innings lanzados.

Marcus Semien

Para tener a Marcus Semien, los Mets entregaron a Brandon Nimmo, que había sido figura del equipo por 10 años. Es verdad que estaban recibiendo a un jugador con credenciales, un ganador de dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata con un anillo de campeón de Serie Mundial y tres invitaciones al Juego de Estrellas.

El problema es que no han visto un rendimiento que justifique su adquisición. Semien, de 35 años de edad, tiene promedios de .225/.292/.300, OPS de .592, un jonrón, tres dobles y 8 carreras impulsadas.

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