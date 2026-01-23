¿Cómo llegar al Dodger Stadium? Revisa los horarios del Express gratuito

El Dodger Stadium es uno de los recintos deportivos más icónicos de Estados Unidos y una parada obligatoria para los aficionados al béisbol que visitan Los Angeles.

Ubicado muy cerca del centro de la ciudad (Downtown), el recinto de los Dodgers cuenta con múltiples alternativas de acceso, lo que facilita la llegada tanto de residentes como de turistas nacionales y extranjeros.

Gracias a su cercanía con las principales zonas urbanas de LA, el transporte público se ha convertido en una opción práctica y cada vez más utilizada para asistir a los juegos de los Dodgers, especialmente durante los encuentros ante rivales tradicionales o en horario punta.

¿Cómo se llega al Dodger Stadium en el Dodger Stadium Express?

El Dodger Stadium Express es la forma más popular y recomendada de arribar al estadio. Se trata de un servicio de autobús gratuito operado en colaboración con Metro Los Angeles y disponible para aficionados con boleto al juego.

El Express sale originalmente desde Union Station, la principal estación de transporte de la mediática ciudad californiana, y también desde otros lugares seleccionados.

Los autobuses comienzan a operar aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido y continúan después del mismo, facilitando el regreso a casa de los usuarios. Sin dudas, es una alternativa cómoda y rápida, evitando el tráfico y los costos de estacionamiento.

¿Cómo se llega al Dodger Stadium en autobús tradicional desde el centro?

Al margen del Dodger Stadium Express, existen líneas de colectivos regulares que conectan el Downtown de Los Angeles con las inmediaciones del recinto de pelota en cuestión.

En efecto, varias rutas circulan por zonas cercanas como Sunset Boulevard y Vin Scully Avenue, y pese a que estas pueden implicar caminatas largas hasta el parque deportivo, es una opción económica y funcional para quienes viven o se hospedan en barrios o urbanizaciones cercanas.

El Dodger Stadium queda cerca del Downtown de Los Angeles | Joe Sohm/Visions of America/GettyImages

¿Se puede llegar al Dodger Stadium en metro o tren?

De momento no existe una estación de metro o tren que llegue directamente al Dodger Stadium; sin embargo, el sistema ferroviario de LA permite el traslado hasta Union Station, donde se puede tomar fácilmente el Express. Dicha combinación es una de las formas más eficientes para quienes vienen desde otras zonas de la ciudad o incluso desde suburbios lejanos o distintas partes del estado de California.

En definitiva, la cercanía del Dodger Stadium con el centro de Los Angeles y la variedad de opciones de transporte hacen que llegar al recinto de MLB sea sencillo y accesible para todos los aficionados.

¿Todo el mundo tiene acceso al estacionamiento del Dodger Stadium?

El Dodger Stadium cuenta con amplias zonas de estacionamiento de pago, accesibles para el grueso de las personas que arriban en vehículo. No obstante, debido a la alta demanda se recomienda comprar el pase con antelación, vía digital o telefónica.

Más sobre Los Angeles Dodgers