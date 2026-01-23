El tour por el Dodger Stadium: el estadio de Los Angeles Dodgers

Ubicado muy cerca del corazón de Los Angeles, el Dodger Stadium es uno de los templos más tradicionales y emblemáticos del deporte estadounidense, aunado a ser la casa del equipo que ha ganado las últimas dos Series Mundiales de MLB, y tres desde el 2020, los Dodgers.

Inaugurado en 1962 y con capacidad para 56.000 espectadores, dicho recinto es el tercero de mayor longevidad dentro de la elitista competición, detrás del Fenway Park de Boston y el Wrigley Field de Chicago. Por consiguiente, recorrerlo es como viajar a través de las últimas seis décadas y media, y sentirse parte de una entidad que ha adoptado un gen competitivo al alcance de pocas.

De ese modo, el tour del Dodger Stadium es una experiencia pensada tanto en fanáticos acérrimos como visitantes curiosos, o del gusto por el béisbol y el deporte de élite. Es que a lo largo del recorrido, los asistentes pueden acceder a zonas normalmente restringidas durante los juegos, igual que conocer detalles históricos del club californiano y de sus estrellas, junto al simple hecho de disfrutar de vistas privilegiadas del campo.

¿Cuánto cuesta la entrada para hacer el tour del Dodger Stadium?

Sin dudas, visitar el hogar donde trabajan a diario Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Mookie Betts y Freddie Freeman, entre otras luminarias de MLB, en una de las actividades turísticas más atractivas de Los Angeles, aunado a poseer varias opciones, de distintos precios, a la hora de realizar el recorrido.

Vale acotar que niños a partir de 4 años de edad, personas mayores y personal militar gozan de descuentos en los boletos, mientras que los pequeños de 3 años o menos ingresan gratis al estadio.

Daily Tours (diarios y públicos): se refiere a las visitas estándar y públicas, que siempre están dirigidas por un guía experto que relata la historia del equipo, anécdotas y detalles arquitectónicos mientras se recorren áreas como la sala de prensa, el terreno y el salón de trofeos. Precio: $25-$35 según fecha y hora.

Pregame Tours (antes del juego): se realizan en los días que hay partido y también son guiados, pero Incluyen acceso a áreas exclusivas las cuales no se ven en el tour diario, y la oportunidad de ver a los peloteros practicar desde una ubicación especial. Precio: $40-$60 según fecha y hora.

¿Qué días se puede hacer el tour del Dodger Stadium?

El tour del escenario de pelota de los azules ofrece disponibilidad la mayoría de los días del año, aunque el calendario puede verse modificado por juegos, eventos especiales o entrenamientos de los peloteros.

Asimismo, los horarios de las visitas suelen ser más limitados cuando hay partido, o el recorrido se ajusta para no interferir con la actividad deportiva.

De cualquier manera, lo ideal es reservar con antelación vía web oficial de los Dodgers o a través de MLB.com y verificar la disponibilidad, de acuerdo a la fecha deseada.

El Dodger Stadium es uno de los escenarios más míticos de los que aún están activos en MLB | John McCoy/GettyImages

¿Hay tour del Dodger Stadium en español?

El peso de cualquier divisa de Los Angeles en la comunidad latina es significativo, argumento que se toma en cuenta en el Dodger Stadium, motivo por el que se ofrecen tours guiados en español, al margen de que no se realizan todos los días.

Dichas visitas están sujetas a disponibilidad y horarios específicos, por lo que es recomendable confirmarlo previamente.

