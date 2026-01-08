¿Cómo es la rotación de sedes de la Serie del Caribe y cuándo le toca a cada país?

La Serie del Caribe es un torneo anual que reúne a los campeones de las principales ligas de béisbol profesional de Latinoamérica: República Dominicana (LIDOM); Puerto Rico (LBPRC); México (LMP) y Venezuela (LVBP).

Tradicionalmente, la sede de esta justa caribeña rota de forma cíclica entre los circuitos miembros de la CBPC, ente encargado de cuidar los intereses del evento, permitiendo que cada "socio" tenga el honor de organizar el torneo y ofrecer a sus aficiones la experiencia de ver en casa a la élite de la pelota invernal.

Aunque la alternancia busca equilibrio y representación, y en el pasado respetaba el turno de cada país de la Confederación, desde finales de la década del 2010 la misma ya no se cumple de manera estricta debido a factores organizativos, que en algunos casos van de la mano a la situación sociopolítica de la nación de turno, así como por acuerdos entre las liga aliadas.

En resumen, todos los circuitos pertenecientes a la CPPC reciben la oportunidad de ser sede de la Serie del Caribe cada cierto número de años dependiendo de pactos con el citado organismo, la infraestructura disponible y capacidad logística para recibir el torneo. Asimismo, en ocasiones se han incorporado ciudades y naciones fuera del Caribe tradicional por convenios comerciales, sugerencias de Major League Baseball (MLB) o para expandir la marca del certamen.

México albergará tres Series del Caribe corridas entre 2025 y 2027 | Norte Photo/GettyImages

¿Cuáles son las próximas sedes programadas?

Pese a que la rotación clásica dictaría que Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela tendrían su oportunidad en ese orden, ésta se rompió en 2018 a raíz de la crisis política de los sudamericanos, generando un cuadrante asimétrico que, en algunas ocasiones, ha permitido que se repitan o agreguen países.

Incluso Guadalajara, en el estado de Jalisco, albergará la Serie del Caribe del 1 al 7 de febrero próximo, propiciando que México repita como anfitrión, tras Mexicali 2025. Claro que, dicha situación se originó luego que Venezuela perdiera la sede del 2026 como consecuencia de sus conocidos problemas extradeportivos y de seguridad. Por si fuera poco, la nación azteca también planificará el evento de 2027, pero en Hermosillo.

Ya a partir del 2028 se presentará un acontecimiento inédito en la galería vitalicia del certamen. Es que el loanDepot Park de Miami adquirió los derechos para organizar tres ediciones consecutivas (también en 2029 y 2030), siendo la primera ciudad y el mismo parque de pelota que hilvanan semejante cadena.

Esta amplia elección responde al enorme éxito de la edición de 2024 en la mediática ciudad del sur de Florida, que atrajo récords de asistencia y consolidó al estadio de los Miami Marlins como un destino atractivo para el torneo.

La Serie del Caribe de 2028 a 2030 se realizará en el loanDepot Park de Miami | Norte Photo/GettyImages

Las sedes más exitosas en asistencia de fanáticos

Fue precisamente el loanDepot Park donde la Serie del Caribe batió registros de asistencia total, cortesía de 340.325 visitantes en 2024, justa en la que también se rompió la marca en un juego, gracias a más de 36.000 espectadores en la final entre Venezuela y Dominicana, y 35.972 en un Quisqueya-Puerto Rico de la ronda inicial.

Por su parte, el certamen celebrado en la Gran Caracas (Caracas y La Guaira) en 2023 dejó la tercera mayor presencia de fanáticos en un sólo encuentro, con 35.671 en un Venezuela-Panamá.

¿Por qué Venezuela dejó de ser sede en 2026?

La Serie del Caribe de 2026 estaba agendada en primera instancia para escenificarse en Caracas, pero la negativa de varias ligas miembros de la CBPC, principalmente República Dominicana y Puerto Rico, a viajar a Venezuela por circunstancias extradeportivas (sociopolíticas y de seguridad) y logísticas obligó a mover la sede hacia México.

