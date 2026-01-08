Las mayores polémicas en la historia de la Serie del Caribe

Tal y como lo dicta su historia, la Serie del Caribe es el torneo más emblemático del béisbol invernal en Latinoamérica.

Desde su creación, en 1949, la tradicional justa de habla hispana ha estado llena de momentos memorables, héroes en el diamante y rivalidades intensas. Sin embargo, también ha convivido con la controversia, de la mano, principalmente, de decisiones organizativas y asuntos políticos que han generado debates apasionados entre fanáticos, medios de comunicación, jugadores y dirigentes.

Sin dudas, la Serie del Caribe sigue siendo un espectáculo apasionante, pero también un reflejo de las complejidades gubernamentales, sociales, culturales y deportivas por las que atraviesa el béisbol en la región. En consecuencia, se mencionarán las mayores polémicas vitalicias de un certamen que se encamina a su edición número 68, del 1 al 7 de febrero en la ciudad mexicana de Guadalajara, estado de Jalisco.

6. Errores arbitrales y falta de tecnología

Los umpires han tenido muchos problemas para llevar los juegos en los últimos tiempos | Norte Photo/GettyImages

Igual que en la mayoría de los torneos de esta disciplina, la Serie del Caribe no ha estado exenta de polémicas por decisiones arbitrales incorrectas. La ausencia de tecnología avanzada, como el sistema de repetición instantánea que se utiliza en MLB, ha dejado a los umpires con la responsabilidad de decisiones “definitivas” que generan reclamos y debates entre seguidores y profesionales del béisbol.



Aunque estas falencias no son exclusivas de la llamada "Pequeña Serie Mundial Latinoamericana", sí resaltan la brecha tecnológica con otros eventos de alto nivel y alimentan discusiones sobre la modernización del primero.

5. Miami como sede del 2028 al 2030

El loandepot Park volverá a albergar la Serie del Caribe | Norte Photo/GettyImages

Una de las decisiones más recientes y debatidas fue el acuerdo para que Miami sea la sede del certamen en cuestión durante tres ediciones consecutivas, de 2028 a 2030.



A pesar del éxito comercial y la gran asistencia registrada en 2024 cuando se jugó en el IoanDepot Park (primera vez desde 1991 que un estadio de Grandes Ligas funge de anfitriona), esta designación de sede ha creado algo de rechazo en sectores que consideran que semejante decisión aleja al torneo de sus raíces latinoamericanas y da una ventaja innecesaria al mercado estadounidense.

4. Problemas de organización y logística

La CBPC ha confrontado históricamente algunos problemas para confirmar sedes de la Serie del Caribe | Norte Photo/GettyImages

Los problemas organizativos han sido otra fuente recurrente de críticas. Cambios de sede a última hora, decisiones sobre calendarios y formato del evento, así como tensiones entre la CBPC y las ligas miembro, han sido foco de disyuntivas.



En reiterados casos, los circuitos invernales son tildados de responsables a raíz de temas que en realidad los decide la Confederación. Al final son conflictos que no sólo afectan la imagen de la Serie del Caribe; también influye en la planificación deportiva de los clubes participantes.

3. Los países invitados

Panamá incluso ganó la Serie del Caribe 2019 | LUIS ACOSTA/GettyImages

Tradicionalmente, la cita de pelota caribeña reunía a los campeones de las cuatro ligas miembro de la CBPC: República Dominicana; Puerto Rico, México y Venezuela. No obstante, en las últimas ediciones se ha vuelto común invitar a combinados de países de la talla de Colombia, Panamá, Cuba e incluso Japón.



Si bien dichas invitaciones han ampliado el impacto internacional y comercial de la contienda, abriendo puertas a nuevas audiencias, es un hecho que no ha pasado desapercibido en el sector purista, ni por algunos fans y mucho menos en la oposición a la directiva de la Confederación.

2. La retirada de Venezuela como sede de la Serie del Caribe 2026

Al Estadio Monumental de Caracas se le retiró la sede de la Serie del Caribe de 2026 | FEDERICO PARRA/GettyImages

Otro foco de controversia en el mundo deportivo resultó la recién retirada de Venezuela en rol de anfitriona del torneo que empezará próximamente en Guadalajara, Jalisco. Es que Caracas y La Guaira estaban programadas para ser las ciudades que albergarían el certamen, igual que en 2023, pero debido a presuntas presiones externas (se acusa a MLB y Estados Unidos) y preocupaciones de seguridad y logística, República Dominicana y Puerto Rico anunciaron que no viajarían a la nación sudamericana, forzando el traslado de la justa a suelo mexicano.



La situación generó un intenso debate, especialmente porque la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) había invertido tiempo y recursos en la organización.

1. La vuelta de Cuba al evento

Cuba ha regresado recientemente a la Serie del Caribe | LUIS ACOSTA/GettyImages

Con diferencia, la mayor controversia en las últimas décadas de la Serie del Caribe ha sido la vuelta de Cuba a una competición de la que fue uno de sus fundadores y el gran dominador de la primera etapa, hasta que la dictadura de Fidel Castro cerró sus filas al profesionalismo.



De ese modo, el retorno de la selección antillana en 2014 fue celebrado y a la vez discutido en el continente latinoamericano, y no sólo en el ámbito beisbolero, dado que se transformó en un espejo claro de la influencia de la política sobre el deporte.

Más contenido de la Serie del Caribe