¿Cómo suscribirse a MLB TV para ver los juegos de MLB en vivo en 2026?

Aunque recibieron muchas críticas, MLB está empezando a ver los frutos de las reglas que implementó desde hace algunas temporadas para darle dinamismo al juego.

Asimismo, están beneficiándose del revuelo que causan Los Angeles Dodgers con sus adquisiciones y sus éxitos en el campo y también con las temporadas históricas de Shohei Ohtani, Paul Skenes, Tarik Skubal, el capitán de New York Yankees Aaron Judge y muchos más.

De acuerdo con reportes del portal de MLB.com la campaña de 2025 en las Grandes Ligas “marcó un hito histórico de audiencia, impulsada por un alcance global récord y un aumento significativo en la sintonía de TV y streaming”. Apuntalado por el uso de varias plataformas, la Serie Mundial promedió 15.71 millones de espectadores, que es la mejor cifra desde 2017, con un récord de 51 millones en el Juego 7 (en Estados Unidos, Canadá y Japón).

El streaming oficial para la temporada de 2026 es MLB.TV, que requiere el pago de una suscripción pero deja algunos partidos libres. Esto es todo lo que debes saber si quieres afiliarte al servicio.

https://t.co/pzZW56jGJ6 and in-market streaming subscriptions for 20 Clubs are available to fans starting today. Here is everything you need to know: https://t.co/DNkO4mYvd1 pic.twitter.com/3PEfHl9b3p — MLB Communications (@MLB_PR) February 10, 2026

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¿Cuánto cuesta la suscripción?

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Una primera opción es para MLB.TV, con todos los partidos fuera de la zona de transmisión en vivo del usuario o bajo demanda en MLB o ESPN, además de partidos de las ligas menores, MLB Big Inning y audio en vivo para todos los equipos de Grandes Ligas. En este paquete hay una oferta exclusiva para usuarios dentro de Estados Unidos: MLB Network las 24 horas. El costo anual es de 149.99 dólares por toda la temporada y hay un plan mensual de $29.99. Gracias al convenio con ESPN, ambos incluyen acceso a través de la plataforma de la cadena y una prueba gratis de ESPN Unlimited.

También está la opción de MLB+, que de acuerdo con la información oficial de la página incluye “MLB Network las 24 horas del día, los 7 días de la semana (sólo en Estados Unidos) durante todo un año, además de partidos selectos en vivo fuera de tu zona, audio en vivo (sin restricciones geográficas), partidos de MiLB en vivo, MLB Big Inning y Gameday 3D”. El costo de este servicio es de 59.99 por todo un año o $5.99 por mes.

¿Tiene restricciones por país?

MLB.tv suele tener restricciones para las transmisiones fuera de Estados Unidos, por ejemplo los juegos de locales de Toronto Blue Jays para usuarios de Canadá y algunas restricciones locales dentro de la unión americana como los partidos de los Miami Marlins o los Tampa Bay Rays para usuarios en el estado de Florida. En cualquier caso esto no aplica para los países de América Latina y hay otras opciones de streaming en Estados Unidos.

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