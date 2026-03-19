¿Cómo ver en vivo y gratis los juegos de la MLB de 2026?

La adopción de reglas para darle más dinamismo al juego y las actuaciones históricas de jugadores como Shohei Ohtani, Aaron Judge y muchos más han sido el impulso para el crecimiento de la audiencia de los partidos de MLB en televisión y streaming.

En la temporada de 2025 en las Grandes Ligas se registraron niveles de audiencia históricos a nivel global. Un ejemplo de ello fue el Juego 7 de la Serie Mundial, que tuvo un promedio de 51 millones de espectadores en Estados Unidos, Canadá y Japón, la cifra más alta en 34 años. En MLB.com también reportaron que los playoffs de 2025 “fueron los más vistos desde 2017, con un incremento del 13% respecto al año anterior”.

Ya en junio de 2025 se habían reportado aumentos de audiencia de dos dígitos en las cadenas FOX (+10%), ESPN (+22%) y TBS (+16%), lo que lleva al Comisionado Rob Manfred a celebrar. No sólo por los números, sino por la globalización del torneo.

MLB’s rights, 2026-28 …



* ESPN: https://t.co/oZzKpIgKgu, 30 games, Little League Classic

* NBC/Peacock: Sunday nights, Draft, Futures Game, wild-card round

* Netflix: Derby, Opening Night, Field of Dreams Game

* Fox/FS1: ASG, WBC, LDS, LCS, WS

* TBS: LDS, LCS

* Apple: Fridays — Alden González (@Alden_Gonzalez) November 19, 2025

“La postemporada de MLB 2025 ha presentado juegos emocionantes y actuaciones históricas, capturando la atención de los aficionados al béisbol alrededor del mundo”, dijo. “El pasatiempo favorito de Estados Unidos es también un juego verdaderamente global”.

La apuesta de MLB por sumar cada vez más plataformas de transmisión ha dado resultado, pero sigue siendo de suma importancia las señales abiertas de TV, sobre todo en países de tradición beisbolera como Latinoamérica y el Caribe.

¿Cómo ver gratis los juegos de MLB en Estados Unidos?

Para la temporada 2026 de la MLB en Estados Unidos, la señal abierta principal es FOX, la cual transmitirá juegos seleccionados. La cobertura nacional incluye a FS1, FS2 y FOX Deportes. Además, NBC ofrecerá el "Domingo de Grandes Ligas" y se esperan opciones de streaming gratuito en Tubi y algunas por MLB.tv, que está disponible en países de América Latina.

¿Cómo ver gratis los juegos de MLB en México?

A partir de la temporada 2026, Televisa/Univision transmitirá la MLB en México por señal abierta, incluyendo 55 juegos de temporada regular, postemporada y la Serie Mundial, con cobertura en Canal 9 (Nu9ve) y ViX. El acuerdo abarca de la campaña de 2026 a la de 2028, con transmisión asegurada por TV abierta de 55 partidos de temporada regular (los fines de semana), toda la postemporada y Serie Mundial en exclusiva.

¿Cómo ver gratis los juegos de MLB en República Dominicana?

La transmisión en señal abierta de la MLB en 2026 en República Dominicana está garantizada principalmente a través de VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral 39. Habrá transmisiones de la MLB en señal abierta en República Dominicana por séptimo año consecutivo y se espera ver desde el Día Inaugural hasta la Serie Mundial.

¿Cómo ver gratis los juegos de MLB en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión en señal abierta de la temporada de MLB 2026 está garantizada por canales nacionales como Televen, Venevisión y Meridiano TV.

¿Cómo ver gratis los juegos de MLB en Puerto Rico?

Está confirmado que WAPA Deportes a través de su señal abierta transmitirá la temporada de 2026 de las Grandes Ligas, incluyendo eventos especiales como el Juego de Estrellas y la Serie Mundial.

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