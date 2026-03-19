¿Cómo ver los juegos de MLB de 2026 en vivo, online, TV y streaming?

El 25 de marzo, con el duelo nocturno entre New York Yankees y San Francisco Giants, se dará inicio oficialmente a la temporada regular de MLB 2026. Será apenas una semana después del fin del Clásico Mundial de Béisbol, que registró récords de audiencia.

En las Grandes Ligas esperan aprovechar ese impulso. Este año estarán a disposición de los fanáticos del béisbol varias opciones en múltiples plataformas para que puedan darle seguimiento a la campaña y a sus jugadores favoritos.

En Estados Unidos, México, América Latina y hasta en Japón habrá muchos aficionados pendientes de si Los Angeles Dodgers pueden instaurar su dinastía o alguna escuadra podrá detenerlos, y también de las andanzas de estrellas como Aaron Judge, Shohei Ohtani, Juan Soto, Ronald Acuña Jr. y muchos más.

La emoción de la temporada de MLB está por empezar y los aficionados preparan sus guías para disfrutar de los partidos. Pero deben tener en cuenta que, a pesar de que los derechos de transmisión en TV se comparten entre las grandes cadenas como FOX y ESPN, a las que se suman operadoras locales, los eventos (el Juego de Estrellas, Derby de Jonrones, cada instancia de playoffs) se distribuirán, por lo que deben estar atentos a la programación.

Apple TV se mantiene con un juego semanal, Netflix se suma como plataforma de transmisión y el streaming oficial sigue siendo MLB.tv (se requiere suscripción).

MLB’s rights, 2026-28 …



* ESPN: https://t.co/oZzKpIgKgu, 30 games, Little League Classic

* NBC/Peacock: Sunday nights, Draft, Futures Game, wild-card round

* Netflix: Derby, Opening Night, Field of Dreams Game

* Fox/FS1: ASG, WBC, LDS, LCS, WS

* TBS: LDS, LCS

* Apple: Fridays — Alden González (@Alden_Gonzalez) November 19, 2025

¿Cómo ver los juegos de MLB de 2026 en Estados Unidos?

Está confirmado que la temporada 2026 de la MLB contará con una cobertura multiplataforma sobre todo en Estados Unidos. Hay un acuerdo de derechos de transmisión compartidos entre Fox Sports, ESPN, NBC/Peacock y Netflix a nivel nacional. De hecho, Netflix será quien transmita el Home Run Derby. Luego, cada equipo tiene su propia cadena, como SNY para Yankees y Mets en Nueva York, por ejemplo.

¿Cómo ver los juegos de MLB de 2026 en México?

ESPN y FOX tienen los derechos para Latinoamérica y en México también los adquirió Televisa, que tiene el compromiso de transmisión igual que TUDN.

¿Cómo ver los juegos de MLB de 2026 en Latinoamérica?

Tal como en México, en el resto de Latinoamérica, ESPN y FOX comparten los derechos de la transmisión por TV. En República Dominicana, Teleantillas Canal 10 transmitirá la temporada completa, y en Venezuela habrá transmisión de Televen y Venevisión en señal abierta y 1Baseball Network e IVC en cableoperadoras. En todos estos países está disponible el streaming de MLB.tv.

Lista completa de canales de televisión y streamings para ver la MLB

País Señal de TV Streaming Estados Unidos ESPN, NBC/Peacock y Netflix, Fox, FS1, FS2 y Fox Deportes Fox Sports App, Tubi, Apple TV y MLB.TV México Televisa/Univisión, Fox Sports y ESPN Fox Sports App, ESPN+, ViX y MLB.TV Puerto Rico WAPA Deportes y ESPN ESPN+, Fubo y MLB.TV República Dominicana Teleantillas, VTV. Coral y ESPN ESPN+, Fubo y MLB.TV Venezuela Venevisión, Televen, IVC, 1Basebañl Network, Fox Deportes y ESPN ESPN+, Fubo y MLB.TV Resto de Latinoamérica ESPN y Fox Deportes ESPN+, Fubo y MLB.TV

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