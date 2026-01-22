¿Cómo ver los juegos de los Boston Red Sox en 2026 en vivo, online, TV y streaming?

Los Boston Red Sox afrontan la temporada de MLB 2026 con la meta clara de volver a ser protagonistas en el Este de la Americana y regresar a los playoffs, tras hacerlo en 2025.

Luego de varios años de reconstrucción y ajustes en el roster, la tradicional franquicia de Massachusetts apuesta por consolidar a sus jóvenes talentos, reforzar la rotación de pitcheo y recuperar la consistencia ofensiva que históricamente la ha caracterizado.

De ese modo, hoy existen múltiples opciones para ver y escuchar a los Red Sox en vivo, online, por TV y streaming, así que se acabaron las excusas para los aficionados del popular club, quienes, a su vez, tendrán alternativas televisivas en abierto, sobre todo en el Spring Training a nivel regional, y a través del cable.

¿Cómo ver el canal de los Red Sox NESN online y streaming?

New England Sports Network, conocido como NESN por sus siglas, es el canal oficial de los Red Sox, mismo que emite la inmensa mayoría de sus juegos en la ronda regular de MLB. De hecho, el contenido de dicha empresa se puede disfrutar de distintas maneras.

Televisión: aunque no se ve en abierto, los usuarios de NESN pueden acceder mediante proveedores de TV paga (cableras) que incluyan el canal en su paquete.

Streaming: también existen servicios de streaming en vivo compatibles con NESN, tales como fuboTV y DirecTV Stream, ideales para quienes no cuentan con cable tradicional. De esta forma, es posible disfrutar de los partidos en directo, repeticiones, análisis previos y programas exclusivos del equipo desde cualquier lugar.

¿Cómo escuchar los juegos de los Red Sox por radio y en español?

Asimismo, las acciones de los Medias Rojas en pleno diamante estarán disponibles en directo por radio, y en español, opciones idóneas para las personas que están en movimiento.

Radio: la emisora 93.7 WEEI (AM/FM) transmitirá los encuentros en inglés con narraciones oficiales del equipo que hace vida en el Fenway Park, en tanto que SiriusXM es una vía satelital.

Español: para la audiencia hispanohablante, los juegos de Boston estarán disponibles en castellano, también mediante NESN y su función Programa de Audio Secundario. Igualmente, la aplicación MLB At Bat permite escuchar las transmisiones radiales en vivo desde cualquier lugar del mundo mediante suscripción.

Los Red Sox son uno de los equipos más seguidos de toda MLB | Natalie Reid/GettyImages

¿Cómo descargar la app de los Red Sox para saber los resultados y noticias al instante?

Otra forma imprescindible de seguir a los Red Sox en 2026 es mediante su aplicación oficial y las apps de Major League Baseball, las cuales se descargan fácilmente en dispositivos iOS y Android.

A través de esta herramienta gratuita, los usuarios acceden a resultados en vivo, estadísticas, calendario, noticias de última hora, alertas personalizadas y videos destacados, por lo que sólo se deben realizar los siguientes pasos:

Bajar la aplicación oficial del equipo en la App Store de Apple o Play Store de Android.

Loguearse o crearse una cuenta en la mencionada herramienta de los Red Sox.

Disfrutar del contenido de manera gratuita.

