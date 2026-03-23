¿Cómo ver el Opening Day de MLB de 2026 en vivo, online, TV y streaming?

La espera ha terminado. La MLB está de vuelta, así que las emociones prometen llegar a su cénit desde el primer lanzamiento.

En efecto, la Noche Inaugural del béisbol de Grandes Ligas se llevará a cabo este miércoles con un duelo entre dos organizaciones llamadas a pelear hasta el final en 2026, pues los New York Yankees visitarán a San Francisco Giants, dejando la mesa servida para el tradicional Opening Day, el cual contará el jueves con otros 11 encuentros.

Aunque el zurdo Max Fried y el derecho Logan Webb subirán al box por Yankees y Giants, respectivamente, los aficionados al deporte del bate, el guante y la pelota alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, también estarán al pendiente de lo que ocurrirá en los enfrentamientos entre Pittsburgh Pirates-Mets, Chicago White Sox-Milwaukee Brewers, Washington Nationals-Cubs, Minnesota Twins-Baltimore Orioles, Boston Red Sox-Cincinnati Reds, Los Angeles Angels-Houston Astros, Detroit Tigers-San Diego Padres, Tampa Bay Rays-St. Louis Cardinals, Texas Rangers-Philadelphia Phillies, Arizona Diamondbacks-Dodgers y Cleveland Guardians-Seattle Mariners.

De esa forma, serán muchas las alternativas en vías de disfrutar desde hogares o cualquier ubicación, de los encuentros del Opening Day de MLB por televisión y streaming, incluyendo la poderosa Netflix.

¿Cómo ver el Opening Day de MLB en Estados Unidos?

La cobertura del Día Inaugural de las mayores será masiva en Estados Unidos, dado que cadenas nacionales como ESPN, FOX Sports, FS1, NBC , Peacock y MLB Network se repartirán los juegos.

Para el enfrentamiento entre Yankees y Giants la transmisión principal estará a cargo de ESPN, aunado a las cadenas regionales (RSN) que llevarán la señal de los equipos locales a sus respectivos mercados.

¿Cómo ver el Opening Day de MLB en México?

Entretanto, la fanaticada mexicana podrá disfrutar de la actividad en el Opening Day mediante ESPN y su plataforma Disney+, puesto emitirán los cotejos de más relevancia.

Asimismo, Fox Sports México contará con una selección de partidos diarios, al tiempo que Imagen Televisión pasará algunos compromisos iniciales en señal abierta para todo el país.

¿Cómo ver el Opening Day de MLB en Latinoamérica?

En el resto de Latinoamérica, el propio Disney+ (a través de ESPN) será la opción más completa, ofreciendo múltiples juegos inaugurales en vivo con narración en español.

De igual forma, Fox Sports llevará las acciones de algunos de los citados desafíos, mientras que en naciones con alta tradición beisbolera como Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, cadenas locales se sumarán a la fiesta, del calibre de WAPA Deportes, Teleantillas y Televen.

Lista completa de canales de televisión y streamings para ver el Opening Day de MLB 2026

País Señal de TV Streaming Estados Unidos ESPN, FOX, FS1, TBS, NBC y MLB Network Netflix, Peacock, MLB.TV, fuboTV, Hulu + Live TV México ESPN, Fox Sports e Imagen TV Disney+ y MLB.TV Puerto Rico ESPN y WAPA Deportes Disney+ y MLB.TV República Dominicana ESPN, Digital 15 y Teleantillas Disney+ y MLB.TV Venezuela ESPN,Televen, IVC y Simple TV Disney+ y MLB.TV Resto de Latinoamérica ESPN Disney+

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