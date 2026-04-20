¿Cómo ver la serie New York Yankees vs. Boston Red Sox en vivo, TV y streaming?

Este martes comienza una batalla de tres días en Fenway Park entre New York Yankees y Boston Red Sox, y será la primera serie de esta temporada de MLB entre los equipos que protagonizan una rivalidad legendaria en el circuito.

La historia entre patirrojos y neoyorquinos escribirá una nueva página en 2026 después de que la campaña pasada Alex Cora ganara la contienda particular en la temporada regular por 9-4, pero fuera eliminado por el conjunto del Bronx en la Serie de Comodines.

A este duelo ambos conjuntos llegan en circunstancias muy diferentes. Es verdad que ambos tienen balance de 5-5 en sus últimos 10 partidos antes de la jornada del lunes en las Grandes Ligas, pero no hay más coincidencias. De hecho, están en lugares diametralmente opuestos en la tabla de clasificación, y mientras los Yankees son líderes en el Este de la Liga Americana tras barrer su serie del fin de semana, Boston permanece en el sótano.

https://t.co/OOrChbbeSx Cam Schlittler said a subset of Red Sox fans continue to harass him and his family on social media and, as the righty gets ready for his first Fenway start as a Yankee, he already is throwing heat. — Joel Sherman (@Joelsherman1) April 19, 2026

Los choques entre Yankees y Red Sox suelen concentrar la atención de los seguidores de MLB, incluso entre fanáticos de otros equipos. El tercer juego de la Serie de Comodines de 2025 tuvo una cifra récord de audiencia con un promedio de 7.439 millones de espectadores. Según ESPN fue el juego de comodines más visto con el formato actual y el de mayor audiencia en la cadena desde 2021.

Por eso hay muchos aficionados pendientes de saber cómo podrán ver la primera confrontación de 2026 entre las escuadras de Boston y Nueva York.

¿Quiénes serán los abridores en la serie Yankees vs. Red Sox?

En Fenway Park se verán las caras la rotación de los Yankees, la mejor de la Liga Americana con efectividad colectiva de 2.98, contra la de los patirrojos, que es la tercera peor del joven circuito (4.97).

No hay reportes oficiales de los equipos sobre los abridores, salvo por el hecho de que el dominicano Luis Gil (0-1, 7.00 de efectividad y 7 ponches) está en turno para abrir el primer duelo, el martes. vs. Connelly Early (1-0, 2.29 de efectividad, 20 abanicados).

Para el partido del miércoles veremos un duelo de zurdos, pues los lanzadores probables son Max Fried por los Yankees (2-1, 2.97 de efectividad, 23 ponches) y el venezolano Ranger Suárez (1-1, 3.22 de efectividad, 15 abanicados) por Boston.

En el cierre de la serie podrían subir al montículo Cam Schlittler (2-1, 1.95 de efectividad, 36 ponches) por los del Bronx y el derecho dominicano Brayan Bello (1-2, 6.75 de efectividad, 13 abanicados) por los dueños de casa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la serie Yankees vs. Red Sox?

Ciudad: Boston, Estados Unidos.

Fecha: Del martes 21 de abril al jueves 23 de abril.

Hora: El primer partido será a las 6:45 p.m. (Este de Estados Unidos); 4:45 p.m. (México DF).

Estadio: Fenway Park.

¿Cómo ver la serie Yankees vs. Red Sox en vivo, TV y streaming?

En Estados Unidos el primer partido de la serie Yankees-Red Sox se verá por TBS y se espera que al menos alguno de los tres duelos sea transmitido por FOX, FS1, y ESPN.

En México y el resto de América Latina los derechos pertenecen a ESPN y el streaming oficial es el de MLB.tv (previa suscripción). En cuanto a las opciones de cada conjunto, son estas:

Equipo Señal de TV Streaming Yankees YES MLB.tv, Fubo.tv Red Sox NESN MLB.tv, Fubo.tv

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