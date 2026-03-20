Las conclusiones de Manny Machado sobre el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El futuro del Clásico Mundial de Béisbol sigue generando reacciones y debates dentro de las Grandes Ligas. De hecho, Manny Machado dejó clara su postura sobre una posible reestructuración del calendario, en pro de disfrutar aún más de semejante espectáculo de pelota.

Es que la propuesta impulsada por el comisionado Rob Manfred, que planea trasladar el torneo de países a mitad de temporada de MLB, ha dividido opiniones en el entorno de esta disciplina. Incluso, mientras algunos sectores advierten sobre el impacto que podría tener en el rendimiento de los jugadores durante la campaña regular, otros consideran que el cambio tendría que elevar el nivel competitivo del evento internacional.

Precisamente, en este segundo grupo se ubica Machado. Para el antesalista dominicano cualquier modificación que fortalezca al Clásico Mundial es bienvenida, en especial si contribuye a reunir a una mayor cantidad de estrellas. "Lo que sea en favor del torneo, absolutamente sí. Si hace que más jugadores vengan, sí, estoy a favor del cambio de fecha", afirmó el siete veces All Star en una charla con los medios.

Al margen del debate estructural, El Ministro destacó lo que representa el WBC a nivel personal, debido al orgullo de vestir los colores de su país y competir en un escenario internacional, considerando que es la tercera ocasión seguida en la que participa con la selección merenguera. "Fue un orgullo representar de nuevo a República Dominicana".

Manny Machado talks about playing for the Dominican Republic, the timing of the WBC, watching Fernando Tatis Jr. play in the tournament for the first time, and now getting ready for the Padres season. pic.twitter.com/JOA3Uusgmu — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) March 19, 2026

El crecimiento del Clásico Mundial en los últimos años ha sido notable, tanto en audiencia como en nivel de talento; sin embargo, el calendario no deja de ser un punto crítico. Actualmente, dicho evento se disputa durante el Spring Training de MLB, lo que en ocasiones limita la participación de figuras o condiciona su preparación para la etapa regular. De ese modo, la idea de mover la cita a mitad de zafra busca precisamente resolver el problema, garantizando una mayor disponibilidad de peloteros en plenitud física, aunque también abre interrogantes sobre la carga de trabajo y la logística en temporadas, de por sí, exigentes.



Por otro lado y aunque ahora vuelve a centrar su atención en los objetivos de sus San Diego Padres, la postura de Manny Machado refleja una tendencia creciente entre los jugadores: priorizar el crecimiento del béisbol internacional sin perder de vista el equilibrio con los requerimientos de las Grandes Ligas.

En definitiva, voces como la del doble Guante de Oro en la antesala dejan claro que el eventual cambio del Clásico, lejos de generar rechazo unánime, despierta entusiasmo dentro del propio diamante.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol