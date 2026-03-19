Las 5 mayores decepciones del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Venezuela terminó inscribiendo su nombre entre los equipos que han ganado el Clásico Mundial de Béisbol, después de vencer 3 carreras por 2 a Estados Unidos en la final.

En un torneo que data desde 2006, Japón sigue comandando a los campeones con tres títulos y después viene Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela con un campeonato por país.

Hay jugadores que quedaron en deuda, por lo que representan en las Grandes Ligas y lo que fue su actuación en el torneo de selecciones. En un campeonato corto no todas las estrellas tienen la capacidad para tener grandes actuaciones y eso pasó en el Clásico Mundial.

Estados Unidos, Japón y República Dominicana eran los tres equipos favoritos para ganar el torneo, pero al final terminó siendo Venezuela el que conquistó el trofeo. A continuación, repasamos a los 5 jugadores que fueron decepciones en el WBC 2026.

1. Aaron Judge

Sin duda alguna, Aaron Judge tuvo la actuación más decepcionante en el Clásico Mundial de Béisbol para pelotero alguno. Llegó como el MVP de la Liga Americana y el capitán de Estados Unidos, pero la realidad es que no tuvo un buen torneo y no apareció en los momentos claves. Se fue de 4-0 con tres ponches en la final ante Venezuela. Bateó para .222, con 2 jonrones y 5 carreras impulsadas en 7 juegos. Se esperaba mucho más del estelar jardinero de los New York Yankees.

2. Jazz Chisholm Jr.

El infielder de los New York Yankees, Chisholm Jr., no tuvo un buen torneo en el plano individual y no pudo ayudar a la selección de Gran Bretaña. Terminó con .222 de promedio, sin jonrones y con 4 carreras remolcadas en el campeonato. Fue su primera participación en el Clásico Mundial, pero realmente quedó en deuda. Tomando en cuenta su rol de estelar en los Yankees, la gente esperaba más de su actuación en el torneo.

3. Manny Machado

Después de que tanto se hablara sobre quién debía ocupar la tercera base de República Dominicana en el Clásico Mundial, Manny Machado quedó en deuda con los aficionados dominicanos. El antesalista de los San Diego Padres fue anunciado como capitán y tercera base titular del equipo desde hace un buen tiempo y eso generó controversia. José Ramírez decidió no ir con el equipo por esta situación y Dominicana extrañó el bate del jugador de los Cleveland Guardians. Machado terminó con una sola carrera impulsada y un jonrón en el torneo. Aunque dejó .300 de promedio, falló en los momentos claves, sobre todo con corredores en base.

4. William Contreras

Contreras se fue del torneo sin conectar un hit | Sam Navarro-Imagn Images

A pesar de que Venezuela ganó el campeonato y fue una inmensa alegría para su país, la actuación de William Contreras, considerado uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas, dejó mucho que desear. El careta venezolano no pudo dar hit en todo el torneo, en 16 turnos al bate. Perdió la titularidad en la final y su puesto lo ocupó Salvador Pérez. En varios momentos de apremio su bate no contribuyó con la ofensiva de Venezuela.

5. Heliot Ramos

Ramos apenas bateó para .067 en el torneo | Eakin Howard-Imagn Images

El jardinero de los San Francisco Giants, Heliot Ramos, terminó siendo una gran decepción para Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Ante la ausencia de jugadores estelares como Francisco Lindor, Javier Báez, Enrique Hernández o Carlos Correa, Ramos tenía que dar un paso al frente y ser el líder ofensivo de este equipo. Sin embargo, el jardinero boricua se fue con apenas tres hits en 23 turnos, para un .067 de promedio, sin jonrones y con una carrera impulsada.

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