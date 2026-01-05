El contrato de Jorge Polanco con los Mets: Salario, cláusulas y bonos

Jorge Polanco llega a los New York Mets con la intención de servir como bálsamo para un equipo que perdió a dos de sus máximas estrellas en este invierno: Brandon Nimmo y Pete Alonso.

Se puede decir que la reestructuración del conjunto dirigido por Carlos Mendoza pasa por la adición de Polanco, un jugador que le brindará al conjunto metropolitano versatilidad en el cuadro interior y un bate de contacto para los primeros puestos del lineup.

El 16 de diciembre de 2025, los Mets anunciaron el acuerdo por dos temporadas y 40 millones de dólares con el dominicano. El contrato no contiene cláusulas de rescisión ni opciones de jugador o equipo, por lo que estará con el uniforme de los neoyorquinos por dos campañas.

Polanco pasó sus primeros 10 años en la MLB con los Minnesota Twins y las dos últimas campañas con los Seattle Mariners para un total de 12 temporadas de servicio en las Grandes Ligas.

¿Cómo es el contrato de Jorge Polanco con los Mets?

El contrato de Polanco contempla dos años de duración, con 40 millones de dólares en salario, con un promedio anual de 20 millones de dólares. Se le pagarán 17 millones por la temporada del 2026 y 23 millones por la campaña del 2027, según Baseball Reference.

En su carrera, ha ganado poco más de 44 millones de dólares, por lo que este acuerdo representa un gran crecimiento para su patrimonio en comparación a los salarios que devengaba en sus equipos anteriores.

¿Cuánto tiempo le queda bajo control del club?

A Polanco, de 33 años de edad, le quedan todavía un par de temporadas con los Mets, antes de convertirse en agente libre cuando se cumpla con el último out de la temporada de 2027.

¿Cuándo podrá Jorge Polanco ir a la agencia libre?

Será después de la temporada de 2027, cuando con 35 años de edad vuelva a probar en la agencia libre, ya que su actual contrato no contempla una opción ni de jugador ni de equipo para un año adicional de contrato.

Polanco fue clave para que los Mariners alcanzaran la postemporada | Steph Chambers/GettyImages

¿Recibe algún incentivo en su contrato?

Polanco y los Mets firmaron un acuerdo que no contempla ningún tipo de bono por premios individuales, invitaciones al Juego de Estrellas o estadísticas durante la temporada del 2026.

Es un acuerdo sencillo, pero interesante para el pelotero, que ganará el salario más alto de su carrera, después de su buena campaña en 2025 con Seattle.

¿Qué números dejó Jorge Polanco en el 2025?

Polanco jugó 138 partidos en la pasada campaña con los Mariners, con un promedio de bateo de .265, con 26 cuadrangulares y 78 carreras impulsadas. Además, coleccionó 125 hits, 30 dobles, 64 carreras anotadas, un porcentaje de embasado (OBP) de .326 y un slugging de .495.

