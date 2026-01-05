El contrato de Kyle Schwarber con los Phillies: Salario, cláusulas y bonos

Kyle Schwarber firmó un contrato de cinco años y $150 millones con los Philadelphia Phillies, para seguir siendo ese bateador poderoso que le da estabilidad, peso y carreras a la parte media del lineup de uno de los mejores equipos de la Liga Nacional.

El bateador zurdo se convirtió en agente libre después de la temporada del 2025 y de inmediato los Phillies aseguraron su continuidad en el equipo. La dupla con Bryce Harper seguirá dando de qué hablar en el viejo circuito por un buen tiempo.

Schwarber viene de una temporada en la que contó con argumentos para ser el MVP de la Liga Nacional, aunque obviamente los números de Shohei Ohtani, jugador de dos vías de los Dodgers, eran imposible de imitar por cualquier otro jugador.

Fue líder en jonrones con 52 y en carreras remolcadas con 132 de la Liga Nacional. Para muchos, el contrato de Schwarber es poco atractivo, si se le compara con el de estrellas como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. o el propio Ohtani.

Sin embargo, el bateador zurdo quería volver a Philadelphia y no lo pensó dos veces para estampar su firma con los Phillies.

Schwarber firmó con los Phillies hasta la temporada de 2030 | Nicole Vasquez/GettyImages

¿Cómo es el contrato de Kyle Schwarber con los Phillies?

El 9 de diciembre de 2025 los Phillies anunciaron la firma del contrato de Schwarber por cinco años y 150 millones de dólares. Aseguran mantener al poderoso bateador designado en la franquicia hasta la temporada del 2030.

Su pago establece un salario de $15 millones para la temporada del 2026 y en las siguientes campañas hasta 2030 ganará $30 millones de dólares.

¿Cuánto tiempo le queda bajo control del equipo?

Schwarber, si la salud le acompaña, se mantendrá como bateador designado del equipo hasta 2030, cuando se convierta nuevamente en agente libre. Actualmente tiene 32 años de edad y volverá al mercado cuando tenga 37 calendarios cumplidos.

¿Cuándo podrá ir a la agencia libre?

A menos que exista una renovación, que luce poco probable por las características del pacto y la edad del jugador, Schwarber volverá a la agencia libre en el último trimestre del año 2030, después de culminar su quinta campaña del actual contrato con los Phillies.

¿Recibe algún incentivo en su contrato?

El contrato del poderoso bateador designado incluye varios incentivos y un bono de firma que fue establecido en unos $15 millones de dólares. Si llega a ganar el premio Edgar Martinez al Bateador Designado Sobresaliente, Schwarber se embolsillará 59.000 dólares más a su salario.

También quedó establecido que donará $150.000 dólares al año al equipo de caridad del club, en una gran muestra benéfica del jugador.

¿Qué números dejó Kyle Schwarber en el 2025?

La temporada del bateador designado de los Phillies fue digna de admirar, sobre todo porque lideró a la Liga Nacional en jonrones con 56 y en carreras remolcadas con 132. Dejó un promedio de bateo de .240, con un gran porcentaje de embasado (OBP) de .365y un slugging de .563, con un gran OPS de .928.

