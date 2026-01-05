El contrato de Munetaka Murakami con los White Sox: Salario, cláusulas y bonos

Hace tres años, cuando exhibió su poder en el Clásico Mundial de Béisbol, comenzó a especularse con la llegada de Munetaka Murakami a MLB. Y siempre los rumores lo vincularon con un equipo grande.

El slugger y jugador de cuadro de 25 años de edad que hizo carrera en su país con la escuadra Yakult Swallows y fue líder jonronero de la NPB, cumplió con los pronósticos que se habían hecho por años y finalmente se postuló para ir a Grandes Ligas este invierno.

Murakami era el más joven ente los nipones que se postearon en el mercado abierto y se esperaba que estuviera involucrado en una negociación importante. En diciembre se anunció su firma, aunque fue una sorpresa el conjunto que eligió.

From 🇯🇵 to Chicago, Munetaka Murakami is a White Sox pic.twitter.com/YNkQTGYG30 — Chicago White Sox (@whitesox) December 21, 2025

El toletero estuvo vinculado por mucho tiempo a escuadras como los New York Yankees, los Boston Red Sox y los Philadelphia Phillies, y para asombro de todos terminó firmando un acuerdo contractual con Chicago White Sox. Esto tal vez fue una consecuencia de haber sufrido una lesión en el oblicuo que impactó su producción en la campaña de 2025 en Japón.

Aunque es principalmente un jugador de la tercera base, el plan de los patiblancos es entregarle esa posición a Miguel Vargas por lo que seguramente veremos a Murakami como inicialista o bateador designado. Lo que sí es seguro es que se espera que cause impacto en la ofensiva de un conjunto que viene de varias temporadas decepcionantes con un récord de derrotas incluido.

¿Cuál es el salario de Munetaka Murakami?

De acuerdo con un reporte del reconocido periodista Jeff Passan, el contrato de Murakami con los White Sox es por dos años y 34 millones de dólares, por lo que su salario anual es de $17 millones.

¿Qué incentivos contempla el contrato?

En los reportes de prensa no han trascendido los detalles del contrato e incluso para el portal especializado Spotrac se desconoce las cláusulas contempladas en el acuerdo. Por ejemplo, no hay datos sobre si incluye el pago de incentivos económicos por desempeño o premios.

¿Puede Munetaka Murakami salirse del acuerdo?

No hay información de que el acuerdo entre el slugger japonés y el equipo de Chicago incluya opciones de salida para el jugador o el club.

Munetaka Murakami tiene una marca de jonrones en Japón | STR/GettyImages

¿Qué beneficio recibirá Yakult Swallows?

Según la información que maneja Passan, el pacto entre Munetaka Murakami y White Sox asciende a $40.575 millones. Los 6.575 millones de dólares restantes serán entregados a su equipo en la NPB (Nippon Professional Baseball), Yakult Swallows.

¿Qué números dejó Munetaka Murakami en su carrera en Japón?

El poder es lo que ha hecho a Murakami una estrella en el béisbol de su país. Se marchó como dueño del récord de más jonrones en una sola temporada para un jugador nacido en Japón, con los 56 que conectó en 2022.

Pasó ocho temporadas en la NPB, todas con el uniforme de los Swallows, y dejó una línea ofensiva de .270/.394/.557 con 246 jonrones, 59 bases robadas y 647 carreras impulsadas en 892 juegos. En 2025 bateó para promedios de .286/.392/.659 con 24 vuelacercas y 52 remolcadas en 69 partidos en una zafra en la que perdió tiempo por una lesión en el oblicuo.

Más noticias sobre MLB