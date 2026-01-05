El contrato de Robert Suárez con los Braves: Salario, cláusulas y bonos

Robert Suárez seguirá en la Liga Nacional, pero con la camiseta de los Atlanta Braves, equipo que firmó al relevista venezolano por tres años y 45 millones de dólares, en una de las transacciones más sonadas del invierno.

El derecho, quien salvó 77 juegos en cuatro años con los San Diego Padres, generó interés en la temporada muerta después de liderar en salvados al viejo circuito en 2025 con 40 rescates, gracias a su gran capacidad para ponchar.

Suárez ponchó a 75 en 69.2 innings lanzados, en una extraordinaria relación entre los capítulos recorridos y los bateadores ponchados. Eso llamó la atención de los Bravos, un equipo que necesitaba un lanzador de altura para el noveno episodio.

El venezolano debutó a los 31 años de edad en 2022, después de experiencias en México y Japón, donde pareció tener un segundo aire en su carrera, que lo ha llevado a ser un All Star en las dos últimas campañas en la MLB.

¿Cómo es el contrato de Robert Suárez con los Braves?

Suárez se unirá a su compatriota Ronald Acuña Jr. en los Atlanta Braves y ambos intentarán llevar al equipo de Georgia nuevamente a la postemporada. El contrato de Suárez es por tres años, con salarios distintos para cada una de esas temporadas.

Comenzará ganando $13,000,000 en 2026, la cifra aumentará en 2027 a $16,000,000 y recibirá su máximo salario en 2028, con $16,000,000. Una de las cláusulas en su contrato es que donará el 1% de su salario a una fundación benéfica en Atlanta.

¿Cuánto tiempo le queda bajo control del club?

El contrato de Suárez no tiene opciones de ser alargado ni por el jugador ni por el club. Es decir, la relación entre el venezolano y los Braves se culmina después del último out de la temporada del 2028.

Se espera que llegue al club como preparador de Raisel Iglesias, aunque todavía no está confirmado quién de los dos será el cerrador del equipo.

Suárez alcanzó los 75 ponches en la pasada temporada | Vincent Mizzoni/GettyImages

¿Cuándo podrá ir a la agencia libre?

Suárez volverá a la agencia libre en 2028, cuando cumpla 37 años de edad. Si la salud le acompaña y la fuerza en su brazo se mantiene, todavía le quedaría un gran contrato en su carrera, pero todo dependerá de los números que deje con el equipo de Atlanta.

El venezolano ha sido uno de los relevistas más consistentes de la Liga Nacional en los últimos cuatro años. Además, disputará el Clásico Mundial en marzo y está llamado a ser el cerrador de Venezuela en la máxima cita de selecciones del beisbol.

¿Recibe algún incentivo en su contrato?

El contrato de Suárez no incluye incentivos ni por rendimientos, premios, entradas lanzadas o invitación al Juego de Estrellas. Este tipo de cláusulas son poco comunes en cerradores o relevistas, por lo que no tendrá bonos extras independientemente de sus actuaciones.

¿Qué números dejó Robert Suárez en la temporada 2025 con Padres?

Suárez se consolidó como uno de los mejores derechos de toda la MLB. Participó en 70 compromisos con San Diego, lanzó 69.2 entradas y dejó una sólida efectividad de 2.97 con un WHIP de 0.90, con 75 ponches.

