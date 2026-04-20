¿Cómo es el contrato de Will Warren con los New York Yankees?

Con tres lanzadores fijos de la rotación comenzando la temporada de MLB en 2026 en la lista de lesionados (y por varios meses), los New York Yankees necesitaban que sus brazos jóvenes dieran un paso al frente.

Y justamente eso es lo que está haciendo el derecho Will Warren, que este sábado tuvo otra buena salida, esta vez de 7.0 innings y 11 ponches ante los Kansas City Royals. Ya el serpentinero de 26 años de edad había sido útil para el manager Aaron Boone la campaña pasada y ahora está dándole razones para pensar.

En un mes, aproximadamente, Carlos Rodón y Gerrit Cole estarán listos para reincorporarse al cuerpo de abridores de Nueva York y Boone tendrá que decidir quiénes les abrirán espacio. Si mantiene este ritmo será muy difícil que Warren se quede por fuera.

"Fue bueno verlo tomar la ventaja y aprovecharla”, dijo el estratega sobre la última salida de Warren. El derecho tuvo la mejor apertura de su carrera y quedó satisfecho: “Nuestro trabajo como abridores es durar el mayor tiempo posible y sacar el mayor número de outs. No lo había hecho al nivel que yo me impongo. Así que hoy ha estado muy bien salir y hacerlo”.

Para los Yankees el desempeño que ha tenido el diestro es una extraordinaria noticia. No sólo porque ha sido clave para que el pitcheo neoyorquino sea el mejor del circuito y el equipo se mantenga en la vanguardia de la división, sino porque es un brazo con números de élite que le resulta muy económico a la organización.

¿Cuál es el salario de Will Warren?

Warren debutó en Grandes Ligas el 31 de julio de 2024 y apenas apareció en seis partidos. La campaña de 2025 fue su primera completa en las mayores. En 2026 está en su segundo año de pre-arbitraje y ganará sueldo mínimo. Su cheque será de $826.625.

¿Cuándo irá al arbitraje salarial?

Al derecho le queda un año más de pre-arbitraje, es decir, ganando salario mínimo. No será elegible para el arbitraje hasta la temporada de 2028, que será la primera en la que pueda discutir un aumento, y para aspirar a la agencia libre tendrá que esperar a que se abra el mercado antes de la campaña de 2031. Todo esto podría cambiar si los Yankees se animan a darle una extensión de contrato.

¿Qué números tiene Will Warren en la temporada de 2026?

Warren es líder en la Liga Americana con cinco aperturas, tiene balance de dos triunfos sin derrotas, WHIP de 1.10 y efectividad de 2.49 con 31 ponches por apenas 6 boletos en 25.1 innings lanzados. En 2025 tuvo la mayor cantidad de aperturas con 33, efectividad de 4.44 y 171 abanicados por 65 bases por bolas en 162.1 entradas.

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