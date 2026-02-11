Corbin Carroll se pierde el Clásico Mundial con Estados Unidos por fractura en la mano

Estados Unidos acaba de conocer una baja sensible de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, relacionada a una de sus figuras jóvenes más importantes, Corbin Carroll.

Según informó el periodista Jeff Passan, la luminaria de Arizona Diamondbacks sufrió una fractura del hueso ganchoso de la mano derecha, lesión relativamente común entre bateadores pero que requiere intervención quirúrgica. El jardinero de 25 años formaba parte del roster oficial del Team USA, pero ahora será operado este martes, así que queda descartado para el evento de selecciones, obligando a su país a reacomodar la estructura de sus praderas para la cita internacional.

Sin embargo, la preocupación respecto al dos veces All Star de MLB no se limita únicamente al torneo internacional. Es que Passan agregó que existe incertidumbre sobre si el Novato del Año de la Nacional en 2023 llegará listo al Opening Day, el 25 de marzo, generando inquietud dentro de la organización de Arizona debido al impacto en ataque y defensa del mencionado pelotero, ícono moderno del club.

News: Arizona Diamondbacks star outfielder Corbin Carroll broke the hamate bone in his right hand and is undergoing surgery today, sources tell ESPN. He will miss the World Baseball Classic and his ability to play Opening Day is now in question. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 11, 2026

Vale acotar que la recuperación de este tipo de operaciones suele implicar varias semanas sin actividad competitiva, especialmente para un jugador como Carroll, cuyo rendimiento depende en gran medida de la velocidad de manos para batear y fildear, al margen de sus rápidas piernas. El distinguido cañonero impuso topes personales en jonrones (31) y empujadas (84) en 2025, aunado a liderar las mayores en triples (17) y añadir notables 32 estafadas y un buen .343 en porcentaje de embasado.

Los Diamondbacks tendrán la difícil tarea de intentar desbancar a los bicampeones defensores de MLB, Los Angeles Dodgers, de la cima del Oeste, sabiendo que los San Francisco Giants se han reforzado muy bien en el receso invernal, mientras que San Diego Padres seguirá teniendo un roster competitivo en dicha división del viejo circuito.

Desde su irrupción definitiva en 2023, cuando ayudó a Arizona en una sorprendente carrera hasta la Serie Mundial, Carroll se convirtió en el símbolo del crecimiento reciente del equipo. De ese modo, su ausencia en el Clásico Mundial representa un golpe para el espectáculo y para las aspiraciones de Estados Unidos, al tiempo de generar dudas en la entidad desértica de cara al venidero curso.

Eso sí, la selección estadounidense continuará siendo gran favorita a llevarse el título en un certamen que se disputará del 5 al 17 de marzo y en el que comparte Grupo B con Brasil, Gran Bretaña, Italia y México.

