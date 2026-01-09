Predicciones: ¿Qué selección ganará el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Tras apenas cinco ediciones, el Clásico Mundial de Béisbol se ha consolidado como la principal competición internacional de esta disciplina.

De hecho, el torneo que empezará el venidero 4 de marzo reunirá a las mejores selecciones del planeta, muchas de ellas con las máximas estrellas de MLB y circuitos profesionales globales en sus nóminas.

Sin dudas, el deporte del bate y el guante se prepara para un WBC 2026 apasionante, lleno de talento universal y, por qué no, sorpresas por descubrir tanto a nivel individual como colectivo.

Es cierto que hay escuadras nacionales que deben ser consideradas grandes aspirantes a salir campeonas del certamen, en algunos casos, una vez más. Pero también lo es el hecho de que algunas representaciones estarán obligadas a dar por fin un golpe sobre la mesa.

¿Es Estados Unidos el máximo favorito en el Clásico Mundial de 2026?

El Team USA aparece como el principal candidato a ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según las casas de apuestas y análisis especializados.

La selección norteamericana no sólo cuenta con una enorme profundidad de talento, sino también con un abanico de superestrellas que en muchos casos todavía no han jugado un WBC, lo que incrementa su atractivo competitivo.

Entre los nombres más resonantes que se espera que formen parte del roster que dirigirá Mark DeRosa están el capitán y triple MVP de la Americana, Aaron Judge, igual que otros jugadores estelares de las mayores como el vigente Cy Young de la Nacional, Paul Skenes, aunado al receptor Cal Raleigh, el campocorto Bobby Witt Jr. y el poderoso Kyle Schwarber.

Asimismo, Estados Unidos posee un sólido historial reciente: campeón en 2017 y subcampeón en 2023, cuando cayó en una final memorable frente a Japón. Por ende, con una combinación de poder ofensivo y efectividad en su cuerpo de lanzadores, el equipo de las barras y las estrellas pinta para cosas importantes.

¿Japón tiene opciones de repetir su título en el Clásico Mundial?

Japón asumirá el papel de gran rival del Team USA para llevarse el título, nuevamente, en 2026. En efecto, la selección asiática se ha hecho tradicionalmente fuerte en esta competición, al punto de levantar el cetro en 2006, 2009 y 2023, demostrando que su estilo de juego basado en la disciplina, la ejecución y una combinación de talento local y figuras de Grandes Ligas la transforma en peligrosa en rondas decisivas.

Contar de nuevo con luminarias como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y posiblemente Roki Sasaki o Masataka Yoshida otorga a los nipones un equilibrio de talento y bagaje muy difícil de igualar.

Las opciones de República Dominicana de ganar el Clásico Mundial de 2026

Los quisqueyanos siempre son temidos por su profundidad, enorme talento y capacidad con el madero.

Gracias a peloteros élites de la talla de Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Manny Machado, Julio Rodríguez, José Ramírez y Vladimir Guerrero Jr., la alineación merenguera será una de las más intimidantes del torneo.

A pesar de no colocarse la corona desde 2013, el historial y la categoría de Dominicana pueden marcar diferencias, especialmente en fases de eliminación directa.

¿Podrá Venezuela finalmente ganar el Clásico Mundial?

Venezuela es una selección que, si bien no parte entre los tres máximos candidatos, ostenta la calidad para dar un golpe de autoridad significativo.

Además, el combinado sudamericano debería conservar la base que tan buenas sensaciones dejó en la contienda de 2023, de la mano de Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y los veterano, pero históricos, José Altuve, Salvador Pérez y Eugenio Suárez. Resta saber si el pitcheo responderá a la confianza del estratega Omar López.

¿Cómo lucen Puerto Rico y México para el WBC 2026?

Al margen de los tres mencionados gigantes, y de Venezuela, Puerto Rico surge como un conjunto al que jamás se le puede descartar en el WBC, considerando también que ha sido finalista en dos ocasiones (2013 y 2017).

Puerto Rico tiene cómo trascender en el próximo Clásico Mundial | Eric Espada/GettyImages

Entretanto, la clase y jerarquía de los Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez volverán al terreno para intentar llevar a Borinquen a la tierra prometida.

Por su parte, México ha exhibo un crecimiento sostenido al nivel de sus peloteros, cortesía de una presencia creciente de talento en MLB, mismo que ya quedó de manifiesto en la edición anterior del Clásico, cuando alcanzó las semifinales.

De ese modo, los pupilos de Benjamín Gil intentarán volver a romper pronósticos, pero esta vez para dar un salto definitivo.

¿Qué países pueden convertirse en la revelación del Clásico Mundial de 2026?

A menudo subestimados, Países Bajos, Canadá e Italia han mostrado en citas previas que pueden competir con selecciones de mayor renombre, aprovechando la experiencia de beisbolistas de talla de Grandes Ligas.

¿Qué selección ganará el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Es cierto que República Dominicana y Venezuela contarán con herramientas para llevarse los máximos honores; sin embargo, los roster de Estados Unidos y Japón invitan a pensar que volverán a cruzarse en el compromiso decisivo, en Miami, el 17 de marzo. Eso sí, el Team USA tomará revancha de Ohtani y compañía.

Ganador final del torneo: Estados Unidos.

