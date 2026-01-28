Cristopher Sánchez lanzará con República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026

Tras varias semanas de incertidumbre y rumores, la gerencia de República Dominicana despejó una de las grandes interrogantes de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Es que el máximo ejecutivo de los quisqueyanos, Nelson Cruz, confirmó a ESPN que Cristopher Sánchez formará parte del equipo que representará al país en el prestigioso torneo internacional.

Dicha ratificación pone fin a múltiples reportes que señalaban que el zurdo de los Philadelphia Phillies no estaría disponible para integrar la rotación de los merengueros, principalmente debido a temas relacionados con seguros y autorizaciones médicas. De acuerdo con la información oficial, la compañía aseguradora encargada de evaluar el caso dio finalmente el visto bueno para que el nacido en La Romana pueda uniformarse en la justa universal.

De ese modo, Sánchez llegará al Clásico tras completar la mejor temporada de su carrera en MLB, dado que se consolidó en 2025 como uno de los lanzadores élites del béisbol, finalizando en segundo lugar en la votación al premio Cy Young de la Liga Nacional, sólo superado por el portentoso joven de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes.

Team Dominican Republic has announced that Cristopher Sánchez will play in the 2026 World Baseball Classic 🇩🇴 pic.twitter.com/HBe0KAy4s3 — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) January 27, 2026

Efectivamente, el desempeño del siniestro del 28 años lo colocó entre los mejores del circuito, dado que dejó foja de 13-5 y lideró a todos sus colegas en WAR (victoria sobre reemplazo) con 8.0, registrando una efectividad de 2.50 en 202.0 entradas espaciadas, junto a 212 ponches y apenas 44 bases por bolas. Asimismo, su FIP de 2.55 y un WHIP de 1.064 representaron topes de su trayectoria, reflejando un notable control y consistencia encima del montículo.

Con esta confirmación, Sánchez se convierte en el tercer pelotero anunciado formalmente por la Federación Dominicana de Béisbol como integrante del roster para el Clásico Mundial de 2026, tras las luminarias ofensivas Juan Soto y Fernando Tatís Jr.. Eso sí, el as de los Phillies es el primer miembro del pitcheo en hacer lo propio.

¿Freddy Peralta estará con Cristopher Sánchez en la rotación de Dominicana en el Clásico Mundial?

Sin embargo, aún persisten dudas sobre cómo quedará conformada dicha rotación abridora de Quisqueya, pues horas atrás el periodista de ESPN, Jorge Castillo, informaba que Freddy Peralta, derecho de los New York Mets y recientemente adquirido desde los Milwaukee Brewers, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su participación en el evento.

"Peralta, argumentando razones personales, dijo que no ha decidido si jugará con Dominicana en el Clásico Mundial", escribió Castillo en su cuenta de X.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol