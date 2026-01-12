Rumores y confirmaciones de jugadores para el Clásico Mundial de 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se perfila como una de las ediciones más competitivas de la historia, cortesía de la participación de 20 selecciones nacionales y un elenco de estrellas de MLB que representarán a sus países del 4 al 17 de marzo en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

En efecto, el venidero WBC promete ser un espectáculo lleno de talento y emoción, de la mano de verdaderas luminarias de la disciplina, las cuales han confirmado su participación en el certamen, mientras que las gerencias generales de todos los combinados siguen trabajando para confeccionar rosters que luchen por la gloria.

De momento, habrá en la justa de selecciones ocho ganadores del premio Jugador Más Valioso en Grandes Ligas, al igual que dos Cy Young, y una gama de peloteros que apuntan a aterrizar en el Salón de la Fama de Cooperstown.

De ese modo, se presentará el panorama actual de los principales conjuntos nacionales que estarán en el Clásico Mundial, en relación a los beisbolistas confirmados y los que suenan para entrar a las nóminas.

Estados Unidos

Con Aaron Judge en rol de capitán y Tarik Skubal y Paul Skenes como flamantes Cy Young, el Team USA ha conformado un roster estelar que tendrá de único objetivo conseguir el título.

Este grupo combina experiencia y juventud para competir al máximo nivel desde Houston, donde comenzará su participación.

Jugadores confirmados: Aaron Judge (C), Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson, Carl Raleigh, Kyle Schwarber, Will Smith, Brice Turang, Byron Buxton, Tarik Skubal, Paul Skenes, Logan Webb, Joe Ryan, Mason Miller, David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Nolan McLean y Garrett Whitlock.

Jugadores que suenan para entrar al roster: Bryce Harper.

República Dominicana

La representación quisqueyana viene construyendo una nómina cargada de talento con varias estrellas de las mayores, confirmadas para representar a los suyos en Miami.

Es cierto que no siempre se hace oficial hasta un mes antes del certamen, pero se espera que figuras de la talla de Fernando Tatís Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado formen parte del combinado merenguero, dirigido por Albert Pujols y que buscará repetir su prestación del 2013, cuando resultó campeona.

Jugadores confirmados: Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Fernando Tatís Jr., Manny Machado, José Ramírez, Junior Caminero, Yainer Díaz, Geraldo Perdomo, Ketel Marte y Freddy Peralta.

Jugadores que suenan para entrar al roster: Elly De La Cruz y Sandy Alcántara.

Venezuela

La antiguamente conocida como selección vinotinto ratificó a uno de sus máximos referentes del siglo XXI para liderar el equipo: Salvador Pérez, histórico receptor de MLB y nombrado capitán para el Clásico Mundial 2026.

Aunque la lista completa todavía no ha sido validada, se espera que otros estelares, tales son los casos de José Altuve, y Ronald Acuña Jr. representen el corazón ofensivo y el liderazgo de los pilotados por Omar López.

Jugadores confirmados: Salvador Pérez.

Jugadores que suenan para entrar al roster: José Altuve, Ronald Acuña Jr., Luis Arráez, Maikel García, Ezequiel Tovar, Eugenio Suárez, William Contreras, Jackson Chourio, Wilyer Abreu, Andrés Giménez, Pablo López, Keider Montero, Martín Pérez y Daniel Palencia.

Puerto Rico

La escuadra de la Isla del Encanto también contará con presencia de nombres importantes en su plantilla: Martin Maldonado, el experimentado receptor, reveló que jugará su último torneo internacional defendiendo los colores de su país, mientras que los estelares Francisco Lindor y Carlos Correa deben volver a uniformarse.

Por otro lado, reportes no oficiales mencionan a peloteros como Nolan Arenado y George Springer, quienes gozan de extracción boricua, al margen de que sus participaciones aún no han sido formalizadas por la organización.

Jugadores confirmados: Martín Maldonado, Francisco Lindor y Carlos Correa.

Jugadores que suenan para entrar al roster: Javier Báez, Nolan Arenado, George Springer y José Berríos.

México

Los aztecas anunciaron semanas atrás a varios miembros de Grandes Ligas con miras al evento que se llevará a cabo del 4 al 17 de marzo, resaltando los jardineros Randy Arozarena y Jarren Duran junto al catcher Alejandro Kirk.

Jugadores confirmados: Randy Arozarena, Jarren Duran y Alejandro Kirk.

Jugadores que suenan para entrar al roster: Luis Urías, Ramón Urías, Isaac Paredes, Marcelo Mayer y Andrés Muñoz.

Japón

Los defensores del título se preparan para volver a honrar al continente asiático, y a pesar de que no se han publicado oficialmente los rosters completos, es un hecho que volverán a ser encabezados por Shohei Ohtani, posiblemente sólo como bateador, debido a las cargas de trabajo recientes en el elitista circuito estadounidense. Situación similar, aunque en rol de monticulista, del astro también de Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto.

Además, piezas del calibre del derecho Roki Sasaki y el jardinero Masataka Yoshida están llamadas a integrarse a la nómina nipona en vías de conseguir el cuarto cetro en esta justa.

Jugadores confirmados: Shohei Ohtani, Munetaka Murakami, Yoshinobu Yamamoto, Hiromi Itoh, Yusei Kikuchi, Taisei Urusihara, Yuki Matsui, Tomoyuki Sugano, Kaima Taira y Atsuki Taneichi.

Jugadores que suenan para entrar al roster: Masataka Yoshida y Roki Sasaki.

Países Bajos

Las Antillas Neerlandesas, dirigidas por el legendario Andruw Jones, estarán en la fase de grupos del Clásico Mundial con un roster que se presume combinará talento local con peloteros que compiten en MLB o de gruesa experiencia allí, más allá de que la lista no ha sido oficializada.

Jugadores que suenan para entrar al roster: Xander Bogaerts, Ceddanne Rafaela, Ozzie Albies, Jurickson Profar, Didi Gregorius, Jonathan Schoop y Kenley Jansen.

