¿Cuál es el tiempo que estará fuera Jasson Domínguez con los Yankees?

La preocupación se apoderó de los New York Yankees luego de la aparatosa lesión sufrida por Jasson Domínguez durante la primera acción del encuentro del jueves frente a los Texas Rangers.

El incidente ocurrió apenas comenzaba el desafío cuando Brandon Nimmo conectó un elevado profundo hacia el jardín izquierdo. El dominicano reaccionó rápidamente y tomó una trayectoria agresiva hacia la bola, logrando una espectacular atrapada antes de impactar violentamente contra la cerca metálica ubicada junto a la pizarra electrónica del Yankee Stadium.

Tras el choque, el joven jardinero quedó tendido sobre el terreno durante varios minutos mientras era atendido por el cuerpo médico encabezado por el preparador físico Tim Lentych. La tensión aumentó entre los aficionados presentes, quienes guardaron silencio hasta que finalmente Domínguez logró ponerse de pie para ser trasladado en un carrito médico hacia el clubhouse.

Horas después, los Yankees ofrecieron una actualización sobre su estado de salud. Según la web de MLB, la organización del Bronx confirmó que El Marciano fue evaluado por el médico del equipo, Chris Ahmad, y sometido a pruebas iniciales relacionadas con una posible conmoción cerebral. Aunque los exámenes dieron negativos hasta el momento, el talentoso pelotero terminó siendo colocado en el protocolo de conmociones y continuará bajo observación médica en los próximos días.

Jasson Dominguez makes a tremendous catch but leaves the game on a cart after hitting the wall HARD



Ryan McMahon enters the game at 3B, Amed Rosario goes from 3B to RF and Cody Bellinger goes from RF to LF pic.twitter.com/OkaTwAUvtC — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 7, 2026

Asimismo, el club informó que el patrullero sufrió un esguince acromioclavicular de bajo grado en el hombro izquierdo, lesión que obligó a su ingreso en la lista de lesionados. Incluso, el manager Aaron Boone señaló a la prensa que Domínguez estará fuera de acción “algunas semanas”.

La lesión llega en un momento importante para el cañonero de 23 años, quien había trabajado intensamente para mejorar su defensa. De hecho, durante los Entrenamientos de Primavera y en su paso reciente por Triple-A, scouts y coaches destacaron avances importantes en sus lecturas defensivas y movimientos en los jardines.

“Creo que ha seguido mejorando un poco todo con el tiempo”, comentaba Boone en Yes Network. “Todavía tiene un camino por recorrer para alcanzar su potencial allí, porque tiene mucha habilidad. Pero ha trabajado duro en ello y siento que definitivamente ha seguido avanzando”.

La salida de Domínguez obligó a Nueva York a reorganizar rápidamente su defensa. El también dominicano Amed Rosario pasó al jardín derecho, mientras Cody Bellinger se movió al izquierdo y Ryan McMahon ingresó a la tercera base, dejando a los Yankees con pocas alternativas disponibles en la banca debido a otras molestias físicas dentro del roster.

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