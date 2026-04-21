¿Cuál es la racha histórica de innings sin permitir carreras que persigue el cerrador de Padres Mason Miller?

La escuadra de San Diego Padres ha sido noticia en MLB en los últimos días por el reporte de venta del equipo. Pero sus seguidores tienen muchas más razones para estar de buen ánimo, porque están en buena posición en la División Oeste de la Liga Nacional y porque uno de sus jugadores está en una racha histórica.

Se trata de Mason Miller, el cerrador estrella que adquirieron desde los Athletics antes de la fecha límite de cambios de la temporada pasada y que está al mando del departamento de juegos salvados del viejo circuito.

Más allá de ese liderato, el derecho de 27 años de edad ha mostrado un dominio casi absoluto. En 11 apariciones en lo que va de 2026 se ha enfrentado a 38 bateadores y apenas cuatro de ellos se le han embasado. A dos le dio base por bolas y el resto le conectó imparables (ambos sencillos).

Mason Miller during his 32.2-inning scoreless streak:



31 G

0.00 ERA

69/11 K/BB

.059 opp. AVG

0 XBH pic.twitter.com/eriBeQI8A7 — MLB Network (@MLBNetwork) April 21, 2026

De los 34 rivales a los que ha hecho out, Miller ha retirado por la vía del ponche a 27, lo que le da una tasa de ponches de 71.1% que, según una publicación de MLB.com., es “la más alta para un lanzador en sus primeras 11 presentaciones de una temporada desde al menos 1900”.

“No podemos perdernos solo en lo fuerte que lanza, lo devastador de su slider o que también usa el cambio”, dijo el manager Craig Stammen recientemente. “El hecho de que sea la misma persona casi cada vez que sube a la lomita es impresionante. Eso es lo más difícil de lograr como lanzador”.

¿Cuál es la marca que persigue Mason Miller?

Después de haber sido pretendido por varios equipos grandes, los Athletics al fin aceparon transferirlo a San Diego el 31 de julio del año pasado. Miller permitió dos carreras en la que fue su segunda aparición con su nuevo uniforme, el 5 de agosto, y desde entonces nadie más le ha cruzado el plato.

El cerrador subió al montículo el pasado fin de semana ante los Angels y extendió su racha sin permitir anotaciones a 32.2 innings. Está a sólo uno del récord de la franquicia de los Padres, que fue establecido por Cla Meredith en 2006.

Pero hay razones para pensar que puede ir por más. La cadena de innings más larga sin permitir carreras en la historia de las Grandes Ligas desde 1920 le pertenece a Orel Hershiser de Los Angeles Dodgers, con 59.0 innings en 1988.

¿Qué números tiene Mason Miller en 2026?

En su racha de 32.2 innings sin permitir anotaciones, Mason Miller ha aparecido en 31 partidos, tiene obviamente efectividad de 0.00, 69 ponches y 11 boletos, no ha permitido extrabases y los rivales tienen un average de .059 en contra.

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